Dalla scenografia alla suspence, dai costumi alle protagoniste femminili: queste sono solo alcune delle ragioni per cui vale la pena di guardare «Il Gattopardo», la trasposizione in serie firmata Netflix dell'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Hai fretta? blue News riassume per te È uscita di recente la trasposizione in serie firmata Netflix del romanzo «Il Gattopardo» di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Il libro vanta già un'omonimo adattamento cinematografico del 1963, diretto da Luchino Visconti e con stelle del cinema come Burt Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon nel cast.

La serie non ha però nulla da invidiare al film: ecco cinque ragioni per cui vale la pena di tuffarsi nella sua visione. Mostra di più

Per qualcuno potrebbe essere una mossa audace adattare per il piccolo schermo un romanzo storico, la cui vicenda è già stata portata al cinema in un lungometraggio che contava sui grandi nomi del cinema dell'epoca come Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale.

D'altra parte, la trasposizione de «Il Gattopardo» di Giuseppe Tomasi di Lampedusa in serie firmata da Netflix non ha nulla da invidiare al film del 1963 del regista Luchino Visconti.

Al di là della trama - che sicuramente gli amanti del libro avranno già analizzato alla ricerca di somiglianze e differenze - il gigante dello streaming è infatti riuscito a inscenare uno spettacolare dramma storico, catapultando lo spettatore nel passato, ma senza essere antiquato.

La serie - una collaborazione italo-inglese - riesce ad amalgamare perfettamente gli elementi della Storia, senza però perdere il suo fascino e portando sullo schermo la vera tragedia, che è quella umana.

Ecco quindi cinque motivi per tuffarsi nella visione della serie Netflix.

La scenografia e i costumi

Okay, se si vuole essere pignoli questa non è una ragione, ma sono due, anche se rimandano allo stesso elemento: la bellezza e l'autenticità dei luoghi e delle cose.

Come detto, la serie - che mette in scena una trama ambientata nella Sicilia degli anni '60 dell'Ottocento - catapulta lo spettatore in un'altra epoca e lo fa grazie a una scenografia e a dei costumi curati nel minimo dettaglio.

L'impatto visivo è talmente autentico che non sembra quasi si tratti di finzione.

Chiaramente per raggiungere questo effetto, le riprese sono state fatte per la maggior parte nella stessa Sicilia, come sottolinea il regista Tom Shankland nel documentario «Il Gattopardo: dietro le quinte» (sempre disponibile su Netflix).

Bagheria, Trapani, Palermo, Ortigia sono alcuni dei luoghi dell'isola che sono stati usati come set cinematografici. Non solo Sicilia però: diverse scene sono state girate anche a Roma e a Torino.

Il breve documentario offre anche uno sguardo sull'enorme, anzi gigantesco lavoro di costumisti e parrucchieri: tutti gli abiti, gli accessori e le acconciature sono stati creati ad hoc per la serie. Si parla di chilometri di tessuto e di extension per capelli.

Già solo per le 5'000 comparse sarebbero stati confezionati 7'000 costumi.

La tensione drammatica

Un altro aspetto per cui non ci si può lasciar sfuggire questa serie, e che sembra quasi scontato, è l'effetto drammatico. Questa è forse la più grande differenza con il film del 1963.

Visconti era però un regista del neorealismo italiano, e che ha quindi privilegiato questo aspetto nella sua pellicola. La serie regala invece al pubblico un coinvolgimento senza pari.

Grazie alle luci, alla musica e alle inquadrature, non è solo la Storia ad essere protagonista: lo spettatore è infatti in grado di avvicinarsi profondamente alle emozioni dei personaggi e al dramma umano che raccontano.

Deva Cassel

Ovviamente non si poteva non nominarla: Deva Cassel nel ruolo di Angelica è da sola un motivo per lanciarsi nella visione della serie. La sua bellezza è senza paragoni, ma l'interpretazione della giovane attrice si difende perfettamente.

La figlia d'arte di Monica Bellucci e Vincent Cassel deve aver ereditato pure il talento dai suoi genitori: anche se alle prime armi, Deva incarna a pieno la sensualità e la forza del personaggio.

La bravura della giovane ha stupito perfino Kim Rossi Stuart, l'interprete del Principe di Salina: nel documentario l'attore ha raccontato che è stata la nepo baby ha guidarlo nella scena finale del walzer, per cui lui non aveva provato a sufficienza.

Benedetta Porcaroli

La vera protagonista femminile è però Concetta, interpretata da Benedetta Porcaroli: la storia di questo personaggio assume nella serie un ruolo molto più centrale rispetto al libro.

E la giovane attrice è riuscita a dare sullo schermo tutti i tormenti, le paure, le passioni e le speranze di questa giovane donna siciliana in conflitto tra quello che desidera più profondamente, e quello che suo padre vuole per lei.

Non stupisce però: a soli 26 anni Benedetta vanta un curriculum recitativo invidiabile, tra film e serie TV di successo.

Kim Rossi Stuart

Da ultimo, ma non per importanza, è l'interpretazione di Kim Rossi Stuart del protagonista maschile, Fabrizio Corbera di Salina, vale a dire il Principe di Salina, ergo il Gattopardo.

Dall'aspetto, al modo in cui si muove ed esprime, l'attore mette in atto sullo schermo tutta la potenza di un personaggio sul quale se si vuole ruota tutta la trama. E ciononostante riesce a non oscurare gli altri personaggi.

E pensare che Rossi Stuart all'inizio non pensava che il ruolo gli appartenesse, come ha confessato nel documentario: «Poi ho letto il libro e il personaggio mi si è riavvicinato, proprio perché nel libro è più facile avere accesso a tutto il suo mondo interiore».

Un mondo interiore che però l'attore ha magistralmente interpretato per noi.