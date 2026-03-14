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Colpa di un falafel Ecco con quale attore Nicole Kidman non ha voluto girare una scena di un bacio

Covermedia

14.3.2026 - 13:00

L'attrice americana Nicole Kidman (foto d'archivio).
L'attrice americana Nicole Kidman (foto d'archivio).
KEYSTONE

Un attore aveva mangiato del falafel prima di una scena romantica con la star di Hollywood: ecco di chi si tratta.

Covermedia

14.03.2026, 13:00

Chi vorrà girare in futuro delle scene d'amore con Nicole Kidman dovrà badare bene alla propria igiene orale.

La star di Hollywood ha infatti rivelato di non sopportare l'alito cattivo, soprattutto sul set e in situazioni che richiedono una distanza ravvicinata con la controparte maschile.

«Non lo sopporto», ha ammesso l'attrice Premio Oscar, ospite al podcast Las Culturistas. «Voglio dire, per me è un motivo sufficiente per chiudere una relazione. Potresti essere il ragazzo più bello del mondo, ma se ti presenti con l'alito cattivo, per me è già un no».

Un attore dall'alito particolarmente pesante ha messo in difficoltà la star: Alexander Skarsgård, che, poco prima di recarsi sul set, aveva consumato un pasto decisamente aromatico.

«Mai più falafel. No!»

«Alexander Skarsgård aveva mangiato un panino al falafel prima di girare alcune scene di Big Little Lies. Gli ho detto: "No, no, no Alex. Dovrei baciarti e starti vicino, quindi metti subito via quel falafel!"».

Nicole ha poi parlato con i conduttori del podcast, Matt Rogers e Bowen Yan, dell'importanza «dell'odore e del sapore della bocca».

«Sono sicura che lui non abbia più mangiato falafel in vita sua», ha scherzato. «Gli ho detto: "Mai più falafel. No! Mai prima di baciare e prima di fare l'amore!"».

Una star dal profumo molto piacevole è invece Rihanna. «Non c'è bisogno di svelarlo o decifrarlo, basta sapere che è tutto vero... È inebriante, è come dire: "Ti seguirò ovunque"», ha aggiunto la star.

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