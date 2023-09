Ecco come Camilla ha rubato la scena a Brigitte Macron in Francia

Durante un banchetto in Francia, la Première Dame Brigitte Macron e la Regina Camilla hanno attirato l'attenzione di tutti con abiti blu notte. Uno dei due capi, in particolare, si è distinto.

Camilla in Francia L'abito di Camilla si alzava maestosamente col vento. La Regina ha rubato la scena a Brigitte Macron, che indossava Louis Vuitton. Il 20 settembre, la coppia presidenziale ha ospitato un banchetto di Stato a Versailles. Immagine: Imago/Abacpress Brigitte Macron ha indossato un completo blu scuro con un tocco marinaresco grazie ai bottoni a forma di ancora color oro, mentre la monarca britannica ha optato per un abito-cappotto rosa pallido. Ad esso ha abbinato - in modo molto brit - un piccolo cappello con rifiniture in piume. Se per la moglie del presidente francese sono consentite lunghezze sopra il ginocchio, per la regina le gonne devono essere sempre al ginocchio. Immagine: Imago/ZUMA Wire Anche i look dei reali il 21 settembre erano perfettamente coordinati con quelli della coppia presidenziale, e insieme componevano la bandiera francese in termini di colore. Brigitte Macron ha indossato un cappotto di tweed rosso - il materiale è caratteristico dello stile della Première Dame - mentre Camilla ha portato un abito bianco a cappotto, ovviamente al ginocchio. Immagine: Imago/PanoramiC Il vento ha giocato un brutto scherzo a Camilla all'aeroporto. Tuttavia, questo non ha cambiato il fatto che il 22 settembre era molto elegante in un semplice abito a cappotto. Il vestito potrebbe provenire dal guardaroba della principessa Kate, che viene ripetutamente avvistata in capi di questo tipo. Immagine: Imago/Abacpress Stampa leopardata per la regina all'Eliseo? Si può discutere sulla fantasia dell'abito, ma Camilla dimostra di essere sempre in grado di sorprendere. Brigitte Macron è rimasta invece fedele al suo stile classico. Immagine: Imago/Abacpress

La Regina ha attirato l'attenzione di tutti con il suo abito con mantella di Dior.

È uno dei migliori look che la 76enne abbia mai indossato. Mostra di più

Re Carlo e Camilla si sono recati in Francia per una visita di Stato di tre giorni. Un viaggio di portata storica, in cui la coppia reale ha incontrato la coppia presidenziale.

Ogni passo e ogni gesto sono stati osservati con attenzione. Ad esempio, c'è stato un bacio invece di un inchino da parte di Brigitte Macron.

La Première Dame è considerata un modello di stile. I suoi look fanno onore allo chic francese e la rendono un'influente protagonista nel mondo della moda. Che si tratti di una giacca in tweed, di una gonna a tubino che indossa come nessun'altra o di un blazer con un bottone ad ancora per un tocco bretone, Brigitte Macron sa come usare la moda a suo vantaggio.

Allo stesso tempo, la 70enne appare elegante, mai banale, e così ispira anche i più giovani. Non commette mai passi falsi. Al massimo si può scherzare sui suoi tacchi vertiginosi, soprattutto quando passeggia nell'erba ben curata della Casa Bianca.

Questa volta, però, per il rendez-vous ufficiale con re Carlo e la regina Camilla c'era un pavimento di cemento adatto anche alle sue scarpe alte.

Gli abiti di entrambe le coppie sono stati meticolosamente pianificati e coordinati. Per il banchetto di Stato nella magnifica Sala degli Specchi di Versailles - al quale sono state invitate celebrità di entrambi i Paesi, come Charlotte Gainsbourg, Hugh Grant e Mick Jagger - si sono vestite in modo particolare.

Camilla splendente nel suo abito blu

Mentre i signori indossavano giacche e papillon neri, la regina Camilla e Brigitte Macron hanno optato per il blu navy, il colore tradizionale della Francia - ma anche della Gran Bretagna - e hanno regalato un memorabile momento très-chic. La moglie del presidente francese ha brillato insieme alla sala degli specchi: il suo abito lungo di Louis Vuitton era incastonato di diamanti bianchi in vita, sul colletto e all'estremità delle maniche.

Ancora più notevole è stato il look di Camilla, che ha sfoggiato un abito con mantella in seta, le cui pieghe si alzavano maestosamente nel vento.

Uno dei look più belli che la regina abbia mai indossato... E la scelta perfetta per onorare la moda francese a Versailles.

La famiglia reale britannica ha avuto un debole per le creazioni di Christian Dior fin dai suoi esordi e ha mantenuto con lui un rapporto intimo. Foto: la principessa Margaret visita il famoso couturier nella sua casa di moda di Parigi il 22 novembre 1951. Keystone

Anche la Regina Elisabetta II si è affidata a Dior in occasione della sua prima visita di Stato, avvenuta nel 1947. In generale, la monarchia britannica ha un debole per la casa di moda francese e ha coltivato un rapporto intimo con Christian Dior negli anni Quaranta e Cinquanta.

Anche il «New Look», caratterizzato da abiti con vita stretta e gonne ampie e oscillanti, è piaciuto ai reali britannici e ha dato allo stilista un'ulteriore spinta nelle pubbliche relazioni.

