Dopo tre maschi la principessa Sofia e il principe Carl Philip hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia femmina venerdì scorso. A inizio settimana la Corte di Svezia ha annunciato il nome e il titolo della piccola della famiglia reale.

La figlia del principe e della principessa svedese Sofia (40 anni) e del principe Carl Philip (45 anni) , nata venerdì, si chiama Ines Marie Lilian Silvia.

Ma chi pensa che siano stati i genitori o la stessa famiglia reale ad annunciare il nome si sbaglia. È stato l'orgoglioso nonno Carl Gustaf.

Quando ha rivelato il nome durante un discorso, il monarca 78enne ha avuto un breve lapsus e Ines è diventato Inse.

Ines non viene quindi chiamata Sua Altezza Reale

In seguito è emerso da un annuncio di corte, che la prima figlia di Sofia e Carl Philip si chiamerà Ines - il suo nome completo è principessa Ines Marie Lilian Silvia, Duchessa di Västerbotten.

Come i suoi fratelli e alcuni dei suoi cugini, Ines farà parte della famiglia reale, ma non della famiglia reale svedese. Non ci si potrà quindi rivolgere a lei come Sua Altezza Reale.

La principessina ha tre fratelli maggiori: i principi Alexander (8 anni), Gabriel (7 anni) e Julian (3 anni). È la nona nipote del re e della regina Silvia (81 anni).

Nel 2019 Carl Gustaf ha deciso che, tra tutti i suoi nipoti, solo i figli della principessa ereditaria Victoria (47 anni) e del principe Daniel (51 anni) avrebbero svolto funzioni reali al massimo livello.

La principessa Estelle (12 anni) e il principe Oscar (8 anni) sono al secondo e terzo posto nella linea di successione al trono svedese, direttamente dopo la madre.