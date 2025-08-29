Anteprima mondiale di «Bugonia» a Venezia In «Bugonia» Emma Stone interpreta Michelle, una CEO scambiata per un'aliena e che viene rapita. Immagine: KEYSTONE/Focus Features via AP Jesse Plemons è Teddy, un cospirazionista che crede che gli essere umani siano stati infiltrati e sterminati dagli alieni. Immagine: KEYSTONE Da sinistra, il regista Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Aidan Delbis, Jesse Plemons, Stavros Halkias e Alicia Silverstone all'anteprima mondiale di «Bugonia» alla Mostra del cinema di Venezia. Immagine: KEYSTONE Il look dell'attrice cambia drasticamente nel film: da donna d'affari elegante a prigioniera con la testa rasata. Immagine: KEYSTONE Anteprima mondiale di «Bugonia» a Venezia In «Bugonia» Emma Stone interpreta Michelle, una CEO scambiata per un'aliena e che viene rapita. Immagine: KEYSTONE/Focus Features via AP Jesse Plemons è Teddy, un cospirazionista che crede che gli essere umani siano stati infiltrati e sterminati dagli alieni. Immagine: KEYSTONE Da sinistra, il regista Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Aidan Delbis, Jesse Plemons, Stavros Halkias e Alicia Silverstone all'anteprima mondiale di «Bugonia» alla Mostra del cinema di Venezia. Immagine: KEYSTONE Il look dell'attrice cambia drasticamente nel film: da donna d'affari elegante a prigioniera con la testa rasata. Immagine: KEYSTONE

Il regista di «Povere creature» Yorgos Lanthimos presenta la sua ultima prelibatezza alla Mostra del Cinema di Venezia. In «Bugonia», Emma Stone viene scambiata per un'aliena e rapita da un teorico della cospirazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo «La favorita», «Povere creature» e «Kinds of Kindness», Emma Stone torna a lavorare con il provocatorio regista Yorgos Lanthimos.

Nella commedia dark fantascientifica «Bugonia», l'attrice interpreta un'amministratrice delegata che viene scambiata per un'aliena e rapita da due teorici della cospirazione.

Il film ha festeggiato la sua prima mondiale a Venezia, dove il regista ha vinto il Leone d'Oro due anni fa con «Povere creature». Mostra di più

Il regista greco Yorgos Lanthimos ha da tempo trovato la sua musa in Emma Stone.

La collaborazione tra i due è una ricetta di successo: «Povere creature» è stato premiato con quattro Oscar, uno dei quali è andato alla Stone come miglior attrice protagonista. Inoltre il film ha vinto il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2023.

Due anni dopo, i due tornano insieme sulla città lagunare per presentare la loro quarta collaborazione, la commedia dark fantascientifica «Bugonia». Come di consueto per i film di Lanthimos, il suo ultimo lavoro è ricco di idee assurde, momenti scioccanti e appassionanti critiche sociali.

La trama di «Bugonia» è incentrata sulle teorie della cospirazione e sulla paranoia che ne deriva.

Lanthimos esplora il modo in cui le persone possono essere influenzate e manipolate al giorno d'oggi e i pericoli della diffusione di false informazioni via internet. Le critiche sono rivolte anche alla medicina: nel film vengono affrontati esperimenti rischiosi.

Ossessionata dalla teoria del complotto

Stone interpreta Michelle, CEO di un'azienda biomedica di successo. È sempre vestita in modo elegante, ha un atteggiamento sicuro, guida un SUV e vive da sola in un'enorme casa moderna.

Lo stile di vita di Teddy (Jesse Plemons) è completamente opposto. Sembra che possa iniziare una rivoluzione o compiere un attentato in qualsiasi momento.

Ed è esattamente quello che fa. Teddy è ossessionato da una teoria della cospirazione e crede che gli esseri umani siano stati infiltrati e sterminati dagli alieni.

È convinto che Michelle sia un'aliena e la rapisce insieme al suo amico poco istruito Don (Aidan Delbis). Il fatto che anche la madre del complottista, ricoverata in ospedale, abbia un ruolo in tutto questo, aggiunge ulteriore pregnanza alla spiacevole situazione.

Una performance sfaccettata e fenomenale

Con «Bugonia», Lanthimos mette a segno ancora una volta un colpo di genio, che trova la sua forza soprattutto nell'interazione tra Stone e Plemons.

I dialoghi tra i due sono intensi, meravigliosamente divertenti e sempre formulati in modo acuto. Entrambi danno vita a una performance sfaccettata e fenomenale per tutta la durata del film.

I due si distinguono anche dal punto di vista visivo. Il look dell'attrice cambia da donna d'affari elegante a prigioniera con la testa rasata, il cui corpo è stato cosparso di una lozione speciale per entrare in contatto con gli alieni.

Plemons porta i capelli rossi lunghi e selvaggi ed è vestito come una specie di guerrigliero. Più il film va avanti, più la follia è scritta sul suo volto.

Più diretto, meno eccentrico

Rispetto all'ultimo lavoro di Lanthimos, «Kinds of Kindness», «Bugonia» è più diretto, meno eccentrico e quindi più accessibile. In termini di brutalità e oscenità, si trattiene per un tempo sorprendentemente lungo, ma dà comunque loro libero sfogo nella fase finale.

Dopotutto, cosa sarebbe un film di Lanthimos senza momenti what the f***?

Il film gioca anche con le aspettative del pubblico, lo indirizza in determinate direzioni, devia e ritorna: con «Bugonia» il regista ritrova la sua vecchia forza e affronta temi scottanti nel suo solito modo comico e provocatorio. I suoi pupilli brillano ancora sul grande schermo.

«Bugonia» sarà nelle sale dei blue Cinema dal 30 ottobre.