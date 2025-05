Tom Cruise ha seguito il consiglio della sorella. Keystone

Grazie all'insistenza della sorella Cass, Tom Cruise ha incontrato Dustin Hoffman, un evento che ha portato al suo ruolo decisivo in «Rain Man». Questo incontro ha segnato l'inizio del suo successo nel mondo del cinema.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Tom Cruise ha ottenuto il ruolo in «Rain Man» grazie alla sorella Cass, che lo ha spinto a conoscere Dustin Hoffman in un ristorante.

L'incontro ha portato a una collaborazione con l'esperto attore nel celebre film vincitore di quattro Oscar, segnando una svolta nella carriera di Cruise.

L'esperienza sul set con Hoffman ha influenzato il modo in cui il 62enne lavora oggi con i giovani attori, con grande rispetto e attenzione al loro talento. Mostra di più

Tom Cruise deve uno dei ruoli più significativi della sua carriera alla sorella minore, Cass. È stata lei a spingerlo a incontrare Dustin Hoffman, cosa che ha aperto la strada al suo coinvolgimento in «Rain Man», il film che ha vinto quattro Oscar e ha visto Cruise recitare accanto all'esperto attore.

In un'intervista a «Sight and Sound», il nativo di Syracuse ha condiviso questo aneddoto che sembra quasi leggendario. Nel 1984, mentre stava lavorando a «Legend» di Ridley Scott, l'allora 21enne era a cena con Cass quando lei notò Hoffman dall'altra parte del ristorante.

«Mi ha detto: "Lì c'è Dustin Hoffman, vai a salutarlo"», ricorda l'attore. Sebbene inizialmente esitante, Cruise si è avvicinato a Hoffman per evitare che Cass lo facesse al suo posto.

La reazione del veterano ha sorpreso il giovane attore. «Mi ha salutato per nome. Sapeva chi ero. È stato incredibile», racconta.

Hoffman non solo è stato cordiale, ma ha invitato entrambi a vedere «Morte di un commesso viaggiatore», dove recitava, e li ha accolti nel backstage. Prima di congedarsi, Hoffman ha detto a Cruise: «Tu e io, un giorno, faremo un film insieme».

La chiamata per «Rain Man»

Due anni dopo quella promessa si è concretizzata. Cruise ha ricevuto il copione di «Rain Man» e il film, diretto da Barry Levinson, è diventato un cult, vincendo l'Oscar come miglior film nel 1989.

Ha interpretato Charlie Babbitt, un giovane che scopre di avere un fratello, interpretato da Hoffman, e questa esperienza ha segnato una svolta nella sua carriera.

Collaborare con l'esperto attore ha avuto un impatto duraturo. «Con Dustin ho lavorato per due anni. Mi ha insegnato tantissimo», ha detto il 62enne.

Una delle lezioni più preziose è stata quella su «Kramer contro Kramer», dove Hoffman ha spiegato come aveva adattato le scene al talento del giovane coprotagonista.

Il lavoro con giovani attori

Questa lezione ha influenzato il modo in cui Cruise ha lavorato con giovani attori nei suoi film successivi, come Kirsten Dunst in «Intervista col vampiro» e Jonathan Lipnicki in «Jerry Maguire».

«Quando lavoro con i bambini, mi assicuro che il set non interrompa il loro flusso creativo. Sono professionali e li rispetto profondamente, come rispetto ogni attore e membro della troupe».

La redazione ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.