Nuove indiscrezioni È nato l'amore tra Stefano De Martino e Rocío Munoz Morales?

ai-scrape

19.12.2025 - 09:26

Il conduttore Stefano De Martino avrebbe 
Il conduttore Stefano De Martino avrebbe 
IMAGO/ZUMA Press

Il settimanale «Diva e Donna» ha pubblicato delle immagini che suggerirebbero una possibile relazione segreta tra Stefano De Martino e Rocío Munoz Morales. Che dopo le rispettive vite amorose tumultuose sia nata una nuova coppia?

Alessia Moneghini

19.12.2025, 09:26

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il settimanale «Diva e Donna» ha pubblicato delle foto che suggerirebbero che tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales ci sarebbe una relazione.
  • Le immagini mostrano i due davanti alla casa del conduttore in momenti separati, con l'attrice che lascia l'abitazione.
  • Da entrambi non è arrivata nessuna conferma o smentita ufficiale.
Mostra di più

Il settimanale «Diva e Donna» ha recentemente pubblicato delle immagini che potrebbero suggerire una relazione segreta tra il conduttore Stefano De Martino e l'attrice Rocío Munoz Morales.

Come riporta, tra gli altri, «Today», le foto, definite «uniche» dalla rivista, mostrano i due separatamente davanti alla casa di De Martino, con l'ex compagna di Raoul Bova che lascia l'abitazione quattro ore dopo l'arrivo del conduttore.

Le voci su una possibile relazione tra i due si sono intensificate, nonostante i diretti interessati non abbiano mai commentato ufficialmente.

Giova ricordare che entrambi quest'anno sono stati al centro dell'attenzione mediatica.

Il napoletano per la diffusione di video intimi con la sua ultima presunta fiamma, Caroline Tronelli, mentre la spagnola per via della separazione tumultuosa da Bova, alimentata dalla diffusione di alcune chat private tra l'attore e una presunta amante, Martina Ceretti.

Battibecco nella coppia. Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa

Battibecco nella coppiaLitigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa

Nessuna relazione?

D'altra parte, secondo Roberto Alessi, direttore di «Novella 2000», non ci sarebbe alcuna relazione tra De Martino e Morales. Fonti vicine ai due avrebbero smentito le indiscrezioni, e la stessa Rocío avrebbe negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale.

Alessi ha ricordato che in passato l'attrice aveva smentito la fine della sua relazione con Bova, solo per essere smentita successivamente dallo stesso attore.

La verità sulla presunta relazione con De Martino rimane quindi incerta, in attesa di eventuali conferme o smentite ufficiali.

Per il bene delle figlie. Ecco i dettagli sulla separazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Per il bene delle figlieEcco i dettagli sulla separazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

