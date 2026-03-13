I due reali fanno a gara a chi spina più velocemente. Covermedia

Tra birrifici artigianali, bancarelle del Borough Market e volontari impegnati sul Tamigi, i principi del Galles hanno trascorso una giornata a contatto con lavoratori e cittadini nell’est di Londra. Durante una degustazione, Kate Middleton ha anche confidato di aver quasi eliminato l’alcol dalla sua vita dopo la diagnosi di tumore.

Hai fretta? blue News riassume per te Kate Middleton e il principe William hanno trascorso una giornata nell’est di Londra visitando birrifici, imprese locali e il Borough Market.

I due hanno anche partecipato a una piccola sfida a chi riusciva a spillare più velocemente le birre.

Durante una degustazione, Kate ha raccontato che dopo la diagnosi di tumore beve pochissimo alcol.

La visita si è conclusa sul Tamigi, dove la coppia ha incontrato volontari impegnati nei soccorsi fluviali. Mostra di più

Una giornata da veri «baristi» per i principi del Galles. Tra birrifici artigianali, bancarelle di mercato e volontari del soccorso fluviale, Kate Middleton e il principe William hanno trascorso ore movimentate nell’est di Londra, mescolandosi a lavoratori e visitatori tra il Tamigi e il London Bridge.

E proprio durante una degustazione è arrivata la confessione della principessa: dopo la diagnosi di tumore, l’alcol è quasi sparito dalla sua vita.

Sfida a colpi di pinte

Come riportato da «Oggi», il tour reale è iniziato lungo il celebre Bermondsey Beer Mile, la fila di microbirrifici e taproom nascosti sotto gli archi ferroviari che partono da London Bridge. Qui la coppia ha visitato i birrifici artigianali Southwark Brewing Company e Fabal Beerhall.

Il momento più divertente? Una piccola gara tra marito e moglie per vedere chi riuscisse a spillare le pinte più velocemente.

Quando però è arrivato il momento di assaggiare la birra, Kate ha preferito fermarsi. «Dalla mia diagnosi di tumore ho bevuto pochissimo alcol. Ora devo stare molto attenta», ha spiegato.

William, invece, non si è tirato indietro e ha degustato sia birra sia diversi tipi di sidro.

Il look che non ti aspetti

Oltre alla visita, a far parlare è stato anche l’outfit della principessa. Kate si è presentata con un dettaglio decisamente insolito per il suo stile: stivali cowboy in camoscio marrone firmati Jimmy Choo.

Per il resto, un look più sobrio: pantaloni sartoriali, camicia azzurra del marchio Wnu e il blazer a quadri di Katherine Walker che indossa spesso.

Principi dietro al bancone

La giornata è poi proseguita al Borough Market, dove i due reali hanno letteralmente messo le mani in pasta.

Hanno preparato cappuccini allo stand Change Please, decorato dolci da Humble Crumble e fatto visita ai formaggi dei Trethowan Brothers.

Tra turisti e clienti del mercato lo stupore era evidente: non capita tutti i giorni di vedere il futuro re e la futura regina servire dietro una bancarella.

Missione sul Tamigi

Ultima tappa sulle rive del fiume. Indossati giubbotti di salvataggio e cappellini da baseball, Kate e William sono saliti a bordo di una barca della Royal National Lifeboat Institution (RNLI).

Qui hanno incontrato equipaggio e volontari che ogni giorno – e ogni notte – garantiscono il servizio di soccorso sul Tamigi.