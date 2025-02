Il conduttore italiano Carlo Conti. KEYSTONE

Martedì 11 febbraio parte il celebre Festival di Sanremo, in Italia il programma televisivo più seguito dell'anno. Sarà condotto da Carlo Conti. Ecco la sua carriera dal debutto alla radio fino ai successi recenti in TV.

Paolo Beretta Paolo Beretta

Hai fretta? blue News riassume per te Carlo Conti conduce Sanremo 2025 dopo cinque edizioni dirette da Amadeus.

Il fiorentino ha iniziato la sua carriera nelle radio locali.

Dopo la gavetta negli anni '90 ha condotto programmi TV di successo come «Domenica In» e «L'Eredità».

La consacrazione arriva con la presentazione di Sanremo nel 2015. Oggi spopola con «Tale e quale Show».

Sulla vita privata è molto discreto. È sposato e ha un figlio. Mostra di più

Carlo Conti arriva a Sanremo 2025 dopo cinque edizioni targate Amadeus. Il suo compito non sarà facile poiché negli ultimi anni la kermesse musicale non ha cessato di macinare record di ascolti.

Il nativo di Firenze però non è alla prima conduzione del Festival, palco che lo ha già visto protagonista di tre edizioni dal 2015 al 2017, vinte da Il Volo con «Grande Amore», dagli Stadio con «Un giorno mi dirai» e da Francesco Gabbani con «Occidentali’s Karma».

Il toscano inizia la sua carriera, dopo gli studi in ingegneria, alla radio nelle emittenti locali fiorentine. È in quegli anni '80 che forma il trio con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello nella trasmissione «Radio Notte». L’intesa con l’attore e il comico dura tutt’ora, anche se non si vedranno sul palco sanremese in questa edizione.

I tre sono amici anche nella vita privata. Non di rado Pieraccioni e Panariello sono ospiti nelle trasmissioni di Conti. I tre poi postano volentieri foto sui social di momenti privati simpatici, come ad esempio delle cene particolari.

Una carriera luminosa in TV

Negli anni ’90 inizia la fin qui luminosa carriera televisiva con vari programmi e conduzioni di eventi come «Miss Italia nel Mondo». Di particolare rilievo, come scrive il settimanale «Chi», la conduzione di «Domenica In» per gli anno 200, 2001 e 2002.

Dopo i successi di «L’Eredità» e «I Migliori anni» arriva, come ricordato prima, la conduzione del Festival nel 2015. Da allora la sua stella continua a brillare nelle trasmissioni sul piccolo schermo con format vincenti come «Tale e Quale show», molto apprezzato da pubblico e critica.

È molto discreto sulla sua vita privata

Della sua vita privata si sa molto poco poiché è molto riservato e non appare quasi mai sui rotocalchi scandalistici. È noto però che si è sposato con Francesca Vaccaro nel 2012. I due, che vivono a Firenze, sono diventati genitori di Matteo due anni dopo.

È tifoso della Fiorentina, squadra che segue assiduamente. Tra i suoi gusti musicali è nota la passione per Claudio Baglioni e Jovanotti.