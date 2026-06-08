Quasi due mesi dopo l'uscita al cinema di «Michael», Netflix pubblica il documentario «Michael Jackson: The Verdict» sul caso giudiziario del 2005. blue News riassume le cinque sorprese più importanti.

Redazione blue News Fabienne Kipfer

Hai fretta? blue News riassume per te La popstar statunitense Michael Jackson è stata assolta dalle accuse di molestie su minori nel 2005.

Ma anche dopo la sua morte, avvenuta nel 2009, le accuse, i documentari e i procedimenti giudiziari sono continuati.

Nel 2019 è stato pubblicato il documentario in quattro parti «Leaving Neverland» , in cui due uomini hanno descritto dettagliatamente come il re del pop avrebbe abusato di loro per anni.

17 anni dopo la sua morte, è uscito il primo grande film biografico «Michael », in cui però non sono state affrontate le accuse di abusi. Mostra di più

È un lato diverso del Re del Pop: il nuovo documentario di Netflix «Michael Jackson: The Verdict», appena uscito, fa luce sui procedimenti giudiziari relativi allo scandalo degli abusi del 2005 in tre episodi.

La pellicola fornisce una panoramica degli eventi dell'epoca e permette ai testimoni di entrambe le parti di dire la loro.

Il materiale d'archivio è integrato da nuove interviste, tra cui le dichiarazioni di chi era presente in aula all'epoca e ha vissuto in prima persona il processo.

Anche dopo circa due ore e mezza, tuttavia, molte domande rimangono senza risposta. Il documentario permette però agli spettatori di farsi un'idea personale degli eventi.

Ecco cinque dettagli della serie che risuonano in modo particolare.

Michael Jackson condivideva il letto con i bambini

Anche Martin Bashir, il giornalista britannico che ha fatto scalpore con il suo documentario «Living with Michael Jackson» nel 2003, ha detto la sua.

Il controverso giornalista Martin Bashir è diventato famoso in tutto il mondo dopo che la Principessa Diana ha parlato apertamente della sua crisi coniugale con il principe Carlo in un'intervista alla BBC. Otto anni dopo, ha fatto di nuovo notizia con il documentario «Living with Michael Jackson». Immagine: Netflix

Il documentario del controverso giornalista ha dato il via alle danze. In esso Jackson ammetteva apertamente di condividere il letto con i bambini.

«È la cosa più amorevole che si possa fare», dice il musicista direttamente alla telecamera. E continua: «Perché non dovresti condividere il tuo letto?».

Bashir racconta di essere rimasto a bocca aperta in quel momento. «Non potevamo credere a quello che avevamo appena sentito», racconta il giornalista nel documentario di Netflix.

«Jackson stava parlando davanti alla telecamera di qualcosa che la gente si era sempre chiesta su di lui».

Jackson avrebbe ordinato contenuti pedo-pornografici

Anche l'avvocato difensore Vincent Amen, che ha rappresentato Michael Jackson tra il 2002 e il 2003, dice la sua nel documentario di Netflix. Spiega di aver accettato il caso perché convinto dell'innocenza del suo cliente.

Amen era amico di Frank Tyson, l'assistente di lunga data della popstar, che gli aveva assicurato la sua innocenza. Quando furono indagate anche le proprietà e le case di alcuni dipendenti dell'artista, Frank Tyson aveva dato all'avvocato una borsa sportiva da custodire.

«C'era qualcosa di sospetto dentro», ha detto Amen. Guardò all'interno e trovò una rivista. Alcuni numeri d'ordine di video erano cerchiati con dei pennarelli. «Si trattava di bambini nudi, a volte con la famiglia, a volte da soli», dice l'avvocato.

Chiese spiegazioni all'assistente, che gli rispose che si trattava di una fase di Michael e Frank. Amen continua: «È stato il momento in cui ho capito che qualcosa non andava».

Michael avrebbe fatto festa selvagge con adolescenti prima del raid

Quando il Ranch Neverland fu perquisito dalla polizia nel 2003, si dice che la star avesse celebrato «feste selvagge» con degli adolescenti.

Michael Jackson si nascose per 24 ore, ma poi si consegnò alle autorità, presumibilmente di sua spontanea volontà. Tuttavia, non è ancora chiaro dove si nascondesse.

Alcuni sostengono di aver visto il re del pop a Las Vegas. Secondo un informatore della giornalista investigativa Diane Dimond, si sarebbe nascosto in una villa di Los Angeles.

«Indossava un caftano colorato e ha aperto la porta di poco per farsi dare del cibo. Poi l'ha subito richiusa», racconta la Dimond nel documentario di Netflix.

Dopo che la polizia ha perquisito il Neverland Ranch, numerosi rappresentanti dei media si sono riuniti davanti alla proprietà di Michael Jackson. Poco dopo, la popstar si è consegnata alle autorità. Immagine: EPA

Jackson avrebbe detto «grazie» al giurato dopo il processo

Vittima o mostro? Di certo non è stata una domanda facile per la giuria rispondere a quel processo.

Il documentario «Living with Michael Jackson» è stato proiettato integralmente in aula come prova.

Michael Jackson arriva in tribunale a Santa Maria, California, nel 2005. Numerosi fan si riuniscono per sostenere la popstar durante il processo per abusi. Immagine: Keystone

La giurata Melissa Harard è convinta che il giornalista Martin Bashir abbia teso una trappola a Michael Jackson.

«Voleva che si creasse un'impressione sbagliata», dice Harald. Tuttavia, non avrebbe mai lasciato che suo figlio dormisse nel letto di una celebrità.

Dopo l'assoluzione della popstar, si dice che alla fine del processo le sia passato accanto e le abbia sussurrato in silenzio le parole «Grazie».

Il Re del Pop avrebbe ignorato i consigli

L'accusa ha costruito il caso sulla testimonianza dell'allora 15enne Gavin Arvizo e di suo fratello Star. La difesa ha cercato di denigrare la famiglia delle vittime. A loro avviso, volevano solo soldi.

Ma già prima del processo circolavano notizie che accusavano Michael Jackson di tendenze pedofile. Queste precedenti accuse furono risolte in via extragiudiziale per mancanza di prove. L'allora 13enne Jordan Chandler ricevette 23 milioni di dollari.

Il procuratore Ron Zonen afferma nel documentario: «Michael Jackson si rese conto di ciò che le dichiarazioni del ragazzo avrebbero potuto significare». Quei 23 milioni di dollari lo avrebbero tenuto fuori dal carcere.

J. Randy Taraborrelli, amico e biografo della superstar, afferma nel documentario di aver così consigliato Michael all'epoca: «Deve essere andata così, Mike». Non avrebbe mai più essere visto con dei bambini.

Anche dopo questo documentario, molte domande sulla vita di Jackson rimangono comunque senza risposta.

Il biopic «Michael» con il nipote nel ruolo di protagonista

Il film su Michael Jackson, uscito nelle sale nell'aprile 2026, è invece privo di scandali. L'atteso biopic «Michael» fa luce sull'infanzia della popstar e termina poco prima delle accuse di abusi.