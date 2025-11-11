  1. Clienti privati
Non solo tennis Ecco Laila Hasanovic, la modella danese nuova fiamma di Sinner e presente alle ATP Finals

11.11.2025

Laila Hasanovic presente alle ATP Finals.
Imago
Imago

All'esordio di Jannik Sinner alle ATP Finals 2025 di Torino, i riflettori si sono divisi tra la vittoria dell'azzurro e la presenza nel suo box di Laila Hasanovic, modella danese e nuova compagna del tennista.

Nicolò Forni

11.11.2025, 13:07

11.11.2025, 14:12

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Laila, 25 anni appena compiuti e festeggiati in Alto Adige, ha seguito il match contro Auger-Aliassime dall’Inalpi Arena, visibilmente emozionata dietro i coach Vagnozzi e Cahill.
  • Nata a Copenaghen da famiglia bosniaca, ha studiato negli USA e sfondato come modella per Armani e Prada, arrivando tra le finaliste di Miss Universo 2019.
  • Ex di Mick Schumacher, è stata vista accanto a Sinner per la prima volta a Copenaghen e poi sugli spalti del Roland Garros e di Wimbledon.
All'esordio di Jannik Sinner alle ATP Finals 2025 di Torino, tra i volti in tribuna c'era anche Laila Hasanovic: la modella danese, fresca dei 25 anni festeggiati in Alto Adige, ha seguito i primi scambi del match con Felix Auger-Aliassime all'Inalpi Arena.

Seduta in terza fila, proprio alle spalle dei coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, è apparsa coinvolta e visibilmente emozionata.

Nel primo match della fase a gironi l'azzurro ha piegato il canadese Félix Auger-Aliassime col punteggio di 7-5 6-1. La scena tuttavia se l'è presa proprio la nuova compagna del tennista, presente nel suo box.

Dalla Danimarca alle passerelle internazionali

Nata l'8 novembre 2000 a Copenaghen, da una famiglia di origini bosniache, Laila Hasanovic è cresciuta nella città di Svendborg. Dopo il diploma alla Svendborg Gymnasium School, ha trascorso un anno di studio nel Kentucky, negli Stati Uniti, con l'obiettivo di diventare giornalista.

Stando a «Libero», il suo percorso ha preso una nuova direzione nel 2013, quando apre il suo profilo Instagram, iniziando a pubblicare contenuti lifestyle e di moda che attirano rapidamente l'attenzione dei brand.

Da lì, la carriera da modella decolla. Laila collabora con Armani, Prada Beauty e altri marchi internazionali, fino a rappresentare la Danimarca a Miss Universo 2019, dove arriva tra le finaliste.

Oggi, oltre a essere modella, è anche creator digitale: tra YouTube e Instagram condivide tutorial di make-up, vlog di viaggio e momenti di vita quotidiana, mantenendo un tono autentico e personale che le ha fatto guadagnare migliaia di follower.

Amori celebri e nuova fiamma

Prima di Sinner, Laila Hasanovic è stata protagonista di relazioni molto seguite. Dopo una storia con il calciatore danese Jonas Wind, nel 2022 la modella ha iniziato a frequentare Mick Schumacher, pilota tedesco e figlio della leggenda della Formula 1 Michael Schumacher.

I due avevano ufficializzato la relazione sui social nell'estate 2023, ma la storia si è conclusa nella primavera 2025, quando Mick ha cancellato tutte le foto di coppia da Instagram.

Pochi mesi più tardi, Laila è stata fotografata con Jannik Sinner a Copenaghen, dando il via a nuovi rumor. Successivamente è comparsa sugli spalti del Roland Garros e poi a Wimbledon, dove ha assistito alla storica vittoria del tennista italiano.

Da allora, i due non si nascondono più. Laila è apparsa sempre più spesso al fianco di Sinner, accompagnandolo anche nelle tappe più importanti del suo calendario sportivo.

