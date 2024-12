Immagine d'illustrazione sda

Dopo aver dovuto attendere più del solito, il 4 dicembre gli utenti di Spotify hanno potuto finalmente scoprire il loro «Wrapped», ossia il riepilogo personalizzato di canzoni, artisti e podcast più ascoltati. Ma è uscita anche la classifica a livello internazionale, che incorona la musica di Taylor Swift come quella più ascoltata nel 2024 sul servizio di streaming.

Hai fretta? blue News riassume per te Da mercoledì è disponibile lo «Spotify Wrapped», ossia il riepilogo personalizzato di canzoni, artisti e podcast più ascoltati dagli utenti nell'ultimo anno.

E ancora una volta, nel 2024, è stata Taylor Swift l'artista più ascoltata a livello internazionale.

Il suo album «The Tortured Poets Department: The Anthology» è entrato nella top ten internazionale. Mostra di più

La musica più ascoltata nel 2024 su Spotify è stata quella di Taylor Swift. La 34enne ha conquistato il primo posto della top ten in Svizzera, Germania, Austria e a livello internazionale. Lo ha annunciato il provider di streaming musicale nella sua classifica annuale «Wrapped».

Spotify afferma che la statunitense, che quest'anno è stata impegnata in un importante tour mondiale, ha quasi 90,4 milioni di ascoltatori mensili.

Quest'anno la cantante ha pubblicato il suo 11esimo album in studio, dal titolo «The Tortured Poets Department: The Anthology», che è stato il più ascoltato in streaming a livello globale.

Cos'è «Spotify Wrapped» e dove si può trovare la classifica?

Ogni anno, il servizio di streaming musicale Spotify compila per i suoi utenti un riepilogo personalizzato di canzoni, artisti e podcast più ascoltati da loro, chiamato appunto «Spotify Wrapped».

Ecco come si presenta «Spotify Wrapped» per la redattrice di blue News Lea Oetiker. Spotify

Tale riepilogo dell'anno è sempre molto atteso, dato che tutti vogliono sapere quanto ossessivamente hanno ascoltato la musica e quale, a volte anche con qualche sorpresa.

Quest'anno gli utenti hanno però dovuto avere molta pazienza. Di solito il riepilogo appare sempre alla fine di novembre, ma questa volta è arrivato solo il 4 dicembre e tutti si sono lamentati per giorni sui social media.

È comunque facile trovare il proprio «Spotify Wrapped»: basta aprire l'app e sulla homepage apparirà un banner che vi indirizzerà al vostro riepilogo.

Quali sono stati i maggiori successi internazionali?

A livello internazionale, il brano più ascoltato è stato «Espresso» di Sabrina Carpenter. Ecco la top ten:

Le canzoni più ascoltate su Spotify nel 2024 «Espresso» di Sabrina Carpenter

«Beautiful Things» di Benson Boone

«Birds of a Feather» di Billie Eilish

«Gata Only» di FloyyMenor e Cris Mj

«Lose Control» di Teddy Swims

«End of Beginning» di Djo

«Too Sweet» di Hozier

«One Of The Girls» di The Weeknd (con Jennie e Lily-Rose Depp )

«Cruel Summer» di Taylor Swift

«Die With A Smile» di Bruno Mars e Lady Gaga Mostra di più

Dopo la Swift, gli album più popolari su Spotify a livello internazionale sono quelli di Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Karol G e Ariana Grande.

La classifica dei migliori album mostra quasi solo delle artiste donne pop:

I migliori album su Spotify nel 2024 «The Tortured Poets Department: The Anthology» di Taylor Swift

«Hit Me Hard and Soft» di Billie Eilish

«Short n' Sweet» di Sabrina Carpenter

«Mañana Será Bonito» di KAROL G

«Eternal Sunshine» di Ariana Grande

«1989 (Taylor's Version)» di Taylor Swift

«SOS» di SZA

«Lover» di Taylor Swift

«Fireworks & Rollerblades» di Benson Boone

«Starboy» di The Weeknd Mostra di più

Spotify seleziona ogni anno gli artisti più popolari. Taylor Swift rimane la cantante donna più ascoltata in streaming in tutto il mondo nel 2024.

Qualcuno nella top ten ci sorprenderà?

I migliori artisti su Spotify nel 2024 Taylor Swift

The Weeknd

Bad Bunny

Drake

Billie Eilish

Travis Scott

Peso Pluma

Kanye West

Ariana Grande

Feid Mostra di più

Ecco come appare «Spotify Wrapped» per la redattrice di blue News Vanessa Büchel. Spotify

Spotify conta attualmente 640 milioni di utenti attivi mensili e 252 milioni di abbonati paganti in tutto il mondo.

