L'Eurovision Song Contest attira sempre milioni di persone davanti in TV. I biglietti per gli spettacoli dal vivo sono andati completamente esauriti in pochi minuti. Se non ne avete uno, la visione pubblica è però l'alternativa perfetta. Questi luoghi offrono la migliore atmosfera e non solo.

Le due semifinali della 69ma edizione dell'Eurovision Song Contest si tengono a Basilea il 13 e il 15 maggio.

La grande finale è sabato 17 maggio 2025.

Potrete condividere l'emozione in una grande atmosfera durante le proiezioni pubbliche. Ecco dove nella Svizzera tedesca.

blue News vi offre una panoramica dei fornitori nelle varie città svizzere.

Arena plus

Festeggiate la finale dell'ESC insieme a circa 36.000 fan dell'ESC nel più grande stadio di calcio della Svizzera. sda

Anche prima dello spettacolo finale, un pre-show elaborato creerà una grande atmosfera. Artisti nazionali e internazionali, nonché importanti star dell'ESC, offriranno il programma musicale del pre-show.

La finale sarà poi proiettata su schermi giganti, accompagnata da un'atmosfera carica di emozioni che si può vivere solo in occasione di grandi eventi sportivi.

L'«Arena plus» diventerà così il grande palcoscenico per un'esperienza ESC collettiva in formato XXL.

Villaggio Eurovision

Grande folla alla discoteca over 60 nell'ambito dell'ESC di Basilea. sda

L'Eurovision Village, nel cuore del MesseQuartier (Messe Basel, padiglione 1), offre un programma giornaliero di concerti dal vivo, visioni pubbliche, stand gastronomici e altre attività legate all'Eurovision Song Contest.

Il programma sarà presentato da Tanja Dankner, Odette Hella'Grand e Joël von Mutzenbecher.

Sul palco saliranno star svizzere del ESC come Remo Forrer, Luca Hänni e Anna Rossinelli e artisti internazionali come Conchita Wurst, Michael Schulte & Band, Rednex e SNAP!

Anche le attuali delegazioni del ESC, ABBA Gold - The Concert Show, i cori, le band e i DJ locali offriranno una grande atmosfera.

È possibile partecipare all'evento anche in molti altri luoghi pubblici di Basilea. Una panoramica di tutti i fornitori ufficiali è disponibile qui.

The Millers a Zurigo Seefeld

La visione pubblica al The Millers sarà condotta dalla drag queen Mona Gamie. Dopo lo spettacolo, potrete ballare fino a notte fonda all'after-party. I posti a sedere per la visione pubblica sono gratuiti.

Sul grande schermo

Sensazione sul tetto del Cinema blu di Coira. zVg

A Zurigo, Lucerna e Coira è possibile assistere allo spettacolo musicale su grande schermo nei blue Cinema.

A Coira, è prevista un'esperienza di visione pubblica all'aperto: i visitatori possono unirsi all'emozione sulla terrazza del blue Cinema.

Ad Aarau, compreso il Draq Show

La finale dell'ESC sarà trasmessa in diretta anche nella Markthalle di Aarau.

I visitatori potranno assistere allo spettacolo, che durerà diverse ore, su un grande schermo.

La visione pubblica sarà completata da uno spettacolo di drag queen. L'ingresso è gratuito.