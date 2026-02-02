Grammy 2026: Bad Bunny critica la politica: «ICE vattene»
Bad Bunny ha approfittato del suo discorso di ringraziamento ai Grammy Awards 2026 per fare una dichiarazione politica: «Non siamo selvaggi. Non siamo animali. Non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani»
Diversi artisti hanno usato i loro discorsi di accettazione dei premi ai Grammy per criticare l'autorità per l'immigrazione ICE e mostrare solidarietà ai migranti.
Oltre alla musica, i Grammy, che si sono svolti domenica sera a Los Angeles, sono stati caratterizzati soprattutto da critiche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e all'autorità statunitense per l'immigrazione ICE.
Bad Bunny, Billie Eilish e Olivia Dean hanno usato i loro discorsi di accettazione per difendere i migranti negli Stati Uniti. Potete vedere i loro discorsi nel video.