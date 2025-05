Nicole Simmen, produttrice presso la SRF, è l'autrice principale delle presentatrici dell'ESC Michelle Hunziker, Hazel Brugger e Sandra Studer. zVg

Nicole Simmen è l'autrice delle presentatrici dell'Eurovision Song Contest. A blue News parla dei limiti dell'umorismo, degli incidenti di scena e dei cliché nazionali. E rivela come stanno andando le cose con Michelle Hunziker, Sandra Studer e Hazel Brugger.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Nicole Simmen è l'autrice dei testi per il trio di moderazione dell'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea.

La collaborazione con Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker è stretta, appassionata e divertente.

Lo spettacolo finale sarà caratterizzato dai cliché svizzeri, ma senza che Heidi salti fuori dalle montagne.

«Alla fine l'Europa dovrebbe rendersi conto di cosa sia la Svizzera al di fuori della raclette, del cioccolato e delle banche. E no, Heidi non farà capolino durante la serata», ha detto a blue News la produttrice di SRF. Mostra di più

Nicole Simmen, che effetto le fa questo momento? Poco prima dell'inizio dell'ESC?

È un momento molto intenso ed emozionante. Professionalmente è la cosa più unica che abbia mai vissuto. Le decisioni finali vengono prese poco prima dell'inizio.

Com'è nato il fatto che lei scriva i testi per le tre conduttrici dell'ESC?

Sono la produttrice esecutiva del programma «Happy Day» della SRF e lavoro come autrice per format come gli Sports Awards e i Comedy Awards. Grazie a questi anni di esperienza nel mondo dello spettacolo, mi è stato chiesto di scrivere per l'ESC.

Una sorta di riconoscimento?

Sì, si può dire così.

Qual è la sfida più grande al momento?

Attualmente stiamo lavorando alle versioni da 23 a 27 dei copioni degli spettacoli. I contenuti devono essere costantemente adattati per vari motivi. Tutto è strettamente programmato e in inglese, e un team numeroso deve essere consapevole di ogni cambiamento.

In un'intervista a blue News, Hazel Brugger ha rivelato che lavorare con Sandra Studer e Michelle Hunziker è come una sorta di famiglia patchwork. Anche lei ne fa parte?

Credo di essere entrata a far parte della famiglia dopo mesi di lavoro insieme, sì. In fondo, lavoriamo a stretto contatto come redattori, scrittori e team di produzione: cresciamo insieme. Questo progetto ci avvicina tutti perché è il lavoro più importante della carriera di ognuno di noi.

Ci fidiamo l'uno dell'altro, ci stimiamo a vicenda in privato e affrontiamo questo viaggio insieme, qualunque cosa accada. Loro sono sul palco, io sono nella buca con i copioni d'emergenza nel caso in cui il gobbo si rompa. Non si sa mai...

Come sarà organizzata la finale? Michelle Hunziker condurrà la parte principale?

Nessuno è la star. Michelle si unisce a noi per la finale, mentre Hazel e Sandra portano la loro esperienza nelle serate delle semifinale. Stiamo rimescolando le carte.

Come comica del trio, Hazel Brugger ha la parte più difficile. L'umorismo è sempre un gioco di equilibri. Deve fare battute che funzionino con un pubblico internazionale. Come avete sviluppato questo aspetto insieme?

È stata davvero una sfida. Hazel sa esattamente quali sono i suoi punti di forza, e questo è fantastico. È una grande fan dell'ESC e porta molta autoironia senza mai essere irrispettosa. Ci abbiamo pensato insieme: di cosa si può ridere, in patria e all'estero, e di cosa non è possibile?

L'ESC ama l'ironia, ma non la cattiveria. È stato estremamente emozionante trovare questo tono con lei. Abbiamo lavorato insieme per capire se il contenuto e il tono erano giusti. Non sono una scrittrice di commedie classiche e ho imparato molto da lei.

Quanto spazio di manovra c'è nella moderazione, trattandosi di uno show gigantesco con 150 milioni di spettatori?

Ci sono linee guida rigorose per le votazioni: ogni secondo è importante. Ma abbiamo anche degli slot che possiamo organizzare liberamente in termini di contenuti.

Quanto viene celebrata la «svizzeritudine»? Quanto corno alpino e quante Alpi ci sono?

È proprio questo il problema: la svizzeritudine ha spesso una connotazione negativa. Si pensa subito ad Heidi o altri cliché. Come svizzera a volte penso: «Caspita è sgradevole».

Ma la Svizzera ha tanti lati diversi, comprese le tradizioni musicali che ci fanno venire la pelle d'oca, sia a noi che agli spettatori internazionali. Mostriamo deliberatamente gli stereotipi, ma con una strizzatina d'occhio.

Alla fine, vogliamo che l'Europa si renda conto di cosa sia il Paese al di là della raclette, del cioccolato e delle banche. E no, Heidi non farà una capatina sul palco dell'ESC!

Avete avuto colloqui con gli organizzatori dell'ESC 2024 a Malmö?

Sì, con il produttore responsabile svedese. I suoi consigli sono valsi oro per me, soprattutto per quanto riguarda i tempi e gli errori tipici. Mi ha detto: «La settimana dello show sarà la peggiore della tua vita». Ma dovrei godermi ogni minuto di questa esperienza unica. E lo farò.

Cosa l'ha sorpresa del lavoro con le presentatrici?

La passione che tutte loro hanno per questo lavoro. Si sono impegnate, hanno affrontato il lavoro con me, hanno riso insieme, hanno discusso, hanno parlato al telefono fino a tarda notte. Sono coinvolte con ogni poro del loro corpo.

Cosa vuole ricordare dell'ESC 2025 di Basilea?

Spero che tutti si portino via un momento di meraviglia. E la sensazione di essere stati accolti nel Paese in cui l'ESC è nato.