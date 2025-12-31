Ecco chi è la celebrità più antipatica del 2025. In classifica c'è anche il marito

Meghan Markle si trova ad affrontare una nuova situazione imbarazzante: è stata inserita in un umiliante sondaggio di fine anno. È emerso che è in cima alla lista delle «celebrità più antipatiche» del 2025.
La Duchessa del Sussex è al primo posto nella classifica di Ranker, dopo essere comparsa più in basso negli anni precedenti. La classifica è decisa dai voti e dall'opinione pubblica, il che rappresenta un duro colpo per la 44enne.
Meghan era già tra le prime 10 nella classifica del 2023, ma sembra che nel corso degli anni abbia guadagnato posizioni. Lei e Sean Combs hanno scalato la classifica più volte durante questo periodo.
Secondo l'inglese «Mirror», la classifica è un duro colpo anche per il marito di Meghan, il Principe Harry, che si piazza anch'egli tra i primi 10.
Gli utenti votano in tempo reale, il che significa che le posizioni delle celebrità possono cambiare spesso. Questo arriva dopo che è stato riferito che Meghan e Harry hanno perso il loro undicesimo addetto stampa in soli cinque anni, dopo essersi separati dal responsabile della comunicazione.
L'ultima, secondo LinkedIn, è Mrs. Maines, che ha iniziato a lavorare come responsabile delle comunicazioni (CCO) per i Sussex a marzo 2025. In qualità di CCO, supervisiona «tutte le comunicazioni esterne» della coppia.
Tra questi rientrano il marchio di lifestyle di Meghan, As Ever, lanciato per la prima volta ad aprile di quest'anno, la loro società di produzione multimediale, Archewell Productions, e la loro associazione benefica congiunta, Archewell Philanthropies.