Ecco alcuni gossip internazionali che ci hanno tenuti occupati nel 2025

Nel 2025 sono successe molte cose tra le celebrità: alcune hanno fatto storcere il naso, altre hanno fatto parlare. blue News ripercorre i migliori gossip dell'anno.

La faida familiare dei Beckham con il figlio Brooklyn e la moglie Nicola Peltz si è inasprita, mentre la popstar Katy Perry ha scatenato la più sorprendente delle voci d'amore con l'ex premier canadese Justin Trudeau.

Anche la pubblicità dell'attrice Sidney Sweeney ha provocato una feroce tempesta di critiche. Mostra di più

Dato che il 2025 sta per arrivare in dirittura d'arrivo, è giunto il momento di dare uno sguardo ai mesi appena trascorsi

Quale tè è stato particolarmente caldo quest'anno, quali pettegolezzi sono stati serviti? blue News spiega i più grandi gossip del 2025.

La perfetta famiglia Beckham non è più così perfetta

Successo, glamour e unione: i Beckham sono stati a lungo considerati la famiglia perfetta. Ma quest'anno, dietro le quinte, le cose si sono fatte più movimentate.

La famiglia è composta dalla stilista Victoria Beckham (51), dall'ex stella del calcio David Beckham (50) e dai loro quattro figli Brooklyn (26), Romeo (23), Cruz (20) e Harper (14).

C'è stata una crisi tra i Beckham da quando Brooklyn ha sposato l'attrice Nicola Peltz nel 2022. Secondo i media, il comportamento di Nicola nei giorni del matrimonio è stato distante e poco amichevole e da allora i rapporti con Victoria sono stati considerati particolarmente tesi.

La coppia era anche assente al 50° compleanno di David Beckham a maggio. Secondo US Weekly, Brooklyn e Nicola volevano un trattamento speciale e un incontro separato con David e Victoria, che i due hanno rifiutato.

La famiglia Beckham al 50° compleanno di papà David. Manca il figlio Brooklyn. Screenshot Instagram/ @victoriabeckham

La nuova fidanzata di Romeo, Kim Turnbull, che aveva una relazione con Brooklyn, sta causando ulteriori attriti in famiglia. Secondo gli addetti ai lavori, Brooklyn non si fida delle intenzioni di Kim e questo allontana i fratelli.

Un amico di Nicola ha detto a TMZ che i Beckham avevano una «dinamica tossica» e che Nicola aveva mostrato a Brooklyn che la sua famiglia lo trattava male.

A giugno, un insider ha infine dichiarato a Page Six che il primogenito dei Beckham ha interrotto i contatti con la sua famiglia.

Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia

Nessuno se lo aspettava davvero: La popstar Katy Perry (41 anni) e l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau (53 anni) si amano.

In estate è stato annunciato che la cantante e l'attore Orlando Bloom (48) si sono lasciati dopo quasi dieci anni di relazione. I due continuano a essere co-genitori della figlia Daisy Dove (5 anni).

Poco dopo sono emerse le prime voci di una possibile relazione tra la lei e Trudeau: i due sono stati visti a cena insieme e poi l'ex primo ministro ha partecipato a un concerto della cantante in Canada.

Alla fine di settembre sono stati avvistati mentre si sbaciucchiavano su uno yacht in California.

Katy Perry e Justin Trudeau in Giappone. Screenshot Instagram

A ottobre, Perry e Trudeau hanno finalmente reso pubblica la loro relazione quando hanno partecipato insieme a uno spettacolo di cabaret a Parigi e sono apparsi mano nella mano.

Blake Lively, Justin Baldoni e le cause per diffamazione

Dal dicembre 2024, l'attrice Blake Lively è impegnata in una disputa legale con l'attore Justin Baldoni. Il motivo? La Lively aveva accusato Baldoni di molestie sessuali sul set del film «It Ends With Us». In seguito ha accusato lui e il produttore Jamey Heath di aver cercato di distruggere la sua reputazione.

Baldoni non ha voluto accettare la cosa. A gennaio, insieme alla sua casa di produzione Wayfarer Studios e a diversi dipendenti, ha intentato una causa per diffamazione da 400 milioni di dollari contro le accuse di molestie di Lively.

La causa per diffamazione di Justin Baldoni (al centro) contro Blake Lively (a sinistra) e Ryan Reynolds (a destra) è stata archiviata. (immagini d'archivio) Uncredited/AP/dpa

Oltre alla Lively, sono stati accusati anche il marito Ryan Reynolds (49) e il «New York Times». Dalle ricerche del giornale è emerso che durante il tour promozionale di «It Ends With Us», nell'agosto del 2024, la Lively è stata messa sotto accusa per le risposte evasive sulla violenza domestica.

In seguito è emerso che le accuse facevano parte di una campagna di pubbliche relazioni mirata,

A giugno, la causa per diffamazione contro Blake Lively è stata archiviata da un giudice. Così come la richiesta di risarcimento di 250 milioni di dollari contro il «New York Times».

La sentenza ha stabilito che Baldoni non poteva citare Lively in giudizio per diffamazione, in quanto le accuse fatte in un procedimento giudiziario sono esenti da richieste di risarcimento per diffamazione.

La causa di Blake Lively contro Justin Baldoni prosegue senza una sentenza definitiva. Entro il dicembre 2025 è prevista una data in tribunale per il 9 marzo 2026 a New York, dove Lively presenterà nel dettaglio le sue accuse di molestie sessuali e danni alla reputazione attraverso una campagna di PR.

Sydney Sweeney «ha degli ottimi jeans» e probabilmente è repubblicana

L'attrice Sydney Sweeney (28 anni) è balzata agli onori della cronaca in estate a causa di una campagna di pubbliche relazioni con il marchio di jeans American Eagle.

In particolare, si trattava dello slogan «Sydney Sweeney ha dei jeans fantastici», in cui la parola «geni» veniva cancellata e sostituita con «jeans».

Sui social media, la campagna è stata accusata di utilizzare un linguaggio che ricorda la propaganda nazista e l'«igiene razziale». Sotto il nazionalsocialismo si diffuse l'idea che i bianchi dovessero riprodursi in modo preferenziale per preservare i «buoni geni».

American Eagle ha commentato la controversia in un post su Instagram, ma non ha affrontato le accuse politiche. Ha detto che «si tratta solo di jeans».

Sweeney, d'altra parte, non ha deliberatamente commentato la campagna per molto tempo: «Se voglio parlare di una questione, la gente lo saprà», ha detto in un'intervista a GQ quando le è stato chiesto della tempesta di polemiche.

Alla fine ha rilasciato una dichiarazione a dicembre. Si è pentita di essere rimasta in silenzio. «In passato, la mia posizione è stata quella di non rispondere mai alla stampa negativa o positiva, ma ultimamente mi sono resa conto che il mio silenzio sulla questione ha solo allargato il divario, non l'ha chiuso», ha detto Sweeney a People.

Poco dopo lo scandalo dei jeans, Sweeney ha fatto ancora una volta notizia negativa: diversi media hanno riportato che, secondo il registro degli elettori pubblici degli Stati Uniti, è registrata come repubblicana.

Kate e William si sono trasferiti e così anche i loro vicini hanno dovuto farlo

La principessa Kate, il principe William e i loro tre figli - George, Charlotte e Louis - hanno lasciato l'Adelaide Cottage quest'anno. La famiglia si è trasferita nello storico Forest Lodge di Windsor.

La nuova casa di Kate, William e dei tre bambini. Wikipedia

Naturalmente, anche questo trasloco non è andato del tutto liscio, almeno non per i nuovi vicini. Secondo quanto riferito, la famiglia reale avrebbe chiesto a due famiglie che da anni vivevano nei cottage di Forest Lodge di lasciare le loro case.

Secondo alcuni addetti ai lavori, gli interessati sono rimasti «sorpresi» quando hanno appreso la decisione, scrive il Mail on Sunday. Una fonte ha spiegato: «È stato chiesto loro di andarsene. Probabilmente è stata offerta loro una sistemazione alternativa, ma era chiaro che dovevano lasciare le loro case».

Kris Jenner e il lifting più plateale dell'anno

Esiste un gossip in cui le Kardashian non compaiano almeno una volta? Certo che no.

In particolare, Kris Jenner e il suo lifting hanno fatto notizia a maggio. La 70enne sembrava improvvisamente una donna di 50 anni. Ha taciuto a lungo il suo intervento.

A ottobre ha finalmente confessato: «Ho già fatto un lifting 15 anni fa. Ora era giunto il momento di rinfrescarmi di nuovo», ha dichiarato la matriarca Kardashian a Vogue Arabia.

L'operazione è stata eseguita dal dottor Steven Levine a New York, lo stesso chirurgo che ha aiutato altre celebrità a ottenere un nuovo look. "Ho deciso di sottopormi a questo lifting perché voglio essere la versione migliore di me stessa, e questo mi rende felice", ha spiegato Kris.

Quindi, cari lettori, ora anche voi avete avuto un aggiornamento di ciò che è successo nel mondo delle celebrità nel 2025. Che la vostra pelle rimanga soda come il viso di Kris Jenner e che possiate sempre essere la versione migliore di voi stessi. Non vediamo l'ora di vedere cosa succederà l'anno prossimo.