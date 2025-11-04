  1. Clienti privati
Secondo la rivista People Ecco chi è il «Sexiest Man Alive» del 2025

dpa

4.11.2025 - 15:52

L'attore britannico Jonathan Bailey è il «Sexiest Man Alive» 2025, secondo la rivista People.
L'attore britannico Jonathan Bailey è il «Sexiest Man Alive» 2025, secondo la rivista People.
Keystone

L'attore britannico Jonathan Bailey è il «Sexiest Man Alive» del 2025 secondo la rivista statunitense «People».

DPA

04.11.2025, 15:52

04.11.2025, 16:20

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Jonathan Bailey è stato nominato «Sexiest Man Alive», l'uomo più sexy in vita, dell'anno 2025 dalla rivista statunitense «People».
  • «È un grande onore», ha dichiarato l'attore dopo la votazione.
  • E ha continuato: «Ovviamente sono incredibilmente lusingato. Ed è completamente assurdo».
Mostra di più

Secondo la rivista statunitense «People», Jonathan Bailey è il «Sexiest Man Alive», l'uomo più sexy in vita... almeno per quest'anno.

L'attore britannico ha acquisito notorietà negli ultimi anni grazie al suo ruolo come Fiyero Tigelaar nel film musical «Wicked» e come Lord Anthony Bridgerton nella serie Netflix «Bridgerton».

Nel 2024 il 37enne ha ricevuto una nomination agli Emmy per il suo ruolo nella serie Showtime «Compagni di viaggio». Recentemente ha recitato in «Jurassic World - La rinascita», uscito nelle sale a luglio.

Un sogno fin da bambino

Bailey ha dichiarato alla rivista che sapeva di voler fare l'attore fin dall'età di cinque anni, quando sua nonna lo portò a vedere una rappresentazione del musical «Oliver!». Due anni dopo, si è esibito con la Royal Shakespeare Company.

Da allora ha interpretato numerosi ruoli teatrali, tra cui il ruolo principale nel «Riccardo II» di Shakespeare a Londra all'inizio di quest'anno.

L'attore, che ha parlato apertamente della sua omosessualità, ha anche fondato «The Shameless Fund», che sostiene le organizzazioni LGBTQ+. Le minoranze sessuali stanno attualmente affrontando «enormi minacce», ha dichiarato.

Bailey succede all'attore americano John Krasinski eletto nel 2024. Il primo «Sexiest Man Alive» è stato Mel Gibson. Tra i detentori del titolo ci sono stati Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr., David Beckham, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd e Pierce Brosnan.

