Nel 2018, quando è stata scattata questa foto, a quanto pare c'è ancora pace e gioia tra la duchessa Meghan, il principe Harry, il principe William e la principessa Kate. imago images/Parsons Media

Il rapporto tra il principe William e suo fratello Harry si sarebbe ulteriormente incrinato. Il figlio minore di re Carlo III avrebbe però fatto un altro tentativo di riconciliazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Da tempo c'è un'era glaciale tra la principessa Kate, il principe William e suo fratello Harry e sua moglie Meghan.

Adesso una fonte vicina alla famiglia reale ha rivelato dei nuovi dettagli sulla disputa interna alla monarchia britannica.

«Il principe Harry è davvero intenzionato a riparare il rapporto con il fratello e a riaprire il dialogo», ha dichiarato l'uomo al quotidiano britannico «Express». Mostra di più

Durante la loro infanzia sembravano inseparabili, ma oggi sembrano essere nemici giurati: ad oggi la disputa tra il principe William e il principe Harry non si è ancora risolta.

Il rapporto tra i due fratelli si è incrinato già molto prima del 2020, quando i duchi di Sussex si sono ritirati dalle loro funzioni reali ufficiali.

E più volte si è detto che la famiglia reale non può e non vuole perdonare il figlio minore di re Carlo III per aver criticato pesantemente la corona dopo il matrimonio con Meghan Markle

Men che meno dopo averla pubblicamente messa alla berlina nella suo libro autobiografico «Spare - Il minore» e nella serie Netflix «Harry & Meghan».

Nessuna riconciliazione in vista

Anche la recente visita a Londra di Harry non sembra aver provocato alcun disgelo tra i famigliari dal sangue blu.

Questo nonostante il secondogenito del monarca abbia soggiornato al Coworth Park Hotel di Ascot, nel Berkshire. L'albergo si trova a pochi minuti di auto dall'Adelaide Cottage, la casa della famiglia del fratello.

Una fonte vicina alla famiglia reale ha rivelato al quotidiano britannico «Express» perché la scelta di questa struttura da parte del duca di Sussex non è stata casuale.

William avrebbe ignorato le chiamate di Harry

Harry avrebbe più volte espresso la speranza di incontrare William e la moglie, la principessa Kate, per poter discutere e mettere a tacere la disputa familiare.

Questo nonostante i principi del Galles abbiano ignorato tutti i suoi messaggi e le sue telefonate sull'argomento.

«La scelta dell'hotel da parte di Harry, comunicata a William e Kate tramite la sicurezza, è vista come una potenziale offerta per fare pace dopo tanti anni di allontanamento», ha dichiarato l'insider al quotidiano.

E ha aggiunto: «Il principe Harry è davvero intenzionato a recuperare il rapporto con il fratello e a riprendere il dialogo».

Ma il primogenito del re e sua moglie non sembrano avere alcun interesse in questo senso, almeno per il momento.