«Siamo esseri umani...» Ecco come i vincitori dei Grammy hanno criticato l'ICE

Noemi Hüsser

2.2.2026

Grammy 2026: Bad Bunny critica la politica: «ICE vattene»

Grammy 2026: Bad Bunny critica la politica: «ICE vattene»

Bad Bunny ha approfittato del suo discorso di ringraziamento ai Grammy Awards 2026 per fare una dichiarazione politica: «Non siamo selvaggi. Non siamo animali. Non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani»

02.02.2026

Diversi artisti hanno usato i loro discorsi di accettazione dei premi ai Grammy per criticare l'autorità per l'immigrazione ICE e mostrare solidarietà ai migranti.

,

Noemi Hüsser, Yannik Tschan

02.02.2026, 09:15

Oltre alla musica, i Grammy, che si sono svolti domenica sera a Los Angeles, sono stati caratterizzati soprattutto da critiche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e all'autorità statunitense per l'immigrazione ICE.

Bad Bunny, Billie Eilish e Olivia Dean hanno usato i loro discorsi di accettazione per difendere i migranti negli Stati Uniti. Potete vedere i loro discorsi nel video.

