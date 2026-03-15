Gli Oscar si svolgono per la 98esima volta. Danny Moloshok/Invision/AP/dpa (Archivbild)

Anche chi esce senza statuetta dorata agli Oscar non torna a casa a mani vuote. I nominati agli Academy Awards ricevono infatti una lussuosa goodie bag (una borsa contenente diversi doni e gadget) con regali esclusivi, dalle vacanze di lusso ai prodotti di bellezza. Ecco una panoramica dei più costosi e quelli più bizzarri.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te I candidati agli Oscar ricevono lussuose goodie bag con regali costosi, come vacanze di lusso ed esclusivi prodotti di bellezza e benessere.

Tra i contenuti più interessanti figurano un buono per la liposuzione, un set per la cura della pelle di un marchio svizzero e una consulenza legale, tra cui un contratto prematrimoniale già redatto. Mostra di più

Vacanze esclusive dalla Costa Rica alla Lapponia

Le goodie bag di quest'anno contengono diversi voucher per esclusive vacanze di lusso. Tra questi, le vacanze in Costa Rica, dove le star potranno rilassarsi in un lussuoso resort benessere.

Chi invece preferisce le vacanze invernali, può godersi un viaggio in Lapponia, tra natura spettacolare, aurora boreale e sistemazioni esclusive

Da anni questi viaggi sono tra i regali più preziosi della borse gadget degli Oscar e hanno lo scopo di dare ai nominati una pausa dal trambusto di Hollywood dopo la cerimonia di premiazione.

Prodotti di bellezza di lusso... svizzeri

Per le star di Hollywood, le offerte di bellezza sono quasi un must.

Ecco perché la borsa regalo contiene anche prodotti per la cura della pelle ad alto prezzo, trattamenti termali e offerte anti-invecchiamento. Queste includono lussuosi trattamenti per il viso ed esclusivi pacchetti benessere.

Anche la Svizzera è rappresentata: l'azienda di bellezza Instytutum sponsorizza un set di tre pezzi per la cura della pelle.

È inclusa anche la chirurgia estetica

Ogni anno, un omaggio piuttosto insolito attira l'attenzione. Nel 2026 questo include un buono per una liposuzione presso una rinomata clinica di bellezza negli Stati Uniti. L'intervento ha un valore di diverse migliaia di dollari.

Un aiuto per i proprietari di animali in lutto

Oltre al lusso, ci sono anche offerte più sentimentali. Un fornitore offre servizi di consulenza per le persone che hanno perso il proprio animale domestico. Il servizio è pensato per aiutare le persone ad affrontare il lutto.

Una consulenza legale per le celebrità

Un altro regalo insolito è la consulenza legale sui contratti di matrimonio. Particolarmente interessante è la presenza di un contratto prematrimoniale già pronto dell'avvocato delle celebrità James Sexton, che ha già assistito numerose star di Hollywood.

Il pacchetto comprende anche un soffione doccia di lusso di un'azienda tedesca di sanitari. Sono inclusi anche degli snack come un brezel ricoperto di cioccolato con cristalli d'oro commestibili.

Sono inclusi anche prodotti a base di cannabis, anche se non destinati al consumo.

Dalla carta igienica nera all'analisi del DNA

Le borse regalo degli Oscar fanno notizia ogni anno, non solo per il loro enorme valore, ma anche per alcuni dei loro curiosi contenuti. In passato, doni insoliti sono finiti ripetutamente nelle borse dei candidati.

Ad esempio nel 2017 le star hanno ricevuto carta igienica nera di lusso, intesa come stravagante accessorio di design per il bagno.

Nel 2019 le goodie bag includevano un test del DNA per la ricerca genealogica, con il quale i nominati avrebbero potuto analizzare le loro origini e il loro albero genealogico.

Nel 2020 hanno fatto scalpore i vaporizzatori di cannabis di alta qualità, che includevano buoni per i prodotti corrispondenti, utilizzabili solo negli Stati Uniti in cui la cannabis è legale.

La 98a edizione degli Academy Awards si terrà la sera del 15 marzo 2026 (ora locale) a Los Angeles. Quali star e quali film si porteranno a casa uno degli ambiti premi di quest'anno? Disney+ trasmette la premiazione, oppure guardatela in diretta da blue Cinema.