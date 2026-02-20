Andrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato giovedì 19 febbraio per presunta cattiva condotta in pubblico ufficio. KEYSTONE

L'ex principe Andrea è stato arrestato e rilasciato giovedì, nel giorno del suo 66° compleanno, per presunta cattiva condotta in un pubblico ufficio. Un duro colpo per la famiglia reale britannica. Cosa succederà ora? blue News prova a fare chiarezza.

L'ex principe Andrea è stato arrestato ieri, giovedì, a Sandringham per presunta cattiva condotta in pubblico ufficio.

L'ex duca di York è stato interrogato per alcune ore e rilasciato nella stessa giornata mentre l'indagine continua.

Il fratello di re Carlo avrebbe condiviso con Jeffrey Epstein informazioni confidenziali durante il suo periodo come commissario al commercio.

Le abitazioni di Andrea sono state perquisite.

Il monarca ha espresso la sua preoccupazione, sottolineando l'indipendenza della magistratura e assicurando la piena collaborazione. Mostra di più

Cosa è successo durante l'arresto?

Andrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato nelle prime ore del mattino di giovedì 19 febbraio 2026, nella tenuta di Sandringham dove vive da circa sei mesi, proprio nel giorno del suo 66° compleanno.

L'ex principe è stato rilasciato lo stesso giorno, a determinate condizioni. Re Carlo e Buckingham Palace non sarebbero stati informati in anticipo.

Secondo i documenti pubblicati di recente su Jeffrey Epstein, Andrea avrebbe passato al pedofilo dei rapporti interni durante il periodo in cui era inviato britannico per il commercio, compresi i documenti relativi alle visite ufficiali a Hong Kong, Vietnam e Singapore.

L'ex duca di York è stato Special Representative for International Trade and Investment della Gran Bretagna dal 2001 al luglio 2011, quando si è dimesso nell'estate dello stesso anno dopo essere stato sempre più criticato per i suoi contatti, compresi quelli con il defunto finanziere.

Di cosa è accusato esattamente?

La cattiva condotta in un pubblico ufficio è un reato giuridicamente complesso. In sostanza, si tratta di un'accusa di aver deliberatamente commesso un grave comportamento sbagliato in una funzione per il pubblico britannico.

Gli investigatori devono esaminare quattro punti: la persona ha agito in qualità di pubblico ufficiale e si è trattato di un atto ufficiale? Ha deliberatamente violato i suoi doveri o si è consapevolmente comportato male? Il comportamento costituisce un abuso di fiducia pubblica? E infine: c'era una giustificazione plausibile?

Solo una volta chiarite queste questioni, la procura e la polizia decideranno se sporgere denuncia.

Cosa succederà in seguito?

Il reale decaduto è stato portato alla stazione di polizia di Aylsham, nel nord dell'Inghilterra, dove è stato interrogato per diverse ore.

È stato rilasciato in serata, ma sotto indagine in corso. Questo significa che non sono ancora state formulate accuse, ma che sono possibili ulteriori interrogatori.

Le autorità competenti stanno quindi valutando se ci sono prove sufficienti per un'incriminazione formale. La decisione potrebbe non essere presa prima di alcune settimane.

Dove sono avvenute le perquisizioni?

Oltre all'arresto, le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni in alcuni indirizzi del Norfolk e del Berkshire. A Sandringham, dove Andrea vive, l'indagine è stata conclusa. Inoltre la Royal Lodge di Windsor, la sua precedente residenza, è stata perquisita e messa in sicurezza.

Gli investigatori hanno sequestrato possibili prove come computer, documenti e altre registrazioni.

Cosa dice re Carlo dell'arresto?

In seguito all'arresto del fratello, re Carlo ha dichiarato che «la legge deve fare il suo corso». Nella dichiarazione ufficiale, ha espresso la sua «profonda preoccupazione» per le accuse contro Andrea.

Il caso deve ora essere indagato «in modo completo, equo e corretto» dalle autorità competenti. La famiglia reale si impegna a fornire «pieno e incondizionato sostegno e cooperazione».

Non ha voluto fare ulteriori commenti durante il procedimento in corso. La sua famiglia continuerà a servire il Paese.

Cosa sta succedendo alle indagini?

Nel frattempo le perquisizioni alla Royal Lodge di Windsor continuano per il secondo giorno consecutivo. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli venerdì mattina.

Finora c'è stata poca attività sul posto, con singoli veicoli che hanno lasciato i locali nelle prime ore del mattino, come riporta la «BBC».

Dove sono Eugenie, Beatrice e Sarah Ferguson?

Dopo l'arresto dell'ex principe, anche l'ex moglie Sarah Ferguson e le figlie Beatrice ed Eugenie sono sotto i riflettori. Fergie sta mantenendo un profilo basso, non si sa dove si trovi dopo che per mesi non si è fatta vedere in pubblico e ha chiuso diverse attività commerciali.

Le principesse non hanno parlato pubblicamente dopo l'arresto del padre e stanno mantenendo un profilo basso. Gli addetti ai lavori riferiscono che le sorelle sono «scosse» ed emotivamente appesantite dalle recenti rivelazioni sui legami dei loro genitori con lo scandalo.

Sia Fergie, che Beatrice ed Eugenie compaiono più volte nei fascicoli di Epstein, il che mette ulteriore pressione sulla famiglia, anche se non ci sono indicazioni note di alcuna cattiva condotta legale da parte delle figlie.