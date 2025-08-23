Mara Venier rilancia «Domenica In»: stavolta non sarà più sola al timone, ma guiderà una squadra di fuoriclasse.
La conduttrice, confermatissima al centro dello storico contenitore domenicale, rinnova la propria formula per celebrare i cinquant'anni di «Domenica In», che partirà tra il 21 e il 14 settembre 2025.
Con lei, come anticipato da Adnkronos, tre co-conduttori scelti per tre segmenti distinti: Tommaso Cerno si occuperà dell'attualità, TeoMammucari tornerà con il celebre «Cruciverbone» e Enzo Miccio guiderà una rubrica sull'amore.
Conduzione corale, scelta di Mara Venier
L'edizione 2025‑2026, seconda fonte conferma, punta su una conduzione corale-una scelta deliberata della Venier per offrire varietà e freschezza senza perdere il legame affettivo con il pubblico.
Qualche voce parla anche di Vincenzo De Lucia come possibile sorpresa aggiuntiva, capace di portare un tocco di comicità con le sue imitazioni.
Sul fronte delle date, c'è un piccolo scarto: alcune fonti parlano di inizio il 21 settembre, altre indicano il 14 settembre come giorno di esordio ufficiale. Ciò non toglie che l'approccio generale è chiaro: un format rinnovato, ma fedele al cuore storico della trasmissione.