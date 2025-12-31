  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

1° posto che non fa invidia Ecco chi è la celebrità più antipatica del 2025. In classifica c'è anche il marito

bfi

31.12.2025

Meghan Markle, duchessa di Sussex
Meghan Markle, duchessa di Sussex
KEYSTONE

Meghan Markle non è estranea alle critiche del pubblico e ora è stata inserita in una lista che include altre «celebrità non amate».

Igor Sertori

31.12.2025, 11:52

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Meghan Markle, duchessa di Sussex, termina l'anno al primo posto della classifica delle celebrità più antipatiche.
  • Il ranking è opera di Ranker e i voti arrivano dall'opinione pubblica, il che rappresenta un duro colpo per la 44enne.
  • Anche suo marito, il principe Harry, figura nella top ten.
  • Al secondo posto figura invece Sean Combs, colpevole di due capi d'accusa di trasporto a fini di prostituzione.
Mostra di più

Meghan Markle si trova ad affrontare una nuova situazione imbarazzante: è stata inserita in un umiliante sondaggio di fine anno. È emerso che è in cima alla lista delle «celebrità più antipatiche» del 2025.

La Duchessa del Sussex è al primo posto nella classifica di Ranker, dopo essere comparsa più in basso negli anni precedenti. La classifica è decisa dai voti e dall'opinione pubblica, il che rappresenta un duro colpo per la 44enne.

Meghan era già tra le prime 10 nella classifica del 2023, ma sembra che nel corso degli anni abbia guadagnato posizioni. Lei e Sean Combs hanno scalato la classifica più volte durante questo periodo.

Secondo l'inglese «Mirror», la classifica è un duro colpo anche per il marito di Meghan, il Principe Harry, che si piazza anch'egli tra i primi 10.

Le novità sulla vicenda. La rottura tra Meghan Markle e il padre sembra definitiva, anche a causa di una donna...

Le novità sulla vicendaLa rottura tra Meghan Markle e il padre sembra definitiva, anche a causa di una donna...

Gli utenti votano in tempo reale, il che significa che le posizioni delle celebrità possono cambiare spesso. Questo arriva dopo che è stato riferito che Meghan e Harry hanno perso il loro undicesimo addetto stampa in soli cinque anni, dopo essersi separati dal responsabile della comunicazione.

L'ultima, secondo LinkedIn, è Mrs. Maines, che ha iniziato a lavorare come responsabile delle comunicazioni (CCO) per i Sussex a marzo 2025. In qualità di CCO, supervisiona «tutte le comunicazioni esterne» della coppia.

Tra questi rientrano il marchio di lifestyle di Meghan, As Ever, lanciato per la prima volta ad aprile di quest'anno, la loro società di produzione multimediale, Archewell Productions, e la loro associazione benefica congiunta, Archewell Philanthropies.

Tensione crescente. Titolo Sussex a rischio, Meghan si prepara allo scontro con il principe William

Tensione crescenteTitolo Sussex a rischio, Meghan si prepara allo scontro con il principe William

Una fonte ha dichiarato al «Daily Mail»: «Il suo mandato è stato un disastro assoluto. Se davvero si è dimessa, allora se ne sta andando per salvare la faccia prima che la situazione peggiori...».

I più letti

Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica
Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»
La giovane Giada D'Antonio: «Non mi sono praticamente accorta di Mikaela Shiffrin»
Ecco chi è la celebrità più antipatica del 2025. In classifica c'è anche il marito
Ora Shiffrin si difende dalle accuse di Swiss Ski: «Non era per ottenere un vantaggio»

The Royal Family

Royal Family. Le figlie di Andrea partecipano alla messa di Natale... ma l'ex principe non c'è

Royal FamilyLe figlie di Andrea partecipano alla messa di Natale... ma l'ex principe non c'è

Royal Family. Arriva la polizia e l'ex principe Andrea perde anche un ultimo privilegio

Royal FamilyArriva la polizia e l'ex principe Andrea perde anche un ultimo privilegio

A Sandringham, nel Norfolk. Dal 1862. Ecco le tradizioni natalizie dei Windsor, tra presenti e grandi assenti

A Sandringham, nel NorfolkDal 1862. Ecco le tradizioni natalizie dei Windsor, tra presenti e grandi assenti

Altre notizie

Wakanda Forever riscritto. «Black Panther», Boseman era troppo malato per leggere la sceneggiatura

Wakanda Forever riscritto«Black Panther», Boseman era troppo malato per leggere la sceneggiatura

Blasi e Hunziker in pole. «Grande Fratello Vip»: dopo Signorini il toto-conduttore

Blasi e Hunziker in pole«Grande Fratello Vip»: dopo Signorini il toto-conduttore

Generosità. La mancia record di Taylor Swift allo stadio diventa virale

GenerositàLa mancia record di Taylor Swift allo stadio diventa virale

La confessione. Orietta Berti su «Ballando con le stelle»: «È stato un tormento, non lo rifarei mai più»

La confessioneOrietta Berti su «Ballando con le stelle»: «È stato un tormento, non lo rifarei mai più»