L'ex cattivo di «Superman» Terence Stamp (foto d'archivio). Keystone

È morto l'attore britannico Terence Stamp, diventato famoso come cattivo dei film di «Superman». Si è spento domenica all'età di 87 anni.

Keystone-SDA SDA

È morto l'attore britannico Terence Stamp. Ha lasciato dietro di sé un «lavoro straordinario, sia come attore che come scrittore, che toccherà e ispirerà le persone per gli anni a venire», ha dichiarato la famiglia.

La carriera di attore di Stamp ha attraversato sei decenni. Negli anni Sessanta è stato uno dei volti più noti degli «Swinging Sixties», una fase allegra della cultura pop e della moda giovanile che aveva il suo centro a Londra.

Nato nella capitale britannica da una famiglia della classe operaia, divenne una star del cinema da giovane. Ha entusiasmato il pubblico con il suo ruolo in «Billy Budd» del 1962.

Ha lavorato con registi famosi

Nel film, interpreta un giovane e ingenuo marinaio tra l'equipaggio di una nave durante la guerra anglo-francese alla fine del XVIII secolo. Per questo ruolo Stamp è stato premiato con un Golden Globe e candidato all'Oscar.

Il carismatico attore fu convincente anche tre anni dopo nel ruolo di un uomo mentalmente disturbato nel thriller «The Catcher». I personaggi oscuri ed enigmatici sono diventati la sua specialità. Dopo una fase difficile della sua carriera, ha vissuto un ritorno con il ruolo del cattivo Generale Zod nei due film di «Superman» del 1978 e del 1980.

Stamp è apparso in molti film di successo, tra cui «Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma» del 1999, e nel corso dei decenni ha lavorato con registi famosi come Peter Ustinov, Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, George Lucas e Ken Loach.

Ha continuato la sua carriera di attore fino alla vecchiaia. Nel 2021 lo si è potuto ancora vedere in un ruolo di supporto nel thriller horror «Last Night in Soho».