Bisogno di velocità? "Top Gun" torna al cinema per il suo 40° anniversario. IMAGO / ZUMA Press Wire

«Sento il bisogno, il bisogno di velocità!» (in originale è «I feel the need, the need for speed»)? Tom Cruise è diventato famoso in tutto il mondo 40 anni fa con «Top Gun» e ancora oggi non ha perso la sua immagine di «cane pazzo». blue News vi svela cinque fatti che forse non conoscete sul film cult.

Fabienne Kipfer Fabienne Kipfer

Hai fretta? blue News riassume per te «Top Gun» è stato il film di maggior incasso dell'anno 1986 e ha incassato 356,8 milioni di dollari in tutto il mondo.

L'atteso sequel «Top Gun: Maverick» è uscito nel 2022: Tom Cruise è tornato, questa volta nei panni di un istruttore di volo.

«Top Gun» torna sul grande schermo per il suo 40° anniversario: puoi rivivere il film cult e i suo sequel nei blue Cinema

È in programma un terzo film, ma la data di uscita non è ancora stata fissata. Cruise tornerà alla scuola di volo d'élite «Top Gun»? Mostra di più

40 anni fa, «Top Gun» ha debuttato con Tom Cruise nel ruolo del temerario pilota di caccia Maverick.

Il film ha plasmato un'intera generazione: occhiali da sole, giacche di pelle e l'iconica colonna sonora hanno reso il film un simbolo della cultura pop degli anni Ottanta.

Il film del regista Tony Scott non fu solo un successo al botteghino, ma influenzò anche la moda, la musica e persino l'immagine della Marina statunitense.

Ancora oggi, i critici descrivono il film come una glorificazione della guerra o come un film promozionale per la Marina a stelle e strisce.

Per Cruise «Top Gun» segnò la sua definitiva affermazione a Hollywood. L'allora giovane attore divenne da un giorno all'altro una superstar e salì ai vertici della fabbrica dei sogni.

Ma l'oggi 64enne è stato a un non nulla dal non essere mai Maverick: ecco cinque fatti su «Top Gun» che probabilmente non conoscete.

Tom Cruise non era la prima scelta

«Top Gun» senza Tom Cruise? È difficile da immaginare. Ma la star di Hollywood non era originariamente la prima scelta.

John Travolta era inizialmente destinato al ruolo di «Maverick». Però dopo che lo studio non è riuscito a raggiungere un accordo con il suo agente, le trattative sono state annullate.

Tom Cruise era il nuovo favorito.

John Travolta è diventato una star grazie a «La febbre del sabato sera». -/dpa

Ma anche Cruise rifiutò inizialmente il ruolo. Così come Patrick Swayze, Emilio Estevez, Nicolas Cage, John Cusack, Matthew Broderick, Sean Penn, Michael J. Fox, Scott Baio e Tom Hanks.

Nessuno di loro era interessato al blockbuster aereo.

Il produttore Jerry Bruckheimer, però, era determinato a coinvolgere Cruise nel progetto. Dovette convincere l'allora 22enne ad accettare il ruolo e organizzò un volo con un pilota acrobatico dei Blue Angels.

Secondo Bruckheimer, dopo l'atterraggio Cruise corse subito verso una cabina telefonica per chiamare il produttore.

Le sue parole: «Sto facendo il film. Lo adoro. Ci sono dentro».

Trampolino di lancio per Meg Ryan e Kelly McGillis

Negli anni '90, Meg Ryan era una delle attrici più richieste di Hollywood. La statunitense ha recitato in classici come «Harry, ti presento Sally...», «Insonnia d'amore», influenzando intere generazioni, aggiudicandosi il soprannome di «fidanzatina d'America»

L'attrice è però ricordata anche grazie al suo ruolo in «Top Gun» come moglie del migliore amico di Maverick, il collega e pilota Nick «Goose» Bradshaw, interpretato da Anthony Edwards, che diventerà celebre per il suo ruolo di Mark Greene nella serie TV che rivoluzionò il panorama televisivo «E.R. - Medici in prima linea».

Meg Ryan ha ricevuto il Pardo alla Carriera alla 71esima edizione del Locarno International Film Festival, nell'agosto del 2018. KEYSTONE

Il ruolo in «Top Gun» ha dato i suoi frutti anche a Kelly McGillis. L'attrice è diventata famosa a livello internazionale grazie a questo film e in seguito ha recitato in altre produzioni di successo.

Ma il regista Scott ha dovuto lottare per il suo casting. I capi dello studio volevano inizialmente vedere un'attrice più giovane dell'allora 30enne, e più e «alla moda» accanto a Cruise.

Aggiustamenti alla sceneggiatura a causa della Marina americana

La sceneggiatura originale ha dovuto essere adattata in diversi punti, in parte su richiesta della Marina Militare statunitense.

Il piano originale prevedeva che il personaggio di Goose morisse in una collisione tra due jet da combattimento.

Ma la Marina rifiutò questa rappresentazione. La scena è stata invece resa più realistica: Goose perde la vita in un incidente di addestramento.

La Marina ha posto il veto anche sul ruolo di McGillis. La partner cinematografica di Cruise nella sceneggiatura originale avrebbe dovuto essere un ufficiale donna, ma l'esercito rifiutò di autorizzare una sceneggiatura in cui due ufficiali avessero una relazione.

Poiché i registi contavano sull'appoggio della Marina, il suo personaggio è stato riscritto come consulente civile che valuta le prestazioni dei piloti.

«Danger Zone - Zona pericolosa»

La colonna sonora di «Danger Zone» è stata composta e scritta appositamente per il film.

Il successo degli anni '80 di Kenny Loggins ha raggiunto il secondo posto nelle classifiche statunitensi ed è stato premiato con riconoscimenti di platino e oro in diversi Paesi.

Prima che Loggins realizzasse l'iconica canzone che dà il titolo a «Top Gun» con «Danger Zone», numerosi altri artisti erano in discussione.

Tra gli altri, le star di allora Toto, Bryan Adams, REO Speedwagon e Corey Hart ebbero l'opportunità di registrare la canzone. Ma tutti rifiutarono.

Nel caso dei Toto, la collaborazione fallì a causa di problemi legali. Bryan Adams, invece, fu contattato, ma decise di non farlo perché riteneva che il film glorificasse la guerra.

Solo allora fu scelto Loggins. Anche la Columbia Records ha avuto un ruolo importante: l'etichetta dietro la colonna sonora voleva un artista della sua stessa casa, se possibile.

Spot pubblicitario patinato per l'esercito statunitense

L'influenza del film fu notevole.

Di conseguenza «Top Gun» non solo divenne un successo mondiale al botteghino, ma anche uno strumento di reclutamento inaspettatamente efficace per la Marina degli Stati Uniti.

Davanti a numerosi cinema sono stati allestiti stand di reclutamento per attirare i visitatori direttamente dopo le proiezioni.

Con successo: secondo i rapporti, i dati di reclutamento della Marina statunitense sono aumentati fino al 500% nell'anno successivo all'uscita del film.

La critica ritiene che il film glorifichi ancora oggi la guerra.

Previsto un ulteriore sequel

Il successo del film rimane inalterato a 40 anni dalla sua prima mondiale: anche se la trama è esile e prevedibile, «Top Gun» è diventato un film di culto.

Il sequel «Top Gun: Maverick», uscito nelle sale nel 2022, ha incassato 1,49 miliardi di dollari. È considerato, a 4 anni dall'uscita, come uno dei sequel migliori della storia del cinema a stelle e strisce.

I fan possono gioire. Lo studio cinematografico Paramount Pictures ha confermato alla fiera CinemaCon di Las Vegas che la sceneggiatura di un terzo film è in lavorazione.

La star di Hollywood Cruise tornerà a salire sul jet da combattimento per il terzo capitolo della serie cinematografica e anche il produttore Jerry Bruckheimer dovrebbe tornare.

Per ora sono aolo questi i dettagli trapelati.

È possibile rivedere entrambi i film sul grande schermo. «Top Gun» e «Top Gun: Maverick» nei blue Cinema.