Heidi Klum festeggia Halloween vestita da... pavone. Foto Instagram

Heidi Klum è stata ancora una volta all'altezza della sua fama di «Regina di Halloween». La modella tedesca si è presentata a New York nei panni di un pavone: lei indossava un abito blu brillante ed era circondata da dieci ballerini, vestiti di un verde scintillante, che fungevano da sue piume.

Hai fretta? blue News riassume per te Heidi Klum si è presentata alla sua festa annuale di Halloween a New York come un pavone scintillante.

Era circondata da dieci ballerini che fungevano da piume di pavone verdi brillanti.

Il marito della Klum, Tom Kaulitz, ha indossato un costume abbinato: il 34enne era vestito dall'uovo dell'uccello. Mostra di più

Lo spettacolare gruppo ha posato davanti ai fotografi martedì sera (ora locale) mentre si recava alla tradizionale festa di Halloween organizzata come ogni anno dalla Klum.

La madre di quattro figli ha poi condiviso, durante tutta la serata, scatti e brevi video con i suoi fan su Instagram dell'elaborata trasformazione, che ha ovviamente necessitato dell'aiuto di maestri del trucco. La regina di Halloween ha anche rivelato i suoi trucchi su Amazon Live.

Prima di mostrarsi in tutto il suo splendore, la modella ha posto ai suoi seguaci un indovinello: alieno, lucertola o armadillo? Heidi si è infatti mostrata inizialmente solamente con un qualcosa di squamoso sulla fronte, guance colorate e la nuca sporgente.

Poi sono arrivati strass colorati, capelli blu, dita d'argento e piume arancioni sul viso. Ma è stato solo quando è arrivata alla festa - con la maschera a forma di becco, le piume in testa e il suo colorato entourage - che il travestimento della Klum è stato evidente.

Il marito si è vestito da uovo di pavone

Il marito Tom Kaulitz non è comunque stato da meno. Ha infatti indossato un costume abbinato a quello della moglie: il 34enne si è infatti vestito niente di meno che da uovo di pavone.

Heidi Klum brillava di blu accanto al marito Tom Kaulitz, vestito da uovo di pavone. Keystone/Invision/AP/Evan Agostini

L'anno scorso la presentatrice di «Germany's Next Topmodel» si era travestita da verme gigante e il suo abito era diventato subito virale sui social media.

C'era un amo da pesca nella spessa coda del costume e Kaulitz teneva in mano l'altra estremità della canna da pesca come un inquietante pescatore. Prima ancora, Klum si era trasformata in un lupo mannaro, un alieno o ancora in una versione significativamente più vecchia di sé stessa.

Dal 2000, ogni 31 ottobre, la modella tedesca organizza una grande festa con tanti ospiti famosi in occasione di Halloween. Solo nel 2020 e nel 2021 il suo leggendario e spaventoso party era stato cancellato a causa della pandemia di Covid.