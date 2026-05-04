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Alla vigilia del matrimonio Ecco come la regina ha negato la tiara a Meghan dopo le richieste assillanti di Harry

ai-scrape

4.5.2026 - 07:35

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle il giorno delle nozze nel 2018 (foto d'archivio).
Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle il giorno delle nozze nel 2018 (foto d'archivio).
KEYSTONE

Alla vigilia delle nozze tra il principe Harry e Meghan Markle, la defunta regina Elisabetta II è dovuta intervenire sulle insistenze del nipote... per una tiara. A raccontare cosa è accaduto è il biografo reale Robert Hardman nel libro «Elizabeth II».

Alessia Moneghini

04.05.2026, 07:35

04.05.2026, 07:40

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Alla vigilia delle nozze del principe Harry, la regina Elisabetta II è dovuta intervenire sulla richiesta ostinata di Meghan Markle per indossare la tiara durante le prove.
  • La monarca ha dovuto ricordare al nipote come il gioiello della corona «non fosse un giocattolo».
  • L'aneddoto è contenuto nel libro «Elizabeth II» del biografo reale Robert Hardman.
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Che tra la famiglia reale e Meghan Markle non sia mai scorso buon sangue non è una novità. E nemmeno che la defunta regina Elisabetta II non abbia approvato tante delle decisioni del principe Harry.

A ridosso del centenario della nascita della più longeva sovrana d'Inghilterra, il biografo reale Robert Hardman mette benzina sul fuoco raccontando, nel suo libro «Elizabeth II», di un altro aneddoto, come riporta «Oggi».

Infatti alla vigilia del matrimonio del nipote, la monarca è dovuta intervenire a placare gli animi in quanto la sposa avrebbe preteso di indossare la tiara per le prove delle nozze.

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Meghan sceglie la sua tiara

Come scrive il settimanale, da tradizione Elisabetta aveva selezionato alcune tiare da presentare all'ex attrice, che il 19 maggio 2018 avrebbe sposato il secondogenito dell'allora principe Carlo.

I gioielli erano sempre scelti in base alla personalità della sposa e al significato che il matrimonio potesse avere per la Corona.

In genere la futura moglie si presentava da sola alla monarca: l'appuntamento era anche infatti una scusa per conoscersi meglio e approfondire il legame con la regina.

D'altra parte, come scrive Hardman, Meghan era però arrivata a Buckingham Palace insieme a Harry. La sposa aveva scelto senza esitazioni la tiara bandeau di diamanti della regina Mary, per gentile concessione della sovrana.

«Non è un giocattolo»

I problemi sono iniziati quando il principe ha iniziato a telefonare con insistenza a Palazzo per avere la tiara a Kensington Palace e fare le prove con l’abito da sposa.

Questo perché il parrucchiere dell'americana era arrivato da Toronto e avrebbe avuto bisogno del gioiello per provare le diverse acconciature.

Harry ha tempestato di richieste Angela Kelly, il braccio destro della regina e guardiana dei gioielli della Corona, che ha prontamente informato Elisabetta.

All’ennesima richiesta insistente, quest'ultima ha risposto piccata: «Non è un giocattolo», pregando Kelly di ignorare le chiamate.

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E qualche mese dopo è arrivata la «Megxit»

La ragione del secco «no», scrive il settimanale, è stata per proteggere il delicato gioiello e la coppia reale.

Lo spostamento del gioiello è affidato solo a persone di fiducia. Inoltre, dato che la tiara era stata raramente presentata in pubblico, bisognava approfondire la provenienza delle sue pietre preziose.

Come spiega Hardman, se queste fossero state il frutto di un bottino coloniale, e indossate da una duchessa afroamericana, la coppia e la famiglia reale sarebbero state travolte dalle polemiche.

Questo non ha però fermato Harry che quando Kelly gli ha consegnato il gioiello l'ha attaccata per l’inutile attesa. Il litigio, «memorabile» scrive «Oggi», è stato riferito alla regina che ha preso le parti dell'assistente.

Qualche mese dopo, come è ormai noto, i duchi di Sussex hanno rinunciato ad essere membri senior attivi della famiglia reale: la «Megxit» non ha stupito nessuno a Palazzo.

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