Per gli auguri di fine anno, le famiglie reali europee sorprendono scegliendo immagini lontane dal classico Natale.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Molte monarchie preferiscono cartoline scattate mesi prima, senza simboli natalizi.

I Grimaldi e i granduchi del Lussemburgo restano fedeli alla tradizione.

Tra simboli, messaggi e cani, ogni famiglia reale racconta il Natale a modo suo. Mostra di più

Niente abeti addobbati né presepi in primo piano: per gli auguri di fine anno, le famiglie reali europee preferiscono sempre più spesso immagini scattate nel corso dei mesi precedenti, lontane dall'estetica natalizia classica. Le eccezioni, però, non mancano.

Chi resta fedele alla tradizione è la famiglia Grimaldi. Come scrive «Oggi», il principe Alberto e Charlène continuano a posare sotto l'albero di Natale insieme ai gemelli Jacques e Gabriella, in uno scenario elegante e festivo.

Il piccolo erede ricorda sempre di più il padre, mentre Gabriella incarna l’immaginario da principessa, tra abiti scintillanti e dettagli fiabeschi.

Sulla stessa linea, seppur con uno stile più sobrio, anche Guillaume e Stéphanie del Lussemburgo. Al loro primo Natale da granduchi hanno scelto uno scatto in giardino, davanti a un albero decorato di rosso, insieme ai figli Charles e François.

Un'immagine semplice e rassicurante, che punta tutto sul calore familiare.

Le monarchie cattoliche

Diverso l'approccio delle altre monarchie cattoliche. I sovrani del Belgio, Philippe e Mathilde, hanno optato per una foto estiva scattata a Laeken, la loro residenza ufficiale.

Accanto ai figli Elisabeth, Gabriel, Emmanuel ed Eléonore, appaiono sorridenti e sereni, in un'immagine che richiama più la Festa Nazionale che il Natale.

Anche Felipe e Letizia di Spagna hanno scelto uno scatto «fuori stagione», realizzato a Valdesoto durante la cerimonia dei Premi Princesa de Asturias, con Leonor e Sofia.

Stessa filosofia, ma con un tocco più romantico, per Carlo e Camilla: la loro cartolina arriva da Roma, immortalati nei giardini dell’Ambasciata britannica durante la visita ufficiale in Italia dello scorso aprile, coincisa con il ventesimo anniversario di nozze.

William e Kate classici e la sorpresa degli spagnoli

Proprio aprile sembra essere il mese preferito per questo tipo di immagini. Lo confermano anche i Principi del Galles, che hanno attinto dalla stessa sessione fotografica utilizzata per i compleanni di George e Louis.

Nell'immagine natalizia (in cima all'articolo), William, Kate e i figli appaiono stretti in un abbraccio affettuoso, con la principessa al centro come punto di riferimento.

Sullo sfondo, i narcisi assumono un significato preciso: sono simbolo di speranza e di sensibilizzazione sul tema del cancro. Un messaggio discreto ma potente, che parla di resilienza e ottimismo.

A sorprendere tutti, infine, sono Juan Carlos e Sofia di Spagna. Dopo anni di auguri affidati a opere d'arte sacra del Patrimonio Nazionale, quest'anno hanno cambiato completamente registro.

Nonostante vivano separati - lei a Madrid, lui ad Abu Dhabi - hanno scelto di inviare una cartolina con protagonisti i loro cinque cani. Una scelta ironica e inaspettata, che li rende, forse, i più originali di tutti.