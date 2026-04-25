Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker

L'attore e modello italiano Giulio Berruti (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Press

Michelle Hunziker si è mostrata innamorata a Marrakech durante la Pasqua, con Giulio Berruti al suo fianco. L'italiano non è solo un attore, ma anche un dentista, un imprenditore e un modello. Ecco spiegato in 10 punti chi è veramente il nuovo amore della presentatrice italo-svizzera.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Giulio Berruti proviene da una famiglia di laureati, è un dentista qualificato con un proprio studio e una linea di trattamenti per la pelle e lavora anche come attore, modello e imprenditore.

È diventato famoso grazie a film, serie e reality.

Il suo passato comprende relazioni importanti ed esperienze di bullismo in gioventù. Ha anche parlato apertamente di una malattia cronica di cui è affetto.

Oggi è anche impegnato nella tutela dell'ambiente e degli animali. Mostra di più

Cosa sta succedendo tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti?

La conduttrice è stata avvistata a Marrakech durante la Pasqua in atteggiamenti decisamente affettuosi accanto all'attore italiano. Si tengono per mano, ridono, sono vicini.

La show girl è chiaramente innamorata. «Mi fa perdere il controllo», avrebbe rivelato a degli amici intimi. Un chiaro segno di quanto faccia sul serio con il romano.

Ma la vita sentimentale del 41enne è stata al centro dell'attenzione dei media italiani molto prima della sua relazione con l'italo-svizzera. Dal 2020 al 2025, Berruti ha avuto una relazione con la politica italiana Maria Elena Boschi, con la quale ha anche convissuto per un periodo.

In passato il romano è stato legato anche alle attrici Anna Safroncik e Marianna Di Martino, e alla modella Francesca Kirchmair.

La storia d'amore con Hunziker sarebbe iniziata lo scorso dicembre, in occasione di un evento da lei organizzato in Svizzera.

Ma chi è veramente Giulio Berruti?

L'infanzia a Roma

Berruti - chiamato «G» dagli amici - proviene da una famiglia di laureati: il padre Giuseppe è chirurgo oculista, la madre Francesca Romana Reggiani è pubblico ministero.

Anche il fratello Gian Luca Berruti ha successo professionale: lavora nel settore finanziario e, tra l'altro, per l'autorità italiana per la sicurezza informatica.

In un'intervista rilasciata a «Vanity Fair Italia», Berruti ha parlato con orgoglio di sua madre: «Ha sempre lavorato molto, senza mai dimenticare di essere prima di tutto una madre. Aveva enormi responsabilità, ma non mi ha mai permesso di fare i compiti con altri. All'ora di pranzo, spesso arrivava di corsa in mezzo al traffico di tutta la città con i fascicoli sotto il braccio - solo per portarmi qualcosa da mangiare e poi correre di nuovo via».

Il bullismo

Nel programma della Rai «Ciao Maschio», Berruti ha spiegato di essere stato vittima di bullismo durante l'infanzia e la giovinezza.

Il punto più basso è stato quando all'età di 14 anni, un gruppo ha gettato lui e la sua moto in un bidone della spazzatura fuori da un ristorante alla moda di Roma. «Provavano piacere nell'umiliarmi», ha raccontato.

Oggi è sicuro di sé, ma da bambino era diverso: «Ero un ragazzo molto timido, spesso da solo perché trovavo difficile inserirmi nel gruppo», ha detto nella trasmissione televisiva. Era più un solitario.

Inoltre era molto più piccolo e più esile dei suoi compagni di classe: «Ero alto la metà degli altri». Oggi misura 1,90 metri.

Dal lavare le auto a modello

Sempre a «Ciao Maschio», Berruti ha spiegato come ha ottenuto il suo primo lavoro da modello: «Ho lavorato in una carrozzeria per guadagnare i primi soldi. Volevo essere economicamente indipendente da mio padre».

Dopo la scuola, lavava auto e ha incontrato un collega che lo ha portato in un'agenzia di moda, dove è stato subito scritturato: «È stato allora che ho capito che avrei potuto guadagnare molto di più e allo stesso tempo scoprire il mondo viaggiando».

Ha già fatto il modello per Bulgari ed è stato il volto pubblicitario di una nota casa automobilistica italiana.

Gli studi di medicina dentaria a Roma

Nel 2010 Berruti ha completato gli studi in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università di Tor Vergata a Roma, specializzandosi poi in ortodonzia.

Oggi è specializzato in odontoiatria estetica, gestione dell'occlusione e ringiovanimento del viso. Il romano lavora nel proprio Studi Berruti con sedi a Roma e Bergamo ed è anche docente di medicina estetica.

Una propria linea di trattamenti per la pelle

Con «Doctor G.», Berruti ha lanciato nel 2021 una propria linea di prodotti per la cura della pelle per chi soffre di allergie. I prodotti si collocano nel segmento di prezzo alto.

La carriera tra Hollywood e reality

Berruti ha debuttato al cinema nel 2003 in «The Lizzie McGuire Movie». Sono seguiti ruoli in «Melissa P.» (2005) e la svolta nel 2007 con la serie TV «La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa».

Nel 2011 è apparso nella produzione statunitense «Monte Carlo» nel ruolo del principe Domenico. La sua carriera di attore si è svolta parallelamente ai suoi studi, che ha completato nel 2010.

Nel 2014 ha interpretato uno dei suoi ruoli più noti nella commedia musicale britannica «Walking on Sunshine». Dal 2019 interpreta anche il protagonista Gabriel Emerson nella serie «Gabriel's Inferno».

Ha imparato il mestiere di attore da Anna Strasberg, rinomata insegnante di recitazione e vedova del pioniere del metodo di recitazione Lee Strasberg, tra gli altri, e successivamente lo ha approfondito con la coach hollywoodiana Ivana Chubbuck, che ha lavorato con star come Charlize Theron, Brad Pitt e Halle Berry.

Berruti ha attirato l'attenzione anche in televisione: nel 2018 ha vinto il game show «Dance Dance Dance», in cui le celebrità ballavano su noti video musicali.

Nel 2025 ha partecipato anche al reality adventure show «Pechino Express», in cui delle squadre viaggiano attraverso diversi Paesi con un budget minimo.

Il film erotico

Nel 2021 Berruti ha interpretato un ruolo rivelatore nel dramma erotico polacco «Girls to Buy» («Dziewczyny z Dubaju»). Secondo «Vanity Fair Italia», ci sono solo alcune scene in cui è completamente svestito.

Il film è considerato una versione ancora più esplicita di «Cinquanta sfumature di grigio». Le riprese e l'intenso ruolo avrebbero avuto un impatto anche sulla sua vita privata, in particolare sulla sua relazione dell'epoca.

La sua fidanzata di allora, Maria Elena Boschi, non era entusiasta delle scene.

Un romanzo sulla libertà e sul rischio

Nel 2018 Berruti ha pubblicato il romanzo «Nutshell» edito da Mondadori. Nel libro racconta la storia di Nico, che esce dalla sua vita apparentemente perfetta e raggiunge i suoi limiti in Costa Rica tra amore, droga ed esperienze borderline.

L'opera ha avuto un riscontro positivo: «Per i giovani, gli eroi in erba e chiunque abbia perso sé stesso o non si conosca ancora», scrive la lettrice Joy M. sul portale medium.com.

La convivenza con una malattia cronica

Berutti soffre di fibromialgia, una malattia cronica caratterizzata da dolori muscolari e articolari diffusi, stanchezza e problemi di sonno.

Da adolescente ha attraversato un periodo difficile a causa di questo disturbo: per molto tempo non è stato preso sul serio dai medici, che non sono riusciti a trovare una causa chiara e hanno classificato alcuni dei sintomi come psicologici.

Non esiste ancora una cura per la malattia, ma può essere alleviata con la terapia e l'adattamento dello stile di vita. In Svizzera si stima che ne sia affetto tra il 2 e il 4% della popolazione, con un numero significativamente maggiore di donne rispetto agli uomini.

Berruti sottolinea che con la sua storia vuole incoraggiare altri malati.

Un cuore per l'ambiente e gli animali

Dal 2008 Berruti è attivo anche lontano dalla telecamera: come vicepresidente e ambasciatore dell'associazione culturale Effemeridi Onlus, è impegnato su tematiche ambientali, sanitarie e di benessere animale.