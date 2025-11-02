Ecco cosa ha rotto il matrimonio «perfetto» tra Lily Allen e David Harbour

David Harbour e Lily Allen nel 2022. IMAGO/ZUMA Wire

Dopo quattro anni di matrimonio, la musicista Lily Allen si è separata dall'attore David Harbour e sta affrontando la rottura grazie alla musica. Nel suo album «West End Girl» racconta senza mezzi termini cosa è successo.

Hai fretta? blue News riassume per te All'inizio dell'anno è stato annunciato che Lily Allen e il marito David Harbour si sono lasciati.

Il motivo: lui l'avrebbe tradita.

La cantante racconta la sua storia attraverso il suo nuovo album «West End Girl»... e non usa mezzi termini. Mostra di più

La separazione tra Lily Allen (40 anni) e David Harbour (50 anni) sta facendo notizia.

La cantante britannica è ora venuta a patti con la fine del suo matrimonio nel suo nuovo album «West End Girl», dove racconta esattamente e senza mezzi termini cosa è realmente accaduto.

Ecco cosa si sa del matrimonio, della relazione e delle canzoni:

Il matrimonio «perfetto»

Allen e Harbour si sono conosciuti sulla piattaforma di incontri Raya nel 2019. Raya è una delle app di incontri più esclusive del suo genere. L'avrebbero già utilizzata star come Ben Affleck, Sharon Stone e Demi Lovato.

Il loro primo appuntamento è avvenuto in un elegante ristorante di Londra: «C'è un tavolo al centro della stanza che si trova proprio sotto un orologio. Ricordo di averlo guardato e di aver pensato a Leonardo DiCaprio in Titanic», ha raccontato la cantante al «Sunday Times» all'epoca.

Si sono sposati un anno dopo. I due hanno detto «lo voglio» in una cappella nuziale a Las Vegas, con tanto di sosia di Elvis. Non si sa molto del loro matrimonio. Se non che dall'esterno sembravano felici.

La separazione

La cantante avrebbe avuto da tempo la sensazione che il marito le nascondesse qualcosa. Così si è registrata di nuovo sulla piattaforma Raya, dove si sarebbe imbattuta in un profilo del marito.

Poi ha dichiarato di essere appassionata di donne, in modo che le venissero proposte persone di sesso femminile. Le ha confrontate con le donne che Harbour seguiva su Instagram. Questo è quanto ha dichiarato una fonte al «Daily Mail».

Il suo profilo di appuntamenti riportava: «In visita a New York da Atlanta». L'attore si sarebbe descritto come un «nerd segreto che fa il duro in TV».

La canzone che aveva aggiunto al suo profilo era «Houses Of The Holy» dei Led Zeppelin. Non si sa se abbia solo flirtato online o se abbia effettivamente incontrato una delle ragazze.

Inoltre l'attore avrebbe avuto una relazione con una costumista più giovane per tre anni durante le riprese di un film negli Stati Uniti.

La coppia si è separata alla fine del 2024 dopo quattro anni di matrimonio, ma nessuno dei due ha parlato pubblicamente della loro rottura. Un amico ha dichiarato che la coppia si è «ufficialmente separata».

L'album

Ma perché la separazione è così discussa sui social media? Il motivo è «West End Girl«, il nuovo album di Allen, dove la cantante inglese canta senza sosta dell'ex marito, della sua relazione, del cuore spezzato, della perdita e dei nuovi inizi.

Il brano che dà il titolo all'album ricorda l'inizio della loro relazione: il periodo trascorso insieme a New York, la nuova casa con le figlie e l'impulso alla carriera di Allen grazie al ruolo di protagonista nello spettacolo teatrale del West End «2:22 A Ghost Story».

Ma anche lì la distanza si fa sentire: «È stato il momento in cui il tuo comportamento è cambiato», canta Allen. Nella canzone «Ruminating», parla di notti insonni, gelosia e senso di impotenza.

In «Sleepwalking» descrive un vuoto emotivo nel matrimonio e del silenzio sulle sue cause. In «Relapse» parla dell'idea fallita di una relazione aperta, mentre «Tennis» racconta la storia di una chat scoperta che porta una nuova prospettiva, con al centro un personaggio enigmatico chiamato Madeline.

In particolare, sta facendo notizia la sua canzone «Pussy Palace», in cui canta: «Non sapevo che fosse il tuo pussy palace, pussy palace, pussy palace, pussy palace. Ho sempre pensato che fosse un dojo, dojo, dojo. Quindi sto guardando un drogato di sesso, drogato di sesso, drogato di sesso, drogato di sesso? Oh, che colpo basso, oh, no, oh, no».

Nella canzone lei canta che non vuole che il suo ex sia nel suo letto. Invece, lo manda nel suo secondo appartamento nel West Village, dove poi prende le sue cose. Entrando nell'appartamento, scopre che non si tratta di un posto normale, ma di un «palazzo del sesso», pieno di giocattoli sessuali, lubrificanti, preservativi e lettere scritte a mano da donne dal cuore spezzato. Pensava che fosse un posto tranquillo (un «dojo»), ma si scopre che simboleggia le scappatelle sessuali del suo compagno, che lei descrive come un sessuomane.

La 40enne spiega a «Vogue» che lavorare all'album è stato per lei «un modo per affrontare quello che è successo». La musica è sempre stata il suo modo di capire le cose.

In un'intervista al «The Times» afferma che non tutto è letteralmente autobiografico: «Alcune canzoni sono basate su esperienze del mio matrimonio, ma non tutti i dettagli devono essere presi alla lettera».

La relazione extraconiugale

Dopo l'uscita dell'album, anche la donna dietro la presunta relazione di «Madeleine» ha parlato. La donna in questione sarebbe la costumista 34enne Natalie Tippett, che ha confermato al «Daily Mail» di aver avuto una relazione con Harbour.

I due si sono conosciuti nel 2021 sul set del film di Netflix «We Have A Ghost». Mentre l'oggi 50enne interpretava il ruolo principale, Tippett lavorava nel reparto costumi.

Ha sentito le canzoni, ma non voleva farne un dramma pubblico, ha detto la Tipett al tabloid britannico. È madre di una figlia piccola e trova l'attenzione dei media «spaventosa».

Nell'album Allen canta, tra le altre cose, della scoperta di messaggi di testo sul cellulare del marito che avrebbero indicato una relazione. In «Madeline», imita la presunta voce dell'altra donna, che afferma che si è trattato di «solo sesso» senza alcun legame emotivo.

La casa

Dopo la separazione e la pubblicazione del nuovo album, anche la casa di Allen e Harbour è stata messa in vendita. Quando l'ex coppia si è sposata nel 2020, ha acquistato una casa nel quartiere di Carroll Gardens a Brooklyn.

Secondo quanto riportato da TMZ, la casa è attualmente in offerta per 7'995'000 dollari. Si tratta di un prezzo più che doppio rispetto a quello dell'acquisto originale.

La casa a schiera è stata progettata con dettagli accattivanti: pareti dai colori vivaci, carta da parati floreale e uno stile individuale hanno reso l'edificio un pezzo forte dell'edizione statunitense della rivista «Architectural Digest» e un fenomeno di design virale.

La casa ha trovato posto anche nell'album della cantautrice. Nella canzone «West End Girl» canta: «Sto cercando case a quattro o cinque piani. E tu ci hai trovato una casa in pietra arenaria e mi hai detto: "La vuoi? È tua"».

Altrove descrive i suoi sentimenti contrastanti riguardo al costoso progetto: «Non avrei mai potuto permettermelo. Tu sei andato fino in fondo e questo mi ha fatto sentire un po' a disagio».