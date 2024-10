Ecco la reazione della principessa Diana alla scena dell'orgasmo di Meg Ryan

In «Harry, ti presento Sally», Meg Ryan finge un orgasmo in una tavola calda. Castle Rock Entertainment

La principessa Diana si è divertita molto nel vedere la scena del finto orgasmo nel film del 1989 «Harry, ti presento Sally». A rivelarlo è stato l'attore Billy Crystal, protagonista insieme a Meg Ryan nella pellicola, che si è seduto accanto a Lady D alla prima del film.

Fabian Tschamper Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Billy Crystal ha raccontato a «The View», in occasione del 35esimo anniversario dall'uscita di «Harry, ti presento Sally», di aver guardato la prima del film insieme alla principessa Diana.

L'attore ha rivelato che l'ex moglie dell'allora principe Carlo ha reagito con umorismo alla famosa scena del finto orgasmo.

In quel frangente Lady D iniziò a ridere di gusto: un momento che Crystal ricorda come «spettacolare».

La scena è ancora oggi un'ossessione per Meg Ryan che ha dovuto interpretarla. Mostra di più

In occasione del 35esimo anniversario dall'uscita della commedia romantica «When Harry Met Sally» («Harry, ti presento Sally»), film del 1989 diretto da Rob Reiner e scritto da Nora Ephron, Billy Crystal è stato invitato a parlarne al programma televisivo statunitense «The View».

L'attore ha quindi rivelato di aver guardato la prima della pellicola accanto alla principessa Diana. Come si legge su «Decider», la star del cinema era follemente innamorato di lei, come molti all'epoca.

Lady D era seduta tra Crystal e Meg Ryan, ossia i due protagonisti della pellicola. «Diana è stata incredibile. Ci siamo seduti insieme sulla balconata del cinema. E hanno fatto suonare le trombe quando siamo entrati», ha spiegato il 76enne.

Poi le luci si sono spente e il film è iniziato. E quindi dopo un po' sullo schermo è arrivata la scena più famosa, ossia quella in cui Ryan - seduta in un ristorante insieme a Crystal - finge ad alta voce un orgasmo.

In quel momento in tutta la sala è calato il silenzio più totale, perché tutti erano in evidente imbarazzo.

«Non avrei voluto rivederla»

«Tutto il pubblico si è poi girato verso di noi per vedere la reazione della principessa», ricorda Crystal. Fortunatamente Diana aveva un gran senso dell'umorismo: «Lei si mise a ridere, fece una risata cordiale. Se avessimo avuto un appuntamento, non avrei voluto rivederla», aggiunge l'attore, spiegando che «lei è bellissima, ma quella risata no!».

Figlio di Meg Ryan imbarazzato dalla scena

È stata una serata spettacolare, ricorda ancora il 76enne: «È stato fantastico incontrarla».

Da sottolineare però che per Ryan quell'iconica scena non ha avuto solo risvolti positivi. L'attrice ha infatti raccontato, ad esempio, che il figlio Jack - avuto con Dennis Quaid - ha sempre descritto quel ciak come un «imbarazzo unico».

Ecco la scena in questione: