Al Zurich Summit è stata presentata Tilly Norwood, un'attrice creata con l'intelligenza artificiale che sta già suscitando preoccupazioni a Hollywood. La sua esistenza solleva interrogativi sul futuro degli attori umani nel cinema.

La creazione dello studio di Eline Van der Velden ha suscitato preoccupazione nell'industria del cinema, che teme che l'IA possa sostituire gli attori umani.

Van der Velden ha difeso la sua creazione, affermando che è stata generata per stimolare una conversazione.

Tilly Norwood è un'attrice generata dall'intelligenza artificiale, che ha fatto il suo debutto al Zurich Summit durante lo Zurich Film Festival, suscitando timori nell'industria cinematografica.

Come riporta l'ANSA, sebbene non abbia ancora recitato in un film, la sua creazione rappresenta una sfida per Hollywood.

L'allarme era già stato lanciato nel film «M3GAN» del 2022, diretto da Gerard Johnstone, che metteva in guardia sui pericoli dell'uso eccessivo dell'IA. Con Tilly la finzione è diventata realtà, costringendo il settore a confrontarsi con questa nuova realtà.

Creata dallo studio di Eline Van der Velden, attrice e technologist olandese, Tilly è stata concepita per essere la prossima Scarlett Johansson o Natalie Portman.

A Zurigo ha già mostrato le sue capacità in una breve performance e possiede un profilo sui social media, oltre a un sito web che la presenta come un'attrice londinese.

Il sindacato SAG-AFTRA non è felice della creazione

Sul suo profilo Instagram, Tilly si descrive come un'aspirante attrice, con foto che la ritraggono in scene di vita quotidiana e in film d'azione.

La sua esistenza ha attirato l'attenzione di agenti e società di rappresentanza, suscitando reazioni negative, in particolare dal sindacato degli attori SAG-AFTRA, che insiste sull'importanza della creatività umana.

Van der Velden ha difeso la sua creazione, affermando che Tilly non è una sostituzione degli attori umani, ma un'opera d'arte che stimola la conversazione. Ha paragonato l'IA a nuovi strumenti creativi come l'animazione e la CGI, che ampliano le possibilità senza sostituire le performance dal vivo.

Ha sottolineato che, essendo lei stessa un'attrice, nulla può sostituire la maestria di una performance umana. Norwood è presente anche su TikTok e YouTube, continuando a sfidare le convenzioni del cinema tradizionale.

