La principessa Carolina di Monaco con l'allora marito, l'imprenditore parigino Philippe Junot in una foto del 1979. KEYSTONE

Philippe Junot, noto imprenditore francese e primo marito di Carolina di Monaco, è morto a 85 anni. La notizia è stata confermata dalla figlia Victoria attraverso un messaggio sui social.

Hai fretta? blue News riassume per te Philippe Junot è morto all'età di 85 anni. L'imprenditore francese, di origine nobiliare, è noto in particolare per il matrimonio con la principessa Carolina di Monaco.

I due si sono sposati nel 1978, per separarsi appena due anni dopo le nozze.

La notizia della scomparsa di Junot è stata confermata dalla figlia Victoria con un messaggio sui social media.

Junot lascia quattro figli: Victoria, Isabelle e Alexis, nati dal matrimonio con la danese Nina Wendelboe-Larsen, e Chloé, avuta dalla modella Helén Wendel. Mostra di più

Philippe Junot, imprenditore e aristocratico francese, è morto a Madrid all'età di 85 anni.

La notizia della sua scomparsa, come riporta, tra gli altri, «Chi», è stata resa pubblica dalla figlia maggiore, Victoria, che ha condiviso un messaggio sui social media confermando che il padre è deceduto giovedì 8 gennaio, lontano dai riflettori che spesso hanno illuminato la sua vita.

Victoria ha espresso il suo dolore con queste parole: «È con immensa tristezza che vi annuncio la morte di mio padre. Ci ha lasciati serenamente, circondato dalla famiglia, dopo una lunga e bella vita piena di avventure».

E ha continuato: «Grazie per tutti i sorrisi e le avventure, per averci fatto scoprire il tuo mondo e per averci ispirato a dare sempre il meglio. Un vero gentleman».

Il matrimonio con la principessa Carolina di Monaco

Nato a Parigi il 19 aprile 1940, Junot proveniva da una famiglia legata alla nobiltà francese. Figlio del deputato Michel Junot, si fece un nome come uomo d'affari e figura centrale del jet set europeo degli anni '70, ben prima di entrare a far parte della famiglia Grimaldi.

Come ricorda il magazine italiano, il matrimonio con la principessa Carolina di Monaco è forse il capitolo più noto della sua vita. I due si incontrarono in una discoteca e si sposarono nel giugno del 1978, nonostante le riserve del principe Ranieri e di Grace Kelly.

La cerimonia civile si tenne il 28 giugno sul Rocher, seguita dal rito religioso il giorno successivo. La differenza d'età di 17 anni e la reputazione di Junot come playboy attirarono subito critiche e attenzione mediatica.

Tuttavia, l'unione durò poco. Dopo appena due anni, Carolina chiese il divorzio. Solo nel 1992, papa Giovanni Paolo II dichiarò nullo il matrimonio religioso per «l'incapacità da parte dell'uomo convenuto di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica», permettendo alla principessa di risposarsi con Stefano Casiraghi.

Il ricordo della figlia Isabelle

Come scrive «Chi», Junot lascia quattro figli: Victoria, Isabelle e Alexis, nati dal matrimonio con la danese Nina Wendelboe-Larsen, e Chloé, avuta dalla modella Helén Wendel. Negli ultimi anni viveva in Spagna, mantenendo un profilo riservato.

Anche Isabelle ha condiviso il suo dolore sui social: «Il mio adorato papà. Che vita hai vissuto e che vita ci hai regalato. Che famiglia hai creato. E che esempio siete stati come genitori. Uniti fino alla fine. Grazie per il vostro amore incondizionato», ha scritto ricordando come ha avuto un impatto significativo sulla sua vita e su quella della famiglia.

Isabelle ha aggiunto: «Mio padre se n’è andato in pace, circondato dall’amore e dalla sua famiglia. Dopo averci regalato una vita piena di avventure e ricordi indimenticabili, con il suo sorriso eterno e il suo umorismo contagioso fino all’ultimo momento. Era unico».