Ecco com'è andata la proposta di matrimonio di Cristiano Ronaldo a Georgina

Cristiano Ronaldo e la sua fidanzata Georgina Rodriguez (foto d'archivio). IMAGO/Anadolu Agency

Cristiano Ronaldo ha confessato che la proposta di matrimonio a Georgina Rodriguez è stata inaspettata e familiare: sono stati infatti i suoi figli a spingerlo a fare il grande passo. «È stato un momento bellissimo», ha detto il calciatore.

Hai fretta? blue News riassume per te Con un anello da 40 carati uno potrebbe immaginare che la proposta di matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sia stata da favola.

In realtà il calciatore ha confessato che il momento in cui ha chiesto alla compagna di sposarlo è stato inaspettato.

Sono stati i figli, che sapevano che c'era già l'anello, a dirgli di fare il grande passo: «Sapevo che l'avrei fatto, ma non avevo pianificato di farlo in quel momento».

La data delle nozze resta ancora un mistero. Mostra di più

Come scrive «La Gazzetta dello Sport», molti potrebbero aver immaginato una proposta di matrimonio da favola tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, soprattutto dopo aver visto il suo anello con un diamante da 40 carati, valutato oltre un milione di dollari.

La realtà è stata però ben diversa. Durante un'intervista con Piers Morgan, il calciatore ha confessato che non c'è stata una proposta tradizionale.

Il portoghese ha spiegato di aver già acquistato l'anello tramite un'amica e di averlo tenuto a casa, senza però avere un piano.

Sono stati i suoi figli a spingerlo a fare il grande passo, entrando nella loro camera da letto e dicendo: «Papà, darai l'anello alla mamma e le chiederai di sposarti».

«È stato un momento bellissimo»

Sorprendentemente Ronaldo ha deciso di seguire l'iniziativa dei figli: «Sapevo che l'avrei fatto, ma non avevo pianificato di farlo in quel momento».

Circondato dai figli entusiasti che riprendevano la scena, ha preso l'anello e l'ha dato a Georgina, senza inginocchiarsi o preparare un discorso. Nonostante l'improvvisazione «è stato un momento bellissimo».

I due sono una coppia dal 2016, dopo essersi conosciuti a Madrid, dove lei lavorava come commessa in un negozio Gucci. «Sapevo che sarebbe stata la donna della mia vita», ha detto il calciatore.

Ancora nessun save the date

Per quanto riguarda la data delle nozze, il portoghese non ha fornito dettagli precisi, affermando solo che avverrà dopo la Coppa del Mondo, prevista dall'11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Nell'intervista l'attaccante dell'Al-Nassr ha anche scherzato sul numero delle sue auto, ammettendo di aver perso il conto.

«Le colleziono, penso siano 40 o 41. Alcune sono in Portogallo, altre in Inghilterra, altre in Spagna e Italia. Ma io non guido, le controllo solo per vedere se sono pulite e se sono in buono stato», ha rivelato.