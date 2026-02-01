Manon e le Katseye 2026 nominate per due Grammy Manon Bannerman è entrata nella storia della musica svizzera: per la prima volta, un'artista elvetica è stato nominata in una delle quattro categorie principali dei Grammy. Katseye ha ricevuto due nomination, per Best New Artist e Best Pop Duo/Group. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Il gruppo agli NRJ Music Awards di Cannes 2025: Megan Skiendiel, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Lara Rajagopalan e Sophia Laforteza (da sinistra a destra). Immagine: IMAGO/ABACAPRESS E agli MTV Video Music Awards di New York nel settembre 2025: Megan Skiendiel, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Yoonchae Jeong, Sophia Laforteza e Lara Raj (da sinistra a destra). Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Manon e le Katseye 2026 nominate per due Grammy Manon Bannerman è entrata nella storia della musica svizzera: per la prima volta, un'artista elvetica è stato nominata in una delle quattro categorie principali dei Grammy. Katseye ha ricevuto due nomination, per Best New Artist e Best Pop Duo/Group. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Il gruppo agli NRJ Music Awards di Cannes 2025: Megan Skiendiel, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Lara Rajagopalan e Sophia Laforteza (da sinistra a destra). Immagine: IMAGO/ABACAPRESS E agli MTV Video Music Awards di New York nel settembre 2025: Megan Skiendiel, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Yoonchae Jeong, Sophia Laforteza e Lara Raj (da sinistra a destra). Immagine: IMAGO/ABACAPRESS

Manon Bannerman è una dei membri delle Katseye, il gruppo pop composto da sei donne che è stato nominato per due Grammy, rendendo Manon la prima musicista svizzera a ricevere una nomination in una delle quattro categorie più prestigiose.

Hai fretta? blue News riassume per te Manon Bannerman, cantante svizzera del gruppo Katseye, è la prima artista elvetica a ottenere due nomination ai Grammy Awards e si esibirà anche sul palco della cerimonia.

Le Katseye sono nate da un casting internazionale e, in poco tempo, hanno conquistato un pubblico globale con milioni di ascolti.

Cresciuta tra Lucerna e Zurigo, Manon ha costruito passo dopo passo il suo percorso artistico fino all’ingresso nel gruppo, partendo dai social e dalla formazione creativa.

Il loro brano di maggior successo, «Gabriela», ha segnato la svolta commerciale del gruppo, che ora sfida alcune delle più grandi star della musica internazionale. Mostra di più

La cerimonia dei Grammy Awards, in programma nella notte tra l’1 e il 2 febbraio 2026, si preannuncia storica per la Svizzera. La cantante Meret Manon Bannerman, nata a Lucerna e membro del gruppo pop Katseye, è infatti candidata in diverse categorie di primo piano.

Un traguardo mai raggiunto prima da un’artista musicale svizzero nelle quattro categorie più prestigiose.

I Grammy in diretta su blue News © Paramount+ Per la prima volta nella storia, Manon, cantante dei KATSEYE è nominata in una delle 4 categorie principali. Segui lo show live su blue News dalle 2.00 di lunedì 2 febbraio. blue Zoom trasmette i Grammy in audio a 2 canali dalle 20.30, col commento del comico Frank Richter e del redattore di blue News Roman Müller.

Dalla nascita dei Grammy nel 1959, alcuni musicisti elvetici sono stati nominati o hanno conquistato l’ambita statuetta. Ma mai, finora, un’artista svizzera era riuscita a entrare nelle categorie principali Song of the Year, Record of the Year, Album of the Year o Best New Artist.

Con le Katseye, Manon Bannerman è ora in corsa in due categorie: Best New Artist e Best Pop Duo/Group Performance. Non solo. Il gruppo si esibirà anche dal vivo durante la cerimonia, facendo di Manon la prima svizzera a salire sul palco dei Grammy Awards.

Non hai mai sentito parlare di Manon o delle Katseye? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla speranza svizzera dei Grammy.

Come sono nate le Katseye?

Le Katseye sono nate nel 2023 all’interno del programma di casting «The Debut: Dream Academy».

Questo survival show internazionale è stato prodotto dal colosso sudcoreano dell’intrattenimento HYBE – noto per il successo globale di gruppi K-pop come i BTS – in collaborazione con l’etichetta americana Geffen Records. L’obiettivo era creare un girl group con ambizioni globali.

Venti partecipanti provenienti da diversi Paesi si sono sfidate in prove di canto, danza e performance. Il programma è andato in onda dal 1° settembre al 17 novembre 2023, principalmente online su YouTube e Weverse, con contenuti aggiuntivi sulla piattaforma giapponese ABEMA.

L’intenso processo di selezione e allenamento è stato raccontato nella serie documentaria Netflix Pop Star Academy: Katseye, uscita nell’agosto 2024.

Mostra la scelta delle componenti, i mesi di formazione e il percorso verso la composizione finale del gruppo. Il documentario ha suscitato anche polemiche, in particolare per il modo in cui alcuni membri sono stati rappresentati e per la forte pressione sulle performance.

Nonostante ciò, ha contribuito in modo decisivo alla notorietà internazionale del gruppo.

Malgrado la giovane età, le Katseye hanno già pubblicato due EP e 14 brani, raggiungendo circa 37 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Il gruppo è composto da Daniela, Lara e Megan (Stati Uniti), Sophia (Filippine), Yoonchae (Corea del Sud) e Manon (Svizzera). Musicalmente si muove nel pop internazionale, con influenze evidenti di K-pop, R&B e dance-pop contemporanea.

Le sei artiste vivono e lavorano a Los Angeles, dove si svolgono anche gli allenamenti e la produzione musicale. Un’apparizione ai Grammy potrebbe ora consacrarle definitivamente tra le pop star internazionali.

Come ha fatto Manon a entrare nel gruppo?

Manon Bannerman è cresciuta a Sursee, nel Canton Lucerna, e a Zurigo. La madre ha origini svizzere e italiane, il padre è originario del Ghana. Fin da giovanissima sogna il grande palcoscenico.

Come racconta in diverse interviste e nella serie Netflix, il suo obiettivo dichiarato è diventare famosa come Beyoncé, un paragone fatto già molto presto anche dal padre.

Da adolescente inizia a scrivere canzoni, suonare l’ukulele e il pianoforte e a costruire una propria comunità di fan su Instagram e TikTok. Alla Schule für Gestaltung di Zurigo, una scuola orientata alle arti creative, approfondisce la passione per la musica e la performance.

Un momento decisivo arriva durante un’apparizione spontanea sul palco a un concerto del cantante tedesco Cro.

Davanti a migliaia di persone, Manon si ritrova improvvisamente sotto i riflettori: un’esperienza che la convince a fare il grande passo. Poco dopo si candida a «The Debut: Dream Academy», gettando le basi per la sua carriera come membro delle Katseye.

Qual è il più grande successo delle Katseye?

Nel brano «Gabriela», le Katseye affrontano temi come la gelosia, la rivalità e la paura di perdere una persona amata a favore di qualcun altro. La figura misteriosa di Gabriela simboleggia l’insicurezza e i conflitti interiori all’interno di una relazione.

Il singolo è diventato il più grande successo del gruppo. Gabriela è entrata nella top 20 della Billboard Hot 100, la principale classifica americana dei singoli, ha raggiunto le vette delle Billboard Global Charts ed è stata ascoltata milioni di volte in streaming in tutto il mondo. Il brano segna la svolta commerciale delle Katseye.

Chi sono gli altri candidati ai Grammy?

Il rapper Kendrick Lamar guida la lista con nove nomination. Con il suo album «GNX» si contende il premio più ambito, quello di Album of the Year, con Lady Gaga e il suo «Mayhem». Tra gli altri candidati figurano anche Bad Bunny, Justin Bieber e Sabrina Carpenter.

La K-pop è particolarmente ben rappresentata ai Grammy 2026. Due brani sono in corsa per Song of the Year, tra cui «Golden», colonna sonora del successo Netflix KPop «Demon Hunters», e «APT.» di Rosé e Bruno Mars.

Le Katseye dovranno confrontarsi, tra gli altri, con Olivia Dean, The Marías, Addison Rae, Lola Young e Leon Thomas nella categoria Best New Artist, oltre che con pesi massimi del pop come SZA & Kendrick Lamar, Rosé & Bruno Mars o Ariana Grande & Cynthia Erivo per Best Pop Duo/Group Performance.

Ma come detto, già le nomination rappresentano un traguardo storico per il giovane gruppo e per la Svizzera.