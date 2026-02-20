Il cantautore italiano Lucio Corsi (foto d'archivio). IMAGO/Capital Pictures

È sbocciato l'amore per Lucio Corsi? Il cantautore toscano sarebbe legato sentimentalmente alla giovane modella e aspirante attrice Cloe Simoncioni. Al momento nessuno dei due ha commentato ufficialmente le voci.

Il nome di Lucio Corsi torna a circolare sulle pagine di cronaca rosa. Il cantautore toscano sembra essere legato sentimentalmente a Cloe Simoncioni da alcuni mesi.

Come anticipa il settimanale «Chi», la relazione non è vissuta in segreto, ma non è stata né confermata né smentita pubblicamente. L'artista è infatti generalmente riservato riguardo alla sua vita privata.

Come riporta «TGcom24», la (presunta) nuova compagna è nata nel 1998. La sua carriera si divide tra il mondo della moda e quello della recitazione. Il suo percorso professionale include la partecipazione a diversi spot pubblicitari.

Il suo profilo Instagram appare molto curato e professionale. Le immagini presenti sono principalmente scatti posati. Mancano quasi del tutto riferimenti alla sua sfera privata.

Cloe ha studiato recitazione tra Firenze e Milano e ha anche preso parte ad alcuni cortometraggi.

Un amore lontano dai social

La parola d'ordine di questa (presunta) relazione è la discrezione. I due sono stati visti insieme in alcune occasioni, ma non c'è traccia del loro rapporto sui social media.

Al momento, come detto non esistono conferme dirette dei due. E tutto si basa su avvistamenti e ricostruzioni giornalistiche.

Nel frattempo il cantante ha concluso il 15 febbraio il suo tour europeo, che ha fatto tappa anche a Lugano e a Zurigo nel mese di gennaio. Si prende dunque una pausa, prima di tornare a esibirsi questo autunno nei palazzetti.