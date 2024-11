Melania e Ivanka Trump hanno partecipato raramente ai comizi durante la rinnovata candidatura di Donald Trump. IMAGO/USA TODAY Network

Nel suo nuovo libro Melania Trump condivide esperienze personali e politiche del suo periodo come First Lady. Le rivelazioni spaziano dai rapporti familiari alle opinioni politiche.

Fabian Tschamper ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te Nel suo libro, Melania Trump parla dei conflitti con Ivanka Trump, dello scandalo Stormy Daniels e della sua gestione di eventi controversi come la giacca «I Really Don't Care».

La rinnovata First Lady esprime dubbi sui risultati delle elezioni del 2020, sostiene il diritto all'aborto e descrive la creazione della sua iniziativa «Be Best» per i bambini.

La moglie di Donald Trump riflette sugli incontri con personalità come re Carlo, re Salman, la regina Elisabetta e Papa Francesco, integrati da aneddoti personali. Mostra di più

Melania Trump, moglie dell'ex - e rinnovato - presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha esposto nel suo libro di memorie «Melania: A Memoir» il suo punto di vista su vari eventi e relazioni durante il suo primo periodo da First Lady.

La donna di origine slovena, che ha vissuto al fianco del marito alla Casa Bianca dal 2017 al 2021, assumerà nuovamente questo ruolo dopo il suo insediamento nel gennaio 2025.

Nel libro descrive la sua infanzia in Slovenia e l'influenza della sua famiglia, in particolare del nonno Anton Ulčnik, deportato in Austria durante la seconda guerra mondiale.

Dopo essere tornato nel suo villaggio natale di Raka, divenne il più grande coltivatore della famosa cipolla di Raka. Melania ricorda un'infanzia felice, fatta di viaggi e di esperienze inimmaginabili per molti, dietro la cortina di ferro.

La rinnovata First Lady ha iniziato a fare la modella all'età di sei anni e in seguito ha lavorato per marchi e riviste rinomate. Descrive le sue foto di nudo come una forma d'arte e sottolinea i suoi successi nel mondo della moda, tra cui una foto a grandezza naturale a Times Square.

Anche Stormy Daniels ha il suo spazio

Una delle rivelazioni più controverse riguarda il suo rapporto con Ivanka Trump, una figlia del precedente matrimonio del marito. Melania ammette che c'erano delle tensioni perché Ivanka era percepita come ambiziosa alla Casa Bianca e la faceva sentire spesso emarginata. Questa dinamica viene affrontata apertamente nel libro di memorie.

La moglie di Trump parla anche dello scandalo Stormy Daniels e dell'impatto che ha avuto sul suo matrimonio. Descrive il dolore emotivo causato dalle accuse di tradimento e come alla fine lei e Donald si siano riconciliati.

Un altro argomento controverso è la giacca con la scritta «I Really Don't Care, Do U?», che ha indossato in occasione della visita ai bambini immigrati. Melania spiega che il messaggio era rivolto ai media, non ai bambini.

Sul piano politico commenta le elezioni presidenziali del 2020 e l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Condivide i dubbi del marito sui risultati delle elezioni e spiega perché non ha condannato immediatamente le violenze in Campidoglio. Le sue memorie offrono una visione della sua prospettiva su questi eventi controversi.

Da re Carlo a Papa Francesco

Nel suo libro mostra anche il suo sostegno al diritto di aborto, in contrasto con le politiche del marito. Sottolinea l'importanza della libertà personale e del diritto della donna di decidere del proprio corpo. Questa posizione è chiaramente espressa.

Un altro aspetto delle sue memorie è l'iniziativa «Be Best», che si concentra sul benessere dei bambini. Melania spiega che la motivazione di questa campagna è nata da un incidente in cui suo figlio Barron è stato vittima di bullismo online. Questa esperienza le ha fatto prendere la decisione di fare una campagna per la sicurezza dei bambini.

La First Lady descrive anche i suoi rapporti con personalità internazionali come re Carlo e re Salman dell'Arabia Saudita. Racconta di uno scambio di lettere con Carlo e di un caloroso benvenuto da parte di Salman.

Si parla anche dei suoi incontri con la defunta regina Elisabetta e con Papa Francesco, e condivide un aneddoto umoristico su un malinteso con il Pontefice.