Yuliia Paievska tiene la mano alla duchessa Meghan: la veterana di guerra ucraina è raggiante. Instagram/weareinvictusgames

A Düsseldorf, la duchessa Meghan e il principe Harry hanno conosciuto i partecipanti agli Invictus Games di quest'anno. Un incontro è stato particolarmente toccante.

Hai fretta? blue News riassume per te Agli Invicuts Games, il principe Harry e la duchessa Meghan sono sembrati affiatati.

Gli ex reali hanno reso omaggio a una dottoressa per il suo coraggio nel filmare la vita quotidiana della guerra in Ucraina. Alcuni spezzoni sono stati mostrati nella serie Netflix «Heart of Invictus».

Meghan sembra aver fatto subito amicizia con la veterana e si è fatta fotografare con lei. Mostra di più

La Megxit ha dato al principe Harry (38 anni) e alla moglie Meghan (42 anni) più libertà. Ma ci sono solo alcuni doveri che continuano a rispettare, ad esempio occupandosi degli Invictus Games, a cui tengono molto.

Nel 2014, il principe ha fondato l'evento sportivo paralimpico dopo le esperienze vissute durante la missione in Afghanistan. Rimane il patrono dei Giochi anche dopo aver lasciato la famiglia reale. E dal 2017 lo sostiene anche la moglie Meghan.

Il principe ha un rapporto speciale con la dottoressa ucraina Yuliia Paievska, che si fa chiamare «Taira». Ha persino dedicato il suo discorso a lei.

La donna ha filmato le sue esperienze in guerra con una telecamera portatile. Durante la sua missione sarebbe stata in contatto con Harry, che le avrebbe anche fornito l'attrezzatura tecnica. La soldatessa ha poi consegnato il tutto ai rappresentanti dei media dell'Associated Press. Secondo «Bunte», la scheda di memoria è stata portata fuori dal Paese in un tampone.

Alcune delle registrazioni saranno mostrate nella nuova serie Netflix «Heart of Invictus».

«Riportatemi mia madre!»

Inoltre, il 16 marzo 2022 Yuliia Paievska è stata fatta prigioniera dai russi. Per tre mesi non si è saputo se fosse viva. Mentre era imprigionata, all'Aia si stavano svolgendo gli Invictus Games, ai quali aveva programmato di partecipare. La figlia è andata al suo posto, cantando «riportatemi mia madre!» per attirare l'attenzione sulla sua prigionia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tra gli altri, avrebbe contribuito alla liberazione di Paievska nel giugno 2022. Non si sa esattamente come questo sia avvenuto.