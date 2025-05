Le presentatrici del CES Michelle Hunziker, Hazel Brugger e Sandra Studer hanno dato vita a uno spettacolo di livello mondiale. Immagine: Keystone

La Svizzera ha ottenuto un successo internazionale grazie all'Eurovision Song Contest. Non solo con l'emozionante ballata «Voyage» di Zoë Më, ma anche grazie a cinque punti che non hanno nulla a che fare con la musica.

Philipp Dahm, Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Negli ultimi mesi molti critici si sono chiesti: la Svizzera è in grado di organizzare il più grande concorso musicale del mondo?

Sabato sera è arrivata la risposta: la Confederazione ha fatto centro a livello internazionale con l'organizzazione della 69ma edizione dell'Eurovision Song Contest.

Questo anche perché tante persone hanno fatto un ottimo lavoro nella sede di Basilea.

Da non dimenticare: le tre conduttrici Michelle Hunziker, Hazel Brugger e Sandra Studer hanno offerto uno spettacolo di livello mondiale. Mostra di più

Tutta la città di Basilea si è unita

Quattro città si erano candidate per ospitare l'ESC: col senno di poi, la Svizzera sembra aver fatto la scelta giusta. «Basilea ha fatto un ottimo lavoro», riassume Catarina che arriva da Stoccolma ed è un'appassionata del concorso canoro da molti anni.

E questo grazie a un aspetto particolare, spiega la svedese: Basilea è riuscita a «diffondere lo spirito dell'Eurovisione in tutta la città».

Ha già vissuto diverse esibizioni in cui c'era solo un'atmosfera di grande festa nell'Eurovision Village e intorno alla sede.

È possibile che anche Berna e Ginevra sarebbero riuscite a fare lo stesso, ma sarebbe da dimostrare. Zurigo sarebbe stata coinvolta nello spirito del grande concorso?

Pensiamo alle semifinali di martedì e giovedì, e al volume di traffico che le avrebbe accompagnate. Alla rabbia degli automobilisti bloccati nel centro città e sulle autostrade. Ai ragazzi che chiedono agli ospiti stranieri vestiti in modo colorato, con il miglior fascino zurighese: «Sei qui per l'Eurovision, fratello?».

La Svizzera senza fuoco e senza fiamme

Per quanto riguarda gli elementi di spettacolo sul palcoscenico dell'ESC, il fuoco e i laser rimangono i dispositivi stilistici preferiti. L'eccezione che ha confermato questa regola? La Svizzera.

Zoë Më ha cantato la sua canzone «Voyage» senza ballerini e senza un mare di luci. Delle volte, si sa, meno è meglio, anche se la struggente performance della cantante friburghese è stata approvata solo dalla giuria, ma non dal pubblico, che le ha dato... zero punti.

Nella prima semifinale però qualcosa non è andato come previsto: verso la fine dell'esibizione dell'artista svizzera, l'immagine si è improvvisamente bloccata per qualche secondo. Un errore tecnico imperdonabile e nel bel mezzo del più grande spettacolo televisivo del mondo.

Ma fortunatamente Zoë Më non si è lasciata scoraggiare.

Sana autoironia

Quali sono gli innumerevoli luoghi comuni sulla Svizzera? Orologi, banche, formaggio e cioccolato: chiunque abbia viaggiato all'estero conosce questi argomenti. È quindi ancora più piacevole che l'organizzazione di quest'anno abbia affrontato questi preconcetti e che, così facendo, sia riuscita in qualche modo a sdrammatizzarli.

Questa sana autoironia ha attraversato tutti e tre gli spettacoli. Il pezzo «Made in Switzerland», per esempio, non solo gioca con cliché familiari e quindi noiosi come quelli citati sopra, ma elenca anche i prodotti svizzeri più eccitanti: ESC, LSD, Internet e «l'industria delle armi neutrali».

Una canzone orecchiabile, il cui video riesce a portare in scena l'oscuro passato svizzero, con un presentatrice svedese nei panni di Guglielmo Tell. Lo straniero si stupisce e lo svizzero si meraviglia: à la bonne heure!

Un piccolo inconveniente: l'ordine di apparizione dei tre pezzi. «Made in Switzerland» sembrava infatti essere stato confezionato su misura per il gran finale. Dopo questo climax, le molte altre allusioni autoironiche negli spettacoli successivi sono cadute un po' nel vuoto.

Nonostante ciò, questo atteggiamento ha fatto bene all'immagine della Svizzera nel mondo.

L'organizzazione

Certo, anche la «buona organizzazione» sarebbe un punto che potrebbe essere celebrato come un cliché svizzero.

Nelle conversazioni con il team esterno di blue News, i visitatori stranieri hanno ripetutamente elogiato il buon funzionamento della macchina organizzativa.

Date le dimensioni dell'evento, è nella natura delle cose che a volte ci possano essere degli intoppi: ma se alcuni tram sono stati cancellati prima della finale è dovuto solo alla manifestazione filopalestinese non autorizzata. La Svizzera è comunque riuscita a gestire tutto con pazienza anche quando la situazione è degenerata.

I confederati hanno fatto leva sui loro punti di forza, anche per quanto riguarda l'organizzazione.

Brugger, Studer e Hunziker

Sandra Studer può farcela? La «NZZ» si è posta questa domanda in tutta serietà quando è stato annunciato che la 56enne avrebbe presentato il concorso insieme ad Hazel Brugger e a Michelle Hunziker.

Quello che le tre donne hanno offerto nel corso della settimana è stato semplicemente uno show business di livello mondiale. E tutto questo... made in Switzerland.

L'Austria ha vinto l'ESC 2025 con il cantante JJ, ma la Svizzera ha ottenuto un successo internazionale anche come paese ospitante. Foto: Martin Meissner/AP/dpa

Dalla prima semifinale alla finale, i milioni di telespettatori si sono resi conto che la Svizzera non è noiosa e non è certo monotona.

Le tre hanno dato un contributo decisivo al successo dell'evento di quest'anno. I 12 punti vanno dunque, senza alcun dubbio, ad Hazel Brugger, Michelle Hunziker e Sandra Studer.