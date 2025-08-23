  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nuova edizione Ecco chi condurrà «Domenica In» insieme a Mara Venier

Covermedia

23.8.2025 - 13:00

Mara Venier
Mara Venier

Una nuova edizione corale con Mara Venier affiancata da Cerno, Mammucari e Miccio.

Covermedia

23.08.2025, 13:00

23.08.2025, 13:22

Hai fretta? blue News riassume per te

  • A breve il via della nuova edizione di «Domenica In».
  • Mara Venier sarà affiancata nella conduzione da Cerno, Mammucari e Miccio.
  • Qualche voce parla anche di Vincenzo De Lucia come possibile sorpresa aggiuntiva.
Mostra di più

Mara Venier rilancia «Domenica In»: stavolta non sarà più sola al timone, ma guiderà una squadra di fuoriclasse.

La conduttrice, confermatissima al centro dello storico contenitore domenicale, rinnova la propria formula per celebrare i cinquant'anni di «Domenica In», che partirà tra il 21 e il 14 settembre 2025.

Con lei, come anticipato da Adnkronos, tre co-conduttori scelti per tre segmenti distinti: Tommaso Cerno si occuperà dell'attualità, Teo Mammucari tornerà con il celebre «Cruciverbone» e Enzo Miccio guiderà una rubrica sull'amore.

Conduzione corale, scelta di Mara Venier

L'edizione 2025‑2026, seconda fonte conferma, punta su una conduzione corale-una scelta deliberata della Venier per offrire varietà e freschezza senza perdere il legame affettivo con il pubblico.

Qualche voce parla anche di Vincenzo De Lucia come possibile sorpresa aggiuntiva, capace di portare un tocco di comicità con le sue imitazioni.

Sul fronte delle date, c'è un piccolo scarto: alcune fonti parlano di inizio il 21 settembre, altre indicano il 14 settembre come giorno di esordio ufficiale. Ciò non toglie che l'approccio generale è chiaro: un format rinnovato, ma fedele al cuore storico della trasmissione.

I più letti

Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Hacker vende milioni di dati d'accesso di PayPal, ecco cosa fare
Dal sapone realizzato con l'acqua del bagno ai jeans: Sydney Sweeney nella tempesta social
Marius Borg Høiby si esprime per la prima volta sulle accuse di stupro

Le ultime su Mara Venier

La RAI conferma. Mara Venier resta a «Domenica In», mentre Gabriele Corsi lascia

La RAI confermaMara Venier resta a «Domenica In», mentre Gabriele Corsi lascia

TV. Mara Venier lascia «Domenica In»? Le voci scuotono la Rai

TVMara Venier lascia «Domenica In»? Le voci scuotono la Rai

Spunta un nuovo nome. Mara Venier resta a «Domenica In», ma Nek rinuncia alla co-conduzione

Spunta un nuovo nomeMara Venier resta a «Domenica In», ma Nek rinuncia alla co-conduzione

Altre notizie

Ne nega la maggior parte. Marius Borg Høiby si esprime per la prima volta sulle accuse di stupro

Ne nega la maggior parteMarius Borg Høiby si esprime per la prima volta sulle accuse di stupro

Musica. Il chitarrista Tom Morello: «Ozzy sapeva che era l'ultima volta»

MusicaIl chitarrista Tom Morello: «Ozzy sapeva che era l'ultima volta»

Salute a rischio?. Paura per Austin Butler sul set di «The Bikeriders»

Salute a rischio?Paura per Austin Butler sul set di «The Bikeriders»