Erano sotto i riflettori e sono morte all'ombra di voci, speculazioni e domande senza risposta. Le morti di molte celebrità di Hollywood rimangono tuttora inspiegabili.

George Reeves (1914-1959)

Suicidio o no? L'attore di «Superman» George Reeves fu trovato morto nella sua casa nel 1959, con una ferita da arma da fuoco alla testa. Hulton Archive/Courtesy of Getty Images

La morte di George Reeves, avvenuta nel giugno 1959, è uno dei casi più misteriosi dell'era classica di Hollywood.

L'attore, divenuto famoso per la serie televisiva «Superman», fu trovato nella sua camera da letto a notte fonda con un colpo di pistola nella testa.

Le prime indagini stabilirono ufficialmente che si trattava di un suicidio, ma alcuni dettagli non combaciavano del tutto: tra l'altro, è stato accertato che furono sparati tre proiettili, ma tutti i testimoni affermano di averne sentito solo uno.

Ciò diede origine a teorie che circolano ancora oggi: da un dramma di gelosia a un incidente, fino a un omicidio deliberato.

Il film «The Hollywood Conspiracy» (2006) ha ripreso queste speculazioni e mostra quanto poco possa essere ricostruito, al di là di ogni dubbio, sugli eventi di quella notte.

Bob Crane (1928-1978)

La morte violenta della star di «Una gabbia di eroi» Bob Crane (a destra) fece scalpore nell'estate del 1978. Paramount Pictures

La morte violenta della star di «Una gabbia di eroi» Bob Crane fece scalpore nell'estate del 1978: secondo le prime indagini della polizia, il suo compagno di allora, John Henry Carpenter, aveva fracassato il cranio dell'irrequieto egocentrico con un treppiede per macchine fotografiche dopo una discussione.

Tuttavia, l'arma del delitto in questione non fu mai trovata, così Carpenter, che tentava il padre di famiglia Crane per vivere le sue ossessioni sessuali, fu più volte assolto per mancanza di prove. Sulla vita e la morte di Crane è stato realizzato nel 2002 il film «Auto Focus».

Grace Kelly (1929-1982)

Esistono numerose teorie sulla morte accidentale di Grace Kelly. Hulton Archive/Getty Images

Non è stato solo il tornante vicino a Monte Carlo a diventare tristemente famoso: quando il 14 settembre 1982 la star di Hollywood e principessa di Monaco Grace Kelly sbagliò una curva e precipitò negli abissi. Il mondo intero fu toccato dal lutto. Ma fu davvero un tragico incidente a costare la vita alla diva?

Fin dall'inizio sono state avanzate molte teorie sulla sua morte, che vanno dal coinvolgimento della famiglia reale con la mafia, a una grave negligenza.

Un'altra incredibile speculazione è stata trovata di recente in una biografia di Alberto II, dove un cappellano afferma: «La principessa Grace era in realtà morta prima dell'incidente. Non è stato l'incidente a ucciderla». L'ecclesiastico sostiene che la moglie del principe Ranieri III sia invece morta per un'embolia.

David Carradine (1936-2009)

È stato un suicidio o un incidente? David Carradine è morto in circostanze misteriose nel giugno 2009, all'età di 72 anni. Bruno Vincent/Getty Images

È stato un suicidio o un incidente? Anche David Carradine è morto in circostanze misteriose nel giugno 2009, all'età di 72 anni. L'attore è stato trovato nudo con una corda intorno al collo nel guardaroba di una suite d'albergo a Bangkok, dove alloggiava per le riprese.

Le autorità thailandesi sospettarono che la star di «Kill Bill» avesse perso la vita durante un'insolita pratica sessuale e che non fossero coinvolte altre persone. Ma non è chiaro come Carradine sia riuscito a legarsi le mani.

Natalie Wood (1938-1981)

Morte per annegamento o omicidio? La morte dell'attrice Natalie Wood rimane tuttora irrisolta. Nella foto con il marito Robert Wagner, a Los Angeles nel 1980. KEYSTONE

La sua morte rimarrà probabilmente un mistero per sempre: Natalie Wood («West Side Story»), nel novembre 1981 fece una gita in barca con il marito Robert Wagner (noto per «Cuore e batticuore») e Christopher Walken - con cui stava girando «Brainstorm - Generazione elettronica» - da cui non sarebbe tornata viva.

L'allora 43enne cadde dallo yacht di notte, vestita solo leggermente, e annegò. Secondo il referto dell'autopsia, la Wood era fortemente intossicata, ma la polizia ha anche indagato sul caso come omicidio.

Si dice che avesse litigato violentemente con il marito e che avesse una forte fobia dell'acqua. Nel 2011 la polizia ha avviato una nuova indagine e il caso è stato infine classificato come «morte sospetta», con Wagner nominato come «persona di interesse».

Jean Seberg (1938-1979)

È stato un suicidio o c'era l'FBI dietro la morte di Jean Seberg? Hulton Archive/Getty Images

Jean Seberg («Fino all'ultimo respiro») scomparve senza lasciare traccia alla fine di agosto del 1979, pochi giorni dopo fu trovata morta in un'auto a Parigi.

Le confezioni vuote di pillole e la lettera d'addio fecero inizialmente pensare a un suicidio, ma ben presto sorsero dei dubbi.

Da anni l'attrice era sottoposta a notevoli pressioni: il suo impegno nel movimento delle Pantere Nere l'aveva portata nel mirino dell'FBI, le autorità statunitensi avevano dimostrato di monitorare l'attrice e di screditarla pubblicamente.

Il film-documentario «Jean Seberg: American Actress» (1995) fa luce su questi retroscena e solleva dubbi sulla versione ufficiale della sua morte. Nel film il medico Marion Bouilhet riferisce che l'attrice sembrava sobria e lucida poco prima della sua scomparsa, ma fu trovata con quasi l'otto per mille di alcol nel sangue - un livello al quale le persone sono solitamente in coma da molto tempo. Un'incongruenza che non è mai stata spiegata del tutto.

Bruce Lee (1940-1973)

Bruce Lee non sopravvisse alle riprese de «I 3 dell'operazione Drago» nel 1973. Ancora oggi si specula sulla causa esatta della sua morte. imago images/Ronald Grant

Durante le riprese de «I 3 dell'operazione Drago», Bruce Lee stava lavorando al limite della sua resistenza.

Il 10 maggio 1973, durante le riprese, ebbe un collasso, con respiro affannoso e convulsioni e fu portato in ospedale. La diagnosi: edema cerebrale e crisi epilettica.

Dopo essere stato curato e aver ottenuto il via libera, tornò a girare il film e stava già pianificando il suo ritorno a Los Angeles. Ma il 20 luglio, dopo una lunga giornata di lavoro con la collega Betty Ting Pei, perse i sensi dopo aver assunto un antidolorifico. Al Queen Elizabeth Hospital, smise di rispondere ai tentativi di rianimazione.

Ufficialmente, Lee è morto per un'emorragia cerebrale, probabilmente causata da una reazione allergica.

Ma persistono interpretazioni alternative: nel 2005, un'altra crisi epilettica è stata discussa come possibile causa, mentre il documentario «Autopsy» (2017) ha persino tirato in ballo il morbo di Addison - forse esacerbato dal trattamento a lungo termine con cortisone a seguito di un infortunio alla schiena.

Indicazioni come la perdita di peso, la forte sudorazione e lo scolorimento della pelle potrebbero rientrare in questa casistica. Una cosa è certa: Lee aveva solo 32 anni.

Brandon Lee (1965-1993)

Brandon Lee è morto a soli 28 anni: ancora oggi, molti non credono che si sia trattato di un incidente sul set cinematografico, ma sospettano che sia stato un atto di vendetta da parte della mafia cinese. Eurovideo

Fu solo un incidente sul set cinematografico? Brandon, il figlio di Bruce Lee, è morto nel marzo 1993 durante le riprese del film «Il corvo».

La produzione era sotto pressione, per questo motivo per i primi piani vennero utilizzate cartucce vere, dalle quali era stata rimossa la polvere ma non l'innesco.

La pressione residua ha scagliato un proiettile, inosservato, nella canna di un revolver finto, dove è rimasto incastrato. La scena successiva fu girata a salve: il colpo innescò il proiettile e colpì Lee allo stomaco.

Nonostante l'immediato intervento chirurgico, Lee morì 12 ore dopo all'ospedale di Wilmington. Aveva solo 28 anni.

Gli investigatori classificarono l'incidente come un incidente e la successiva causa civile della madre fu risolta in via extragiudiziale. Ancora oggi, molti non credono che si sia trattato di un incidente, ma sospettano un atto di vendetta da parte della mafia cinese.

Brittany Murphy (1977-2009)

Brittany Murphy e suo marito sono stati avvelenati? Il padre dell'attrice è convinto di sì. La foto di Brittany Murphy e del marito Simon Monjack è stata scattata a un gala cinematografico a Los Angeles nel novembre 2007. KEYSTONE

Doppiamente tragico: poco prima del Natale 2009, l'attrice 32enne Brittany Murphy («Clueless») morì per insufficienza cardiaca. Le cause del decesso furono così accertate: polmonite, insufficienza cardiaca, anemia da carenza di ferro e automedicazione errata.

Solo cinque mesi dopo, anche il marito della Murphy, lo sceneggiatore Simon Monjack, fu trovato morto. Aveva 40 anni ed morì per cause simili.

Il padre di Murphy, Angelo Bertolotti, ha espresso il sospetto di omicidio in entrambi i casi. Sia la Murphy che il marito furono avvelenati con metalli pesanti. Anche se un tossicologo ha successivamente smentito la teoria, sono rimasti dubbi sulla vera causa della morte.