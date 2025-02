Antonella Clerici alla conferenza di presentazione del Festival, il 10 febbraio 2025. KEYSTONE

Antonella Clerici torna all'Ariston come co-conduttrice, dopo aver guidato la kermesse musicale nel 2010. Ecco il percorso televisivo ricco di successi della milanese e le sue storie d'amore, spesso finite sotto i riflettori della cronaca rosa.

Paolo Beretta Paolo Beretta

Hai fretta? blue News riassume per te Antonella Clerici è la prima co-conduttrice di Sanremo 2025, assieme a Gerry Scotti.

La milanese ha iniziato in gioventù una brillante carriera televisiva, pirma come giornalista sportiva, poi come presentatrice di format d'intrattenimento.

Grazie a «La prova del cuoco »è diventata la regina indiscussa delle presentatrici di trasmissioni nella fascia oraria del mezzogiorno.

Ha condotto l'edizione del 2010 del Festival.

Negli ultimi anni è passata dalla cucina al canto, animando talent show dedicati alla musica.

La sua vita sentimentale è stata tumultuosa, con due divorzi. Ha una figlia, nata nel 2008. Mostra di più

Antonella Clerici sarà la prima co-conduttrice di Sanremo 2025, affiancata da Gerry Scotti. Ma chi è la milanese? E quale è il suo percorso che l'ha portata a essere sotto i riflettori dei più popolari programmi TV degli ultimi 30 anni?

Durante gli studi all'università a Milano, che termina con la laurea in legge, inizia a lavorare in una TV locale Il suo debutto da presentatrice risale al 1985. Solo un anno più tardi entra alla RAI dove esordisce in un programma per ragazzi.

Quattro anni dopo conduce l'emissione sportiva «Dribbling» della quale avrà il timone, con Gianfranco De Laurentiis, fino al 1995. Cinque anni prima aveva iniziato a essere il volto anche di «Domenica Sprint».

Il passaggio dal giornalismo sportivo al mondo dell'intrattenimento, come ricorda il giornale «Chi», arriva nel 1997 quando le viene affidata la conduzione del programma storico «Unomattina». Nello stesso anno affianca Fabrizio Frizzi a «Domenica In».

La regina della fascia di mezzogiorno

La prima apparizione nella fascia oraria del mezzogiorno, che la renderà poi celebre qualche anno dopo, la vive però a Mediaset, nel periodo 1999-2000, con il talk show femminile «A tu per tu», con Maria Teresa Ruta.

Sul finire del 2000 torna alla RAI e debutta con il programma che la consacra come regina tra le presentatrici del mezzogiorno: «La prova del cuoco».

Lo condurrà per ben 18 anni con una pausa di due per la maternità, durante i quali sarà sostituita da Elisa Isoardi.

Un'edizione di Sanremo

Grazie al successo popolare gli vengono affidati i primi programmi nel prime time e nel 2005 approda a Sanremo, voluta da Paolo Bonolis. Dirigerà la kermesse musical-televisiva cinque anni dopo. È solo la quarta donna a presentarlo in oltre 50 edizioni, dopo Loretta Goggi, Raffaella Carrà e Simona Ventura.

Antonella Clerici e Federica Felinial fianco del collega Paolo Bonolis, al Festival nel 2005. KEYSTONE

La sua unica edizione, l'anno successivo passa il testimone a Gianni Morandi, è ricordata per le discusse apparizioni di Pupo con il principe Emanuele Filiberto di Savoia e per gli ospiti internazionali, tra i quali la cantante e attrice Jennifer Lopez e la ballerina di burlesque Dita von Teese.

Antonella Clerici durante la seconda serata del Festival del 2010 con il corpo di ballo del Mulin Rouge s'è esibito nel tradizionale French Cancan. KEYSTONE

Arrivano i talent musicali

Dopo diverse altre trasmissioni serali conduce per otto anni il programma «Ti lascio una canzone», talent musicale per ragazzi.

Nel 2018 è sostituita a «La prova del cuoco» dalla Isoardi e arriva il flop di ascolti con «Portobello», riedizione del varietà di Enzo Tortora che all'epoca fece la storia della TV italiana.

Per due anni si va rara sul piccolo schermo fin quando nel 2020 affianca Amadeus nella quarta serata del 70° Festival. Poco dopo torna con «È sempre mezzogiorno». nella fascia oraria che l'ha resa celebre.

Arriva poi la conduzione del nuovo talent canoro «The Voice Senior», spin-off di «The Voice of Italy». Nel 2023 e 2024 conduce «The Voice Kids» e «The Voice Generations».

Clerici è diventata famosa anche per le sue gaffes involontarie. Non di rado le sue parole o frasi hanno un doppio senso. Per questo ha vinto diverse volte il Tapiro d'Oro, premio del telegiornale satirico «Striscia la Notizia» di Antonio Ricci.

Due matrimoni e una figlia

Le storie d'amore di Antonella Clerici sono finite spesso sulle pagine dei rotocalchi di gossip, complice la sua notorietà crescente.

Agli albori della sua carriera televisiva ha sposato l'ex giocatore di basket Giuseppe Motta nel 1989, dal quale ha divorziato dopo solo due anni. Finito il flirt con il collega Massimo Giletti nel 2000 si sposa col produttore discografico Sergio Cossa a New York. Il divorzio arriva dopo 5 anni.

Dopo tre anni con un ufficiale della Marina mercantile, nel 2007 conosce Eddy Martens, ragazzo di 13 anni più giovane, in un villaggio turistico in Marocco dove lui era animatore. Con il belga, di origini congolesi, ha la figlia Maelle, nata nel 2009. Si lasciano nel 2016.

Oggi è in coppia con Vittorio Garrone, imprenditore e membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Erg, attivo nel settore petrolifero ed energetico. Si sono conosciuti a una cena organizzata da un'amica comune.

Il più fedele compagno di vita è stato Oliver, il suo labrador dal pelo chiaro, con il quale ha condiviso 15 anni di vita. Amante dei cani, oggi ne ha tre.