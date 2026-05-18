L'attrice americana Pamela Anderson (foto d'archivio). KEYSTONE

È il tabloid britannico «Daily Mail» ad anticipare l'indiscrezione, secondo cui tra Pamela Anderson e Tom Cruise sarebbe nato qualcosa. Il protagonista di «Mission Impossible» sarebbe rimasto colpito dall'ultima interpretazione cinematografica dell'attrice in «The Last Showgirl».

Hai fretta? blue News riassume per te Stando alle ultime indiscrezioni, tra Pamela Anderson e Tom Cruise sarebbe scattata una scintilla.

L'attore di «Mission Impossible» sarebbe rimasto colpito dall'ultima interpretazione dell'attrice in «The Last Showgirl».

Al momento non c'è nessuna conferma o smentita ufficiale da parte di nessuno dei due attori. Mostra di più

Tra Pamela Anderson e Tom Cruise potrebbe esserci qualcosa di più che una semplice amicizia. È la voce lanciata dal «Daily Mail», come scrive «Vanity Fair Italia».

Al momento sulla presunta relazione non ci sono conferme ufficiali: i diretti interessati non hanno infatti rilasciato dichiarazioni in merito, ma le indiscrezioni si rincorrono sui media, soprattutto americani.

Speculazioni intensificate dal fatto che l'iconica bagnina di «Baywatch» avrebbe confessato di recente a degli amici di essere pronta ad aprire nuovamente il cuore all'amore, come riporta «Page Six».

L'attrice ha dedicato gli ultimi anni alla carriera artistica e a ricostruire la propria immagine a Hollywood, scegliendo ruoli lontani dall'etichetta di sex symbol che le era stata attribuita negli anni Novanta.

Tra di loro è scoccata una «scintilla»

Secondo alcune persone vicine al protagonista di «Mission Impossible», l'attore sarebbe rimasto piacevolmente colpito dall'interpretazione di Anderson in «The Last Showgirl».

Questo film segna per molti una rinascita artistica per l'ex modella di Playboy.

«Il film ha fatto vedere Pam sotto una luce completamente diversa, anche a Tom», avrebbe raccontato la fonte, che ha aggiunto che i due «sono rimasti in contatto» dopo la visione del film. Tra loro sarebbe scattata «decisamente una scintilla».

Una possibile nuova coppia a Hollywood?

Anderson arriva da una breve relazione con Liam Neeson, conosciuto sul set di «Una pallottola spuntata». «Se proprio volete saperlo, io e Liam abbiamo avuto una relazione sentimentale per un breve periodo, ma solo dopo aver finito le riprese», aveva raccontato l'attrice a «People».

Anche Cruise è finito al centro del gossip negli ultimi mesi, venendo legato a una presunta relazione con Ana de Armas. Secondo le indiscrezioni la storia sarebbe terminata perché l'attrice si sarebbe sentita «a disagio» per la velocità con cui tutto è accaduto.

Il mistero resta intatto mentre le voci continuano a diffondersi e i fan attendono sviluppi su questa possibile nuova coppia di Hollywood.