Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazotti archivio IMAGO

La primogenita della presentatrice svizzera avrebbe accolto con favore la relazione con l'attore Giulio Berruti, apprezzandone i modi raffinati e la serietà.

Hai fretta? blue News riassume per te Il legame tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti sembra aver trovato l'approvazione dell'intera famiglia.

Aurora Ramazzotti avrebbe infatti guardato con occhi positivi all'arrivo di questo nuovo uomo nella vita della madre.

Stando al giornalista Alberto Dandolo, la primogenita della presentatrice svizzera sarebbe rimasta «colpita dalla sua serietà e dai suoi modi eleganti, da uomo d'altri tempi».

La conferma potrebbe arrivare il 4 luglio, giorno del matrimonio di Aurora con Goffredo Cerza. Ci sarà anche Giulio all'importante evento? Mostra di più

Il legame tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti sembra aver trovato l'approvazione dell'intera famiglia.

Secondo quanto riportato dal settimanale «Oggi», la primogenita della presentatrice svizzera Aurora Ramazzotti avrebbe infatti guardato con occhi positivi all'arrivo di questo nuovo uomo nella vita della madre.

Le presentazioni ufficiali sarebbero già avvenute in un clima disteso e privo di tensioni particolari.

A catturare l'attenzione della 30enne sarebbe stato soprattutto il comportamento di Berruti. Stando al giornalista Alberto Dandolo, infatti, Aurora sarebbe rimasta «colpita dalla sua serietà e dai suoi modi eleganti, da uomo d'altri tempi».

Un giudizio che lascia intendere che la giovane abbia accolto senza riserve la presenza del nuovo compagno accanto a Michelle.

Ci sarà anche Giulio al matrimonio di Aurora?

La conferma potrebbe arrivare il 4 luglio, giorno del matrimonio di Aurora con Goffredo Cerza. Ci sarà anche Giulio all'importante evento?

Stando a «Il Fatto Quotidiano», al momento non esistono conferme ufficiali in merito, ma l'ipotesi non viene esclusa considerando il buon rapporto che sembrerebbe essersi instaurato all'interno del nucleo familiare allargato.

Il percorso di Michelle Hunziker

Intanto Michelle Hunziker ha raccontato al settimanale «Chi» di vivere questa nuova fase con una leggerezza diversa rispetto al passato.

La conduttrice ha parlato di un percorso interiore che l'ha portata ad abbandonare le difese costruite nel tempo. «Sono arrivata in un momento in cui so cosa voglio e so anche quello che non voglio», ha spiegato, sottolineando la maggiore consapevolezza raggiunta dopo le esperienze precedenti.

La relazione con Berruti ha iniziato a svilupparsi nei mesi scorsi. La coppia è stata fotografata più volte in situazioni quotidiane, confermando la serietà del legame.

La prima apparizione pubblica sui social risale alla festività di Pasqua, trascorsa a Marrakech in compagnia di amici. Da quel momento, i due non hanno più cercato di nascondersi dall'obiettivo dei paparazzi.