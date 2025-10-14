La relazione tra Matteo Berrettini e Vanessa Bellini è stata confermata. Dopo la separazione da Melissa Satta, il tennista romano sembra aver trovato di nuovo l'amore.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Matteo Berrettini e Vanessa Bellini hanno ufficializzato la loro relazione con un selfie in ascensore, dopo settimane di indiscrezioni.

Dalla fine della storia con Melissa Satta, il tennista era rimasto riservato sulla sua vita privata, nonostante i rumors su altri flirt.

Vanessa Bellini, ex ballerina di Amici e oggi nel corpo di ballo di Marracash, ha 22 anni. Mostra di più

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini hanno ufficializzato la loro relazione con un selfie in ascensore, confermando le voci che circolavano da tempo.

Dopo la separazione da Melissa Satta, avvenuta nel febbraio 2024, Berrettini aveva mantenuto un basso profilo sulla sua vita sentimentale.

In passato, si erano diffuse voci su possibili flirt con Federica Lelli e Sarah Toscano, ma nessuna di queste relazioni era stata confermata.

Recentemente, il 29enne era stato avvistato a Portofino con Vanessa Bellini, un'ex ballerina di Amici, e si parlava di una forte intesa tra i due. Secondo la rivista «Diva e Donna», durante una cena Matteo avrebbe addirittura imboccato la giovane, un gesto che ora sembra confermare la loro relazione.

La ballerina, nata a Novara nel 2003, ha partecipato ad Amici 22, entrando nella scuola di Maria De Filippi grazie al maestro Emanuel Lo.

Nonostante la sua eliminazione precoce, ha costruito una carriera di successo lavorando con artisti come Elodie, Rose Villain, The Kolors e Gué Pequeno. Attualmente fa parte del corpo di ballo di Marracash.

Con i suoi 22 anni, è sette anni più giovane del tennista.