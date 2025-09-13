  1. Clienti privati
Nuove voci È nato l'amore tra Kim Kardashian e Drake?

13.9.2025 - 17:20

La star dei reality e imprenditrice Kim Kardashian (foto d'archivio).
Le speculazioni su una possibile relazione tra Kim Kardashian e Drake si intensificano dopo che entrambi hanno condiviso immagini che sembrano provenire dalla stessa villa sul Lago di Como.

Alessia Moneghini

13.09.2025, 17:20

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Le voci su una possibile relazione tra Kim Kardashian e Drake si intensificano.
  • Entrambi avrebbero soggiornato nella stessa villa sul Lago di Como: la conferma arriva dai social media.
Mostra di più

Le voci su una possibile relazione tra Kim Kardashian e Drake si sono intensificate dopo che entrambi hanno pubblicato foto che sembrano provenire dalla stessa villa sul Lago di Como.

Come scrive «Chi», la star dei reality è stata vista accanto a dei pilastri in pietra, mentre il rapper sembra aver soggiornato nella stessa residenza.

Martedì l'imprenditrice ha condiviso su Instagram una foto in cui indossa un completo nero con il Lago di Como sullo sfondo, accompagnata dalla didascalia «ITALIA 2025».

Secondo «The Sun», un account immobiliare su Instagram ha pubblicato immagini della villa in cui il cantante avrebbe soggiornato, descrivendola come dotata di piscina, ampi giardini e architettura classica italiana.

La presenza di Drake ha suscitato scalpore online, con i fan che ipotizzano che l'ambiente possa ispirare nuova musica. Un utente ha commentato: «È qui che lui e Kim K si sono incontrati?».

Le speculazioni girano da un po'

Non è la prima volta che i fan collegano i due. Nel 2023 il brano «Search & Rescue» è stato interpretato come un segnale di interesse sentimentale, dato che contiene un campione con la voce di Kim e di sua madre Kris Jenner.

Inoltre, Kanye West, ex marito di Kim, ha alimentato le speculazioni all'inizio dell'anno con un commento su X, suggerendo tensioni con Drake.

Nel marzo 2025, Drake ha ulteriormente alimentato le voci ripubblicando un video di Kim nelle sue storie di Instagram, in cui indossava un elegante completo nero di Chanel, accompagnato dal suo brano «CRYING IN CHANEL».

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

