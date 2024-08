Ecco come trascorrono le vacanze i reali spagnoli

La famiglia reale spagnola in vacanza a Maiorca La regina spagnola Letizia con le figlie Leonor e Sofía e l'ex regina Sofia, martedì a Palma di Maiorca. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Leonor sembra aver trovato quello che cercava durante il suo giro di shopping. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Domenica sera la famiglia si è recata al ristorante Mia, nel quartiere Portitxol di Palma. Immagine: IMAGO/MPG Come l'anno scorso, la famiglia reale spagnola ha fatto tappa nel ristorante vicino al mare. Immagine: IMAGO/MPG Il ristorante sarebbe specializzato in piatti di riso e di pesce. Inoltre, anche un'ospite famosa si è seduta al Mia. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Anche l'attrice hollywoodiana Teri Hatcher ha cenato lì. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS La famiglia reale spagnola in vacanza a Maiorca La regina spagnola Letizia con le figlie Leonor e Sofía e l'ex regina Sofia, martedì a Palma di Maiorca. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Leonor sembra aver trovato quello che cercava durante il suo giro di shopping. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Domenica sera la famiglia si è recata al ristorante Mia, nel quartiere Portitxol di Palma. Immagine: IMAGO/MPG Come l'anno scorso, la famiglia reale spagnola ha fatto tappa nel ristorante vicino al mare. Immagine: IMAGO/MPG Il ristorante sarebbe specializzato in piatti di riso e di pesce. Inoltre, anche un'ospite famosa si è seduta al Mia. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Anche l'attrice hollywoodiana Teri Hatcher ha cenato lì. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS

Come ogni anno, la famiglia reale spagnola trascorre le vacanze estive a Maiorca. Durante una passeggiata a Palma, sono apparsi più rilassati del solito.

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te La famiglia reale spagnola è in vacanza a Maiorca.

Come ogni anno, i reali sfoggiano un look casual: camicie di lino, abiti estivi e sandali sono all'ordine del giorno.

Domenica sera, la famiglia reale si è fermata in un ristorante vicino al mare, dove aveva cenato lo scorso anno.

Lì, per caso, si sono imbattuti in una star di Hollywood. Mostra di più

Ogni anno a Maiorca non arrivano solo innumerevoli turisti, ma anche i reali spagnoli. La famiglia trascorre tradizionalmente alcuni giorni di relax sull'isola delle Baleari.

Quest'anno si sono uniti a loro il re Felipe VI (56 anni), la regina Letizia (51 anni), le figlie Leonor (18 anni) e Sofía (17 anni), l'ex regina Sofia (85 anni) e sua sorella Irene di Grecia (82 anni).

Domenica sera i reali si sono fermati al Mia, dove hanno cenato l'anno scorso. Il ristorante si trova vicino al mare nel quartiere Portitxol di Palma. Non è noto cosa sia stato servito a Letizia&co. Tuttavia, il ristorante sarebbe specializzato in piatti di riso e di pesce, come scrive il Mallorca Zeitung.

La famiglia reale spagnola era accompagnata da Tatiana Radziwill (84), confidente di Sophia, e dal marito Jean Henri Fruchaud (87).

Il Mia non è stato solo lieto di accogliere i reali domenica sera, ha avuto anche un ospite famoso da Hollywood: l'attrice Teri Hatcher. L'interprete di serie TV come «Lois&Clark: le nuove avventure di Superman», «Desperate Housewives», già Bond-girl in «007 - Il domani non muore mai», si è fermata al ristorante con la figlia Emerson Tenney.

Abiti estivi rosa e una passeggiata rilassata per la città

I reali spagnoli hanno scelto un look casual durante le vacanze estive. La regina Letizia ama sostituire le sue alte scarpe con tacco e i suoi abiti a matita aderenti al corpo con espadrillas e rilassati abiti estivi. Quest'anno, tuttavia, ha optato per sandali piatti, forse perché ha recentemente subito un infortunio al piede.

Martedì Letizia ha passeggiato per Palma con le due figlie e l'anziana regina. Durante lo shopping, i reali sembravano quasi una famiglia normale.

Dopo aver già indossato un abito a fiori rosa domenica sera, la regina di Spagna ha optato nuovamente per il rosa mentre passeggiava per la città.

Le due figlie non erano meno eleganti. La principessa Leonor ha indossato un nuovo abito del marchio Karl Marc John. La sorella Sofia, invece, si è servita del guardaroba della mamma e ha messo un abito turchese di Zara. Entrambe lo hanno abbinato alle loro amate espadrillas.

Le sorelle hanno mostrato il loro lato premuroso e hanno spinto Irene di Grecia e l'amica dell'ex regina Tatiana Radziwill su una sedia a rotelle.

I doveri reali nonostante le vacanze

Le vacanze estive sull'isola delle Baleari sono davvero così rilassanti per i reali spagnoli? Negli ultimi giorni hanno dovuto adempiere ai loro doveri più volte.

Dopo che le sorelle Leonor e Sofía si sono recate a Parigi per fare il tifo per gli atleti spagnoli alle Olimpiadi, poco dopo è toccato a Letizia. È tornata a Maiorca sabato.

Felipe dovrebbe essere il prossimo ad essere presente a Parigi. Tuttavia, la notizia non è ancora stata confermata. Sua madre Sofia potrebbe essere attesa alla cerimonia di chiusura.