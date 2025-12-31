Ecco chi è la celebrità più antipatica del 2025. In classifica c'è anche il marito

Meghan Markle, duchessa di Sussex KEYSTONE

Meghan Markle non è estranea alle critiche del pubblico e ora è stata inserita in una lista che include altre «celebrità non amate».

Meghan Markle, duchessa di Sussex, termina l'anno al primo posto della classifica delle celebrità più antipatiche.

Il ranking è opera di Ranker e i voti arrivano dall'opinione pubblica, il che rappresenta un duro colpo per la 44enne.

Anche suo marito, il principe Harry, figura nella top ten.

Al secondo posto figura invece Sean Combs, colpevole di due capi d'accusa di trasporto a fini di prostituzione. Mostra di più

Meghan Markle si trova ad affrontare una nuova situazione imbarazzante: è stata inserita in un umiliante sondaggio di fine anno. È emerso che è in cima alla lista delle «celebrità più antipatiche» del 2025.

La Duchessa del Sussex è al primo posto nella classifica di Ranker, dopo essere comparsa più in basso negli anni precedenti. La classifica è decisa dai voti e dall'opinione pubblica, il che rappresenta un duro colpo per la 44enne.

Meghan era già tra le prime 10 nella classifica del 2023, ma sembra che nel corso degli anni abbia guadagnato posizioni. Lei e Sean Combs hanno scalato la classifica più volte durante questo periodo.

Secondo l'inglese «Mirror», la classifica è un duro colpo anche per il marito di Meghan, il Principe Harry, che si piazza anch'egli tra i primi 10.

Gli utenti votano in tempo reale, il che significa che le posizioni delle celebrità possono cambiare spesso. Questo arriva dopo che è stato riferito che Meghan e Harry hanno perso il loro undicesimo addetto stampa in soli cinque anni, dopo essersi separati dal responsabile della comunicazione.

L'ultima, secondo LinkedIn, è Mrs. Maines, che ha iniziato a lavorare come responsabile delle comunicazioni (CCO) per i Sussex a marzo 2025. In qualità di CCO, supervisiona «tutte le comunicazioni esterne» della coppia.

Tra questi rientrano il marchio di lifestyle di Meghan, As Ever, lanciato per la prima volta ad aprile di quest'anno, la loro società di produzione multimediale, Archewell Productions, e la loro associazione benefica congiunta, Archewell Philanthropies.

Una fonte ha dichiarato al «Daily Mail»: «Il suo mandato è stato un disastro assoluto. Se davvero si è dimessa, allora se ne sta andando per salvare la faccia prima che la situazione peggiori...».