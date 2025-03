Il principe Joseph Wenzel (a destra) insieme alla sorella principessa Marie Caroline e al fratello principe Nicholas. Immagine: IMAGO/PPE

Il principe Joseph Wenzel è uno dei reali più ricercati d'Europa. Il giovane, che presto compirà 30 anni, un giorno diventerà principe del Liechtenstein ed erediterà una fortuna miliardaria.

Il principe Joseph Wenzel Maximilian Maria del Liechtenstein è il figlio maggiore del principe ereditario Alois e della principessa ereditaria Sophie.

Il 29enne è il secondo in linea di successione al trono del Principato dopo il padre.

Secondo il Bloomberg Billionaires Index , la fortuna del principe Hans Adam II, nonno di Wenzel, è attualmente cresciuta fino a 10,8 miliardi di euro.

Se tutto andrà bene per le finanze dei reali del Liechtenstein nei prossimi anni, Wenzel diventerà un giorno quello più ricco d'Europa. Mostra di più

La nascita del principe Joseph Wenzel Maximilian Maria von Liechtenstein, soprannominato semplicemente Wenzel, è stata annunciata con 25 colpi di cannone il 26 maggio del 1995.

Si tratta del figlio maggiore del principe ereditario Alois del Liechtenstein e della principessa ereditaria Sophie. Il 29enne è dunque il secondo in linea di successione al trono del Principato dopo il padre.

I fan dei reali potrebbero essere interessati a sapere che, in quanto trisnipote dell'imperatore Francesco Giuseppe I d'Austria e dell'imperatrice Elisabetta di Baviera, ossia la famosa Sissi, ha una storia famigliare decisamente importante.

Il principe Hans Adam II non paga le tasse

I von Liechtenstein sono infatti una delle più antiche famiglie aristocratiche austriache. Dal 1806 governano il Principato di 160 chilometri quadrati, situato tra Austria e Svizzera.

Il principe Hans Adam II, nonno di Wenzel, trae gran parte del suo patrimonio dalla banca privata LGT Group, che lui e la sua famiglia gestiscono attraverso una fondazione. Tra l'altro, il reale 80enne non paga tasse ed è quindi in grado di risparmiare diversi milioni ogni anno.

La famiglia reale è considerata schiva nei confronti dei media e di solito si presenta al pubblico solo in occasione della festa di Stato, che si celebra ogni anno il 15 agosto nel castello di Vaduz.

Non sorprende quindi che i von Liechtenstein siano considerati la famiglia meno conosciuta tra i reali europei.

Il principe Wenzel vede questo anonimato come un vantaggio. «Per i miei genitori e i miei nonni è sempre stato importante non apparire sui giornali di gossip», ha dichiarato in una delle rare interviste rilasciate al «Liechtensteiner Volksblatt» nel 2014.

E ha continuato: «Questo mi dà la possibilità di muovermi liberamente e di vivere la mia vita come qualsiasi altra persona».

Non si sa nemmeno se il 29enne abbia una relazione, dato che non è mai apparso ufficialmente con una donna al suo fianco.

La Casa del Liechtenstein è una delle dinastie più ricche d'Europa

Come già detto, la Casa del Liechtenstein è una delle dinastie più ricche d'Europa. La fortuna miliardaria è stata creata, tra l'altro, grazie all'abile gestione di enormi portafogli finanziari. Comprende anche banche, immobili e diverse collezioni d'arte.

Secondo il «Bloomberg Billionaires Index», la fortuna del principe Hans Adam II è attualmente cresciuta fino a 10,8 miliardi di euro.

A differenza della famiglia reale britannica, l'80enne possiede personalmente la somma di un miliardo di euro, come probabilmente farà un giorno suo nipote Wenzel. Questo lo rende attualmente l'erede al trono più ricco d'Europa.

L'infanzia del principe Wenzel è stata «abbastanza normale»

Wenzel è cresciuto con i suoi tre fratelli nel castello di Vaduz, in Liechtenstein. Nonostante la sua ricca famiglia, il futuro principe ereditario insiste che la sua infanzia è stata «del tutto normale».

«Per me non è stata diversa da quella di altri miei coetanei», ha dichiarato sempre nell'intervista.

«Fin dall'asilo avevo un gruppo di amici che frequentavo e che potevo invitare a casa. Per me era importante essere un adolescente normale e fare le cose che fanno tutti».

Nel 2014 il principe Joseph Wenzel ha parlato al giornale anche del suo futuro professionale. All'epoca non aveva pensato molto al periodo successivo agli studi.

Tuttavia, Wenzel poteva immaginare di «vivere all'estero per qualche anno per fare esperienza lavorativa e poi tornare in Liechtenstein».