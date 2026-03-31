Dopo mesi difficili e un periodo lontano dalla scena, Angelina Mango è tornata sotto i riflettori. Di nuovo live, nuova energia, ma soprattutto… nuovi sviluppi nella sua vita privata.

Redazione blue News

La storia con Antonio Cirigliano, chitarrista della sua band e compagno di lunga data, è ormai archiviata. E mentre i fan si abituano al cambiamento, un altro nome inizia a circolare con insistenza.

Secondo il settimanale «Chi», accanto alla cantante ci sarebbe ora Antonio Agostinelli. Nato nel 1994 a Teramo, lavora come social media manager e content creator, ma la sua vera passione è la fotografia. Non solo: collabora anche con la società che segue il management della cantante.

Il loro incontro? Avvenuto sul set del videoclip di «Velo sugli occhi», dove sarebbe scattata la scintilla.

Nessuna conferma ufficiale, per ora. Ma gli indizi non mancano, con gli scatti condivisi dallo stesso Agostinelli su Instagram.