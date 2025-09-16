Dopo un presunto litigio durato diversi mesi, Belen e Cecilia Rodriguez si sono ritrovate a cena a Milano, segnando la riconciliazione tra le due sorelle. A «Verissimo» Cecilia ha sottolineato che, nonostante le divergenze, l'affetto tra loro rimane forte: «Qualche litigata ogni tanto ci scappa».

Il presunto litigio che avrebbe tenute lontane Belen e Cecilia Rodriguez per mesi, anche sui social media, sembra essere giunto al termine.

Le due sorelle argentine si sono infatti incontrate per una cena a Milano, col loro fratello Jeremias, segnando così la riconciliazione tra le due.

«Siamo diversissime per carattere e qualche litigata ogni tanto ci scappa», ha confessato Cecilia in un'intervista a «Verissimo». Mostra di più

Per diversi mesi, Belen e Cecilia Rodriguez avrebbero mantenuto le distanze, senza condividere momenti insieme sui social media, a causa di un presunto litigio.

Come scrive «TGcom24», sebbene i dettagli del loro allontanamento non siano mai stati resi noti, tra le due sorelle sarebbe tornato il sereno.

Le due si sono incontrate a Milano per una cena di famiglia, dimostrando che i Rodriguez restano uniti. Cecilia, che diventerà madre tra un mese, ha commentato: «Noi siamo sorelle, capita di non andare sempre d'accordo, ma ci vogliamo bene».

Durante il periodo di separazione, le sorelle avrebbero continuato a sentirsi, ma solo di recente si sono riviste di persona, dopo mesi di lontananza.

L'occasione è stata un incontro legato alla loro linea d'abbigliamento. Belen ha condiviso sui social che avrebbe cenato con i fratelli, anche se nessuna foto o video della serata è stato pubblicato, nemmeno da Jeremias.

«Qualche litigata ogni tanto ci scappa»

In un'intervista a «Verissimo», Cecilia ha parlato del suo rapporto con Belen, sottolineando quanto sia importante per lei. Ha raccontato che la sorella l'ha sostenuta nel suo percorso verso la maternità.

«Adesso per la prima volta diventerà zia e non vede l'ora», ha detto Cecilia, aggiungendo che, nonostante le differenze caratteriali, le incomprensioni non hanno mai intaccato il loro legame familiare.

«Tra noi non è successo nulla di grave: siamo due sorelle. Ci somigliamo tanto fisicamente, ma siamo diversissime per carattere e qualche litigata ogni tanto ci scappa», ha aggiunto.

Cecilia, che aspetta una bambina che chiamerà Clara Isabel, ha espresso la sua gioia per la gravidanza, arrivata dopo cinque anni di tentativi con il marito Ignazio Moser. «Sto vivendo un bel periodo, il più bello della mia vita, sono emozionatissima e contenta», ha dichiarato.

