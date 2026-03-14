La 98esima edizione degli Academy Awards si terrà il 15 marzo a Los Angeles. KEYSTONE

Dai discorsi di accettazione taciturni, ai grandi vincitori e ai perdenti sconosciuti, ai multitalenti e ai raccoglitori di rifiuti: ecco 6 fatti curiosi sugli Oscar, il premio cinematografico più importante del mondo, che quest'anno si tiene domenica 15 marzo (ora americana).

Teleschau Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Quali sorelle hanno litigato durante la cerimonia di premiazione degli Oscar? Quale nome è stato inciso in modo errato sulla statuetta? E chi ha vinto più trofei fino ad oggi? Ecco la panoramica di blue News.

Potete guardare in diretta la 98ª edizione degli Academy Awards dal vivo al Kino Corso di Zurigo o in streaming su Disney+. Mostra di più

Come è iniziato tutto

Vi siete mai chiesti come mai si chiama Oscar?

Secondo un aneddoto, un dipendente e poi direttore dell'accademia cinematografica una volta esclamò, in merito alla statuetta: «Assomiglia a mio zio Oscar!». Ma anche Bette Davis avrebbe paragonato il piccolo cavaliere dorato a suo marito Harmon Oscar Nelson.

Il primo Oscar in assoluto è stato vinto da un tedesco: l'attore Emil Jannings lo ricevette nel 1929 per i suoi ruoli nei film muti «Nel gorgo del peccato» e «Crepuscolo di gloria».

L'attore tedesco Emil Jannings vinse il primo Oscar in assoluto nel 1929 per i suoi ruoli nei film muti «Nel gorgo del peccato» e «Crepuscolo di gloria». imago images/Everett Collection

All'epoca, gli attori e le attrici potevano ancora essere premiati per più film contemporaneamente. Del discorso di accettazione di Janning non è rimasto nulla, a differenza di Greer Garson.

L'attrice tenne un discorso di accettazione di quasi sette minuti nel 1942, affermando che, dopo tutto, si trattava di un'opportunità «unica nella vita».

Da allora, non solo fu introdotto il limite di tempo, ma Garson non ricevette mai più l'Oscar, anche se fu nominata quattro volte negli anni successivi.

L'arte del discorso di accettazione

Qual è stato il miglior discorso di accettazione di tutti i tempi?

Decisamente questo!

«Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie»: Gwyneth Paltrow ha ringraziato tutti per 23 volte nel suo discorso agli Oscar del 1999 mentre piangeva.

Al contrario l'attore Clark Gable è stato di poche parole: ha accettato la sua statuetta con un semplice «grazie», proprio come Alfred Hitchcock nel 1968, che fu nominato sei volte all'Oscar per la regia. Non vinse mai. Come consolazione, gli è stato donato l'Oscar onorario alla carriera.

Per risolvere il problema dei lunghi discorsi di accettazione, il presentatore Jimmy Kimmel ha promesso una moto d'acqua al vincitore che fosse riuscito a tenere il discorso più breve.

Il vincitore è stato Mark Bridges, che ha speso «solo» 30 secondi per ringraziare il premio ai costumi per «Il filo nascosto». Non ha tenuto il mezzo, ma lo ha donato per una buona causa.

Il fatto che l'Academy gli abbia negato l'Oscar per decenni non ha disturbato Jack Palance. Quando vinse l'Oscar come miglior attore non protagonista nel 1992 per il ruolo in «Scappo dalla città - La vita, l'amore e le vacche», rispose alle domande sulla sua età (73 anni all'epoca) con una performance memorabile: l'attore fece quattro flessioni... su un solo braccio!

Le parole di ringraziamento dell'attrice britannica Joan Fontaine, invece, sono state dimenticate nel momento in cui la sorella Olivia de Havilland ha fatto irruzione sul palco.

Anche lei era stata candidata all'Oscar nel 1942 e aveva litigato con Fontaine. Ora la perdente si affrettò a essere la prima a congratularsi con lei. Ma Fontaine non concesse alla sorella la consolazione di poter salvare la faccia davanti al pubblico.

Queste star (e famiglie) hanno vinto più volte

Solo una famiglia è riuscita a produrre vincitori di Oscar in tre generazioni: gli Huston. Walter Huston vinse l'Oscar nel 1948 per il suo ruolo di non protagonista ne «Il tesoro della Sierra Madre», mentre suo figlio John vinse l'Oscar per la regia del dramma. Nel 1986, la figlia di John, Anjelica, fu premiata per il suo ruolo di non protagonista in «L'onore dei Prizzi».

Il successo è anche nella famiglia di Liza Minnelli: è l'unica vincitrice di un Oscar i cui genitori, Judy Garland e Vincente Minnelli, sono stati premiati con l'Academy Award.

Tom Hanks ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista nel 1993 per il suo ruolo di avvocato affetto da AIDS. L'anno successivo si è aggiudicato nuovamente il premio per il ruolo di «Forrest Gump».

Solo un attore prima di Hanks è riuscito a difendere il suo titolo: Spencer Tracy, che vinse nel 1938 e nel 1939: alla sua prima cerimonia di premiazione, rimase stupito quando ricevette l'Oscar e su di esso era inciso «Dick Tracy», il nome di un popolare eroe dei fumetti.

Restituì il premio per farlo correggere e fece in modo che da allora in poi le statuette venissero incise solo dopo la cerimonia di premiazione.

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Due leggende «letterarie» onorate da due famose accademie: George Bernard Shaw vinse il Premio Nobel per la letteratura nel 1925 e l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale nel 1938 (tratto dal suo romanzo «Pigmalione»).

Bob Dylan ha vinto l'Oscar per la sua canzone «Things Have Changed» nel 2000 e il Premio Nobel per la letteratura nel 2016.

Anche Laurence Olivier («Amleto») e Roberto Benigni («La vita è bella») hanno vinto due volte: sono gli unici artisti ad oggi a essere stati premiati come migliori attori in film da loro stessi diretti.

Prima i vincitori, poi i vinti

«E l'Oscar va a... La La Land» - NO! Il presentatore Warren Beatty aveva già proclamato il musical vincitore nella categoria Miglior film nel 2017 e aveva con sé sul palco la troupe felicissima quando è stato fischiato di nuovo.

In realtà l'Academy aveva scelto «Moonlight» come miglior film. Alla fine, «La La Land» ha vinto «solo» sei Oscar. Il musical ha anche stabilito un record: in precedenza, nessun film che avesse ricevuto 14 nomination non aveva vinto il premio come Miglior film.

Sette vincitori dell'Oscar sono stati premiati con il «Lampone d'oro» per le loro performance attoriali particolarmente scadenti: Roberto Benigni, Liza Minnelli, Laurence Olivier, Charlton Heston, Faye Dunaway, Halle Berry e Sandra Bullock.

Quest'ultima ha dimostrato il suo senso dell'umorismo: l'attrice ha ritirato di persona il suo «Razzie» del 2010 per «A proposito di Steve».

Fino al 1961, l'Academy ha presentato il cosiddetto «Juvenile Award», un premio speciale assegnato irregolarmente ad attori minorenni. La prima vincitrice del mini Oscar è tuttora la più giovane vincitrice di tutti i tempi: Shirley Temple aveva solo sei anni quando accettò il trofeo nel 1934.

James Ivory ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura non originale per «Chiamami col tuo nome» nel 2019. A 89 anni può ora definirsi il più anziano vincitore di Oscar di tutti i tempi.

A 23 anni, Jennifer Lawrence è stata la più giovane candidata ad avere tre nomination agli Oscar - per «Un gelido inverno», «Il lato positivo - Silver Linings Playbook» (dove ha anche vinto il premio) e «American Hustle». Per il suo ruolo di protagonista in «Joy» è stata candidata all'Oscar per la quarta volta nel 2016.

Judi Dench, invece, ha dovuto aspettare a lungo: l'attrice ha ricevuto le sue sette nomination agli Oscar solo dopo aver festeggiato il suo 63° compleanno. Per «Shakespeare In Love» (1998) ha vinto il premio per l'unica volta fino a oggi come Miglior attrice non protagonista.

Anche le vere leggende possono perdere agli Oscar

Otto nomination, ma ancora nessun Oscar: questo è il deludente record di Glenn Close finora. Questo la rende anche l'attrice che è stata «trascurata» di più.

Close, ma anche tutti coloro che da tempo attendono invano un premio, potrebbero chiedere a Kevin O'Connell come affrontare le sconfitte agli Oscar: il mixer del suono è stato nominato in totale 21 volte dal 1984 prima di vincere finalmente il suo primo Oscar nel 2017 per «Hacksaw Ridge».

Anche i vincitori di premi più tardi riconosciuti e le leggende indiscusse della regia non sono immuni da un flop totale agli Oscar: il dramma meridionale «Il colore viola» di Steven Spielberg del 1986 è rimasto a mani vuote, nonostante le undici nomination.

Nel caso in cui Spielberg sia di nuovo alla ricerca di materiale (vincente): «Romeo e Giulietta» di Shakespeare è già stato nominato quattro volte come Miglior Film, in vari adattamenti, tra cui «Shakespeare In Love». Solo l'adattamento musicale di «West Side Story», la cui storia è anche basata sul classico del teatro, ha vinto.

Nessuno ha vinto più Oscar

L'uomo con il maggior numero di trofei Oscar è stato William Fulgear nel 2000: ha ripescato 52 trofei avvolti in polistirolo e plastica da un contenitore di rifiuti dopo che erano stati rubati.

Per averli restituiti, non solo ha ricevuto un compenso di 50'000 dollari, ma anche un invito alla cerimonia di premiazione e alcuni biglietti di ringraziamento da parte delle star.