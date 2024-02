Ecco chi dovrebbe rappresentare la Svizzera all'Eurovision Song Contest

L'artista Nemo a «Dodo and Friends» nel maggio 2018 presso la Bierhübeli di Berna. Imago images/Gonzales Photo

Secondo il Blick, sarà il cantante Nemo a rappresentare la Svizzera all'Eurovision Song Contest di quest'anno a Malmö, in Svezia. Ma per averne la certezza bisognerà aspettare giovedì, quando la SRF annuncerà ufficialmente il nome.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo il «Blick», sarà Nemo a rappresentare la Svizzera all'Eurovision Song Contest (ESC) di quest'anno

L'ESC si svolgerà dal 7 all'11 maggio a Malmö, in Svezia.

La televisione svizzera SRF annuncerà ufficialmente il nome del cantante elvetico che parteciperà giovedì 29 febbraio 2024. Mostra di più

Il 24enne Nemo rappresenterà la svizzera all'Eurovision Song Contest (ESC) di quest'anno, che si terrà a Malmö, in Svezia. O almeno è quello che scrive oggi, martedì, il «Blick».

Il giornale spiega di aver parlato con diverse fonti indipendenti della scena musicale elvetica, che hanno tutte confermato la partecipazione del giovane cantante. Ma per l'ufficialità bisognerà aspettare giovedì, quando la SRF annuncerà il nome.

Secondo il quotidiano, è inoltre «quasi certo» che Nemo canterà in inglese, anche se il 24enne è diventato famoso alle nostre latitudini per il suo rap in dialetto. Ma lo stesso Nemo aveva annunciato, in autunno, che per il momento la sua nuova musica sarà solo in inglese. «Lo svizzero tedesco è come un libro sullo scaffale. Forse un giorno mi verrà voglia di riaprirlo, rileggerlo e continuare a scrivere», aveva dichiarato il talentuoso musicista al giornale a novembre.

Come detto, al più tardi giovedì si saprà se egli rappresenterà la Svizzera e se l'opportunità di cantare sul più grande palcoscenico musicale europeo gli farà tornare la voglia di riaprire quel libro.

Le semifinali dell'ESC si svolgeranno il 7 e il 9 maggio, mentre la finale l'11 maggio.

Remo Forrer per la Svizzera nel 2023

Ricordiamo che l'anno scorso ha portato in alto i colori rossocrociati a Liverpool, in Inghilterra, il cantante Remo Forrer, proveniente dalla Svizzera orientale.

Con la sua canzone «Watergun» è arrivato alla finale dell'ESC, ma si è classificato solo al 20mo posto.

La vincitrice del 2023 è stata Loreen. La svedese ha trionfato con la canzone «Tattoo».