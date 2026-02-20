  1. Clienti privati
Non solo musica È nato l'amore per Lucio Corsi? Ecco con chi sarebbe stato avvistato

ai-scrape

20.2.2026 - 08:51

Il cantautore italiano Lucio Corsi (foto d'archivio).
Il cantautore italiano Lucio Corsi (foto d'archivio).
IMAGO/Capital Pictures

È sbocciato l'amore per Lucio Corsi? Il cantautore toscano sarebbe legato sentimentalmente alla giovane modella e aspirante attrice Cloe Simoncioni. Al momento nessuno dei due ha commentato ufficialmente le voci.

Alessia Moneghini

20.02.2026, 08:51

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Lucio Corsi si sarebbe legato sentimentalmente a Cloe Simoncioni.
  • La giovane donna è una modella e aspirante attrice.
  • I due non hanno confermato o smentito la relazione, scegliendo di tenere il rapporto lontano dai riflettori.
Mostra di più

Il nome di Lucio Corsi torna a circolare sulle pagine di cronaca rosa. Il cantautore toscano sembra essere legato sentimentalmente a Cloe Simoncioni da alcuni mesi.

Come anticipa il settimanale «Chi», la relazione non è vissuta in segreto, ma non è stata né confermata né smentita pubblicamente. L'artista è infatti generalmente riservato riguardo alla sua vita privata.

Come riporta «TGcom24», la (presunta) nuova compagna è nata nel 1998. La sua carriera si divide tra il mondo della moda e quello della recitazione. Il suo percorso professionale include la partecipazione a diversi spot pubblicitari.

Il suo profilo Instagram appare molto curato e professionale. Le immagini presenti sono principalmente scatti posati. Mancano quasi del tutto riferimenti alla sua sfera privata.

Cloe ha studiato recitazione tra Firenze e Milano e ha anche preso parte ad alcuni cortometraggi.

In arrivo il tour europeo. Lucio Corsi: «Cantare con Ivan Graziani o Lucio Dalla grazie all'AI? Mi sarebbe piaciuto conoscerli»

In arrivo il tour europeoLucio Corsi: «Cantare con Ivan Graziani o Lucio Dalla grazie all'AI? Mi sarebbe piaciuto conoscerli»

Un amore lontano dai social

La parola d'ordine di questa (presunta) relazione è la discrezione. I due sono stati visti insieme in alcune occasioni, ma non c'è traccia del loro rapporto sui social media.

Al momento, come detto non esistono conferme dirette dei due. E tutto si basa su avvistamenti e ricostruzioni giornalistiche.

Nel frattempo il cantante ha concluso il 15 febbraio il suo tour europeo, che ha fatto tappa anche a Lugano e a Zurigo nel mese di gennaio. Si prende dunque una pausa, prima di tornare a esibirsi questo autunno nei palazzetti.

Bello show alla Rotonda del Festival. Lucio Corsi sulle orme di Bob Dylan? «I paesaggi di Locarno mi ispirano»

Bello show alla Rotonda del FestivalLucio Corsi sulle orme di Bob Dylan? «I paesaggi di Locarno mi ispirano»

Lucio Corsi: «Cantare con Ivan Graziani o Lucio Dalla grazie all'AI? Mi sarebbe piaciuto conoscerli»

Lucio Corsi: «Cantare con Ivan Graziani o Lucio Dalla grazie all'AI? Mi sarebbe piaciuto conoscerli»

Lucio Corsi annuncia il suo primo tour europeo. Sul suolo svizzero le tappe sono due: a Lugano il 24 febbraio e a Zurigo il 1 febbraio. È diventato celebre con la sua «Volevo essere un duro» a Sanremo e all'ESC di Basilea.

19.08.2025

